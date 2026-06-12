Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкин

·0·Техно
Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкин

Франциянинг Mistral AI лабораторияси тахминан 3 миллиард евро (3,5 миллиард доллар) миқдорида маблағ тўплаш бўйича дастлабки музокараларни олиб бормоқда. Bloomberg нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу молиялаштириш босқичи компаниянинг умумий қийматини 20 миллиард еврога етказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Агар ушбу келашув амалга ошса, компания қиймати ўтган йилнинг сентябрь ойидаги Сериес К босқичида қайд этилган 11,7 миллиард евролик кўрсаткичдан деярли икки баравар ошади. 2023-йилда ташкил этилган Mistral AI Европанинг сунъий интеллект соҳасидаги энг етакчи стартапларидан бири ҳисобланади ва у илғор технологияларни барча учун очиқ қилишни мақсад қилган.

Mistral ўзининг америкалик рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, сунъий интеллектни ривожлантиришда очиқроқ ёндашувни танлаган. Компания ўзининг айрим йирик тил моделларини очиқ вазнлар (опен веигҳтс) билан тақдим этади, бу эса фойдаланувчиларга моделларни ўз эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради. Шу билан бирга, дастурлаш, овоз клонлаш ва матнни таниб олиш каби махсус вазифалар учун ёпиқ моделлар ҳам таклиф этилади.

Сўнгги вақтларда Европа давлатлари Америка технологияларига қарамликни камайтиришга интилаётган бир пайтда, Mistral ўзини хавфсиз ва "суверен" муқобил сифатида намоён қилмоқда. Компания Париж яқинида маълумотлар марказини ташкил этмоқда ҳамда Франция армияси, Люксембург ҳукумати ва бир қатор йирик Европа корпорациялари билан ҳамкорликни йўлга қўйган.

Шунга қарамай, Mistral ҳозирга қадар жами 4 миллиард доллар атрофида маблағ тўплаган, бу эса АҚШнинг OpenAI (186 миллиард доллар) ва Anthropic (161,25 миллиард доллар) каби гигантлари жалб қилган инвестициялардан анча камдир. Америка лабораторияларининг юқори баҳоланиши уларнинг даромад, моделларнинг оммалашуви ва корпоратив талаб борасида анча олдинда эканлигини кўрсатади.

Mistral AIСунъий IntelлектСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung офисларида тинтув ўтказилдиSamsung офисларида тинтув ўтказилдиБугун, 18:00Киохиа қисқа муддатга Toyotaни ортда қолдириб Япония етакчисига айландиКиохиа қисқа муддатга Toyotaни ортда қолдириб Япония етакчисига айландиБугун, 17:52SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди