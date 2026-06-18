Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?

·38·Спорт
Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк учрашувини ўтказди. Жанубий Американинг кучли вакили Колумбия терма жамоасига қарши кечган мазкур тарихий баҳсда «оқ бўрилар» 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Ўйиндан сўнг нуфузли статистик порталлар томонидан яшил майдонда ҳаракат қилган барча футболчиларнинг кўрсатган ўйинлари таҳлил қилиниб, уларга расмий баллар қўйилди.

Маълумотларга кўра, Ўзбекистон терма жамоасининг умумий ўртача баҳоси 6.41 баллни, рақиб Колумбияники эса 6.81 баллни ташкил этди.

Аббосбек Файзуллаев — жамоамизнинг энг яхши футболчиси!

Мағлубиятга қарамай, майдонда ўзининг ёрқин ўйини ва шижоати билан ажралиб турган ёш юлдузимиз Аббосбек Файзуллаев терма жамоамиз сафида энг юқори баҳога лойиқ кўрилди — 7.1 балл. Қувонарлиси шундаки, айнан Файзуллаев учрашувнинг иккинчи бўлимида рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди ва ўз номини тарихга муҳрлади.

Афсуски, таркибимизда энг паст кўрсаткич дарвозабон Ўткир Юсуповга тегишли бўлди. Учрашув давомида фақатгина бир маротаба сейв (дарвозани голдан қутқариш) ижро этган посбонимизнинг ҳаракатлари статистик порталлар томонидан 5.4 балл билан баҳоланди.

Маълумотлар асосида Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиларига қўйилган тўлиқ баллар жадвали:

Футболчилар (Асосий таркиб)

Олган баҳоси

Қисқача тактик шарҳ

Аббосбек Файзуллаев

🟢 7.1 балл

• Жамоанинг энг яхши ўйинчиси ва тарихий гол муаллифи.

Отабек Шукуров

🟡 6.9 балл

• Майдон марказида энг кўп меҳнат қилган ва фаол бўлган вакилимиз.

Абдулла Абдуллаев

🟡 6.8 балл

• Мудофаа чизиғида нисбатан барқарор ўйин намойиш этди.

Рустам Ашурматов

🟡 6.5 балл

• Ҳимояда ҳаракат қилди, баъзи эпизодларда рақиб босимига учради.

Остон Ўрунов

🟡 6.5 балл

• Қанотда тезкор рейдлар уюштиришга ҳаракат қилди.

Акмал Мозговой

🟡 6.5 балл

• Тўпни рақибдан олиб қўйиш ва марказни ушлашда қатнашди.

Беҳруз Каримов

🟡 6.4 балл

• Ҳимоя ва ярим ҳимоя ўртасида кўприк вазифасини бажарди.

Шерзод Насруллаев

🟡 6.3 балл

• Қанот ҳимоясида рақибнинг тезкор вингерларига қарши курашди.

Абдуқодир Ҳусанов

🟡 6.2 балл

• Мудофаада қўполлик ишлатгани учун сариқ карточка олди.

Элдор Шомуродов (C)

🟡 6.1 балл

• Жамоа сардори сифатида рақиб ҳимоясини қийин аҳволга солишга уринди.

Ўткир Юсупов (ДВ)

🔴 5.4 балл

• Дарвозага берилган зарбалар қаршисида ожиз қолди, 1 та сейв.

Рақиб таркибида кимлар ажралиб турди?

4-3-3 тактик схемасида ҳаракат қилган Колумбия терма жамоаси сафида учрашувнинг мутлақ қаҳрамони Луис Диас бўлди. Ушбу футболчи ўйин давомида кўрсатган космик даражадаги ҳаракатлари учун 8.5 балл билан баҳоланиб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди. Шунингдек, биринчи бўлимда ҳисобни очган Даниэль Муньос ҳам юқори — 7.3 баллга лойиқ кўрилди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Рақамлар ва статистик баҳолар вакилларимиз учун Жаҳон чемпионати даражаси қанчалик юқори эканини яққол кўрсатиб турибди. Бироқ Аббосбек Файзуллаевнинг 7.1 баллик ҳаракати ва тарихий голи бизга умид бағишлайди. Терма жамоамиз йўл қўйилган хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, навбатдаги турда Португалияга қарши кечадиган баҳсда бундан-да яхшироқ статистика ва натижа қайд этишига ишонамиз. Олға, «оқ бўрилар»!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ статистик маълумотлари, футболчиларнинг эксклюзив баҳолари ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

ЎзбекистонКолумбияАббосбек ФайзуллаевЎткир ЮсуповОтабек Шукуров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиДеклан Райс жароҳат олдими? Томас Тухел ва футболчининг ўзи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 07:15Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Экспертлар РПЛда ўйнаган легионерларимиз ҳаракатига қандай баҳо берди?Бугун, 07:13Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Рақамлар сўзлаганда: Статистика Колумбиянинг устунлигини қандай исботлади?Бугун, 07:00Томас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиТомас Тухелнинг нутқи Англияни руҳлантирди: Гарри Кейн ғалаба сирларини очдиБугун, 06:55Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?Бугун, 06:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди