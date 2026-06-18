Статистика шафқатсиз: Колумбия билан баҳсда футболчиларимиз қандай баҳо олди?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк учрашувини ўтказди. Жанубий Американинг кучли вакили Колумбия терма жамоасига қарши кечган мазкур тарихий баҳсда «оқ бўрилар» 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Ўйиндан сўнг нуфузли статистик порталлар томонидан яшил майдонда ҳаракат қилган барча футболчиларнинг кўрсатган ўйинлари таҳлил қилиниб, уларга расмий баллар қўйилди.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистон терма жамоасининг умумий ўртача баҳоси 6.41 баллни, рақиб Колумбияники эса 6.81 баллни ташкил этди.
Аббосбек Файзуллаев — жамоамизнинг энг яхши футболчиси!
Мағлубиятга қарамай, майдонда ўзининг ёрқин ўйини ва шижоати билан ажралиб турган ёш юлдузимиз Аббосбек Файзуллаев терма жамоамиз сафида энг юқори баҳога лойиқ кўрилди — 7.1 балл. Қувонарлиси шундаки, айнан Файзуллаев учрашувнинг иккинчи бўлимида рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди ва ўз номини тарихга муҳрлади.
Афсуски, таркибимизда энг паст кўрсаткич дарвозабон Ўткир Юсуповга тегишли бўлди. Учрашув давомида фақатгина бир маротаба сейв (дарвозани голдан қутқариш) ижро этган посбонимизнинг ҳаракатлари статистик порталлар томонидан 5.4 балл билан баҳоланди.
Маълумотлар асосида Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиларига қўйилган тўлиқ баллар жадвали:
Футболчилар (Асосий таркиб)
Олган баҳоси
Қисқача тактик шарҳ
• Аббосбек Файзуллаев
🟢 7.1 балл
• Жамоанинг энг яхши ўйинчиси ва тарихий гол муаллифи.
🟡 6.9 балл
• Майдон марказида энг кўп меҳнат қилган ва фаол бўлган вакилимиз.
• Абдулла Абдуллаев
🟡 6.8 балл
• Мудофаа чизиғида нисбатан барқарор ўйин намойиш этди.
• Рустам Ашурматов
🟡 6.5 балл
• Ҳимояда ҳаракат қилди, баъзи эпизодларда рақиб босимига учради.
• Остон Ўрунов
🟡 6.5 балл
• Қанотда тезкор рейдлар уюштиришга ҳаракат қилди.
• Акмал Мозговой
🟡 6.5 балл
• Тўпни рақибдан олиб қўйиш ва марказни ушлашда қатнашди.
• Беҳруз Каримов
🟡 6.4 балл
• Ҳимоя ва ярим ҳимоя ўртасида кўприк вазифасини бажарди.
• Шерзод Насруллаев
🟡 6.3 балл
• Қанот ҳимоясида рақибнинг тезкор вингерларига қарши курашди.
• Абдуқодир Ҳусанов
🟡 6.2 балл
• Мудофаада қўполлик ишлатгани учун сариқ карточка олди.
• Элдор Шомуродов (C)
🟡 6.1 балл
• Жамоа сардори сифатида рақиб ҳимоясини қийин аҳволга солишга уринди.
• Ўткир Юсупов (ДВ)
🔴 5.4 балл
• Дарвозага берилган зарбалар қаршисида ожиз қолди, 1 та сейв.
Рақиб таркибида кимлар ажралиб турди?
4-3-3 тактик схемасида ҳаракат қилган Колумбия терма жамоаси сафида учрашувнинг мутлақ қаҳрамони Луис Диас бўлди. Ушбу футболчи ўйин давомида кўрсатган космик даражадаги ҳаракатлари учун 8.5 балл билан баҳоланиб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди. Шунингдек, биринчи бўлимда ҳисобни очган Даниэль Муньос ҳам юқори — 7.3 баллга лойиқ кўрилди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Рақамлар ва статистик баҳолар вакилларимиз учун Жаҳон чемпионати даражаси қанчалик юқори эканини яққол кўрсатиб турибди. Бироқ Аббосбек Файзуллаевнинг 7.1 баллик ҳаракати ва тарихий голи бизга умид бағишлайди. Терма жамоамиз йўл қўйилган хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, навбатдаги турда Португалияга қарши кечадиган баҳсда бундан-да яхшироқ статистика ва натижа қайд этишига ишонамиз. Олға, «оқ бўрилар»!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ статистик маълумотлари, футболчиларнинг эксклюзив баҳолари ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…