Anthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирди

·0·Техно
Anthropic хавфсизлик ҳақидаги огоҳлантиришлари сабабли энг кучли AI моделларини ўчирди

АҚШ ҳукумати жума куни Anthropic компаниясига миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан ўзининг энг кучли икки сунъий интеллект модели — Claude Fable 5 ва Claude Mythos 5 моделларига киришни зудлик билан тўхтатишни буюрди. Anthropic ўзининг Х саҳифасида ушбу буйруққа амал қилганини, бироқ ҳукуматнинг бу қарори нотўғри эканини маълум қилди. Кўрсатма нафақат хорижий фуқаролар, балки бутун дунё бўйлаб барча фойдаланувчилар учун ушбу моделларни блоклашни талаб қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мйтос модели Anthropic компаниясининг энг илғор ишланмаси бўлиб, у дастурий таъминотлардаги заифликларни топишда фавқулодда қобилиятга эга. Шу сабабли компания уни оммага чиқармасдан, фақат Amazon, Apple, Google, Microsoft ва CrowdStrike каби 50 та сараланган ташкилотларга киберхавфсизликни ҳимоя қилиш мақсадида тақдим этган эди. Fable 5 эса Мйтос асосида яратилган, аммо киберхавфсизлик ва биология каби хавфли соҳаларда чекловларга эга бўлган оммавий версия эди.

Ҳукумат қарорига Fable 5 моделидаги хавфсизлик тизимини четлаб ўтиш (жаилбреак) имконияти топилгани сабаб бўлгани айтилмоқда. Anthropic эса бу каби имкониятлар OpenAI томонидан тақдим этилган GPT-5.5 каби бошқа оммавий моделларда ҳам мавжудлигини ва бу киберхавфсизлик мутахассислари учун одатий ҳол эканини таъкидламоқда. Компания ўзининг хавфсизлик тизимлари мустақил классификаторлар орқали ишлашини ва реал хавфли контент яратилмаганини даъво қилмоқда.

Anthropic вакиллари ҳукуматнинг ушбу ҳаракатидан норози эканликларини яширмадилар. Уларнинг фикрича, агар бундай қатъий стандартлар бутун соҳага татбиқ этилса, бу барча янги сунъий интеллект моделларини ишга туширишни тўхтатиб қўйиши мумкин. Жорий йилда IPO ўтказишни режалаштираётган компания учун бу кутилмаган зарба бўлди.

Кузатувчилар Anthropic компаниясининг ўз моделларини ўта хавфли деб реклама қилгани охир-оқибат ўзига қарши ишлаганини қайд этишмоқда. OpenAI раҳбари Sam Altman аввалроқ Anthropic'нинг бу ёндашувини “қўрқувга асосланган маркетинг” деб атаган эди. Эндиликда компаниянинг айнан шу эҳтиёткорлиги ҳукуматнинг жиддий назоратига ва бизнес фаолиятининг чекланишига сабаб бўлди.

AnthropicClaudeСунъий IntelлектКиберхавфсизликАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиGoogle Pixel 9 экранида яшил чизиқ пайдо бўлдиБугун, 02:29Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаMeta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқдаБугун, 23:20AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиAMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиБугун, 22:58Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди