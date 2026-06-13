Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олди

·20·Техно
Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олди

Meta компанияси бош директори Mark Zuckerberg ходимларга йўллаган мурожаатида ижтимоий тармоқлар гиганти ишчи кучини сунъий интеллект (AI) талабларига мослаштириш жараёнида хатоларга йўл қўйганини маълум қилди. Зуккерберг ички тузилмани ушбу технология атрофида қайта қуриш учун юзлаб миллиард доллар сармоя киритмоқда, бу эса АҚШнинг йирик технологик компаниялари орасидаги умумий тенденцияни акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хизмат эслатмасида Зуккерберг сунъий интеллект соҳасидаги шиддатли ўсиш ва ушбу технологик бум келтириб чиқарган қийинчиликларни баён этган. “Ўзгаришларнинг мураккаблигини ҳисобга олсак, биз хатоларга йўл қўйдик ва келажакда ҳам бундай ҳолатлар бўлиши эҳтимоли юқори”, — деди у ва келгусида ташкилий ўзгаришларда максимал барқарорликни таъминлашга эътибор қаратишини қўшимча қилди.

“Мен бўш вадалар беришни хоҳламайман, чунки дунё биз назорат қила олмайдиган даражада ўзгармоқда”, — дея таъкидлади Зуккерберг. Шунингдек, у Meta жорий йилда янги оммавий қисқартиришларни режалаштирмаётганини тасдиқлади. Компания глобал миқёсда ходимларининг 10 фоизини ишдан бўшатиб, 7000 нафар ходимни AI билан боғлиқ янги йўналишларга ўтказган эди.

Зуккербергнинг сўзларига кўра, янги муҳим лавозимларнинг яратилиши жамоалар таркибини оптималлаштиришга ёрдам берган. Бу эса, агар маълум соҳаларда хатолик юз берса, ходимларни аввалги позицияларига қайтариш имконини беради. Meta вакиллари Reuters агентлигининг ушбу меморандум бўйича сўровига изоҳ беришдан бош тортишди.

MetaMark ZuckerbergСунъий IntelлектТехнологияIT-бозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиБугун, 08:56AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиAMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиБугун, 08:26SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:217900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёрБугун, 06:562026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учириладиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди