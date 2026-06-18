Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этди

·18·Техно
Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этди

Рақамли мулоқот оламида стикерлар, ГИФ-тасвирлар ва оддий эможилар даври ўтиб бормоқда. Пихи стартапи iMessage фойдаланувчилари учун хабарларни интерактив кенгайтирилган борлиқ (АР) тажрибасига айлантирувчи янги iOS иловасини ишга туширди. Ушбу технология ёрдамида фойдаланувчилар бир-бирларига нафақат матн, балки iPhone камераси орқали жонланадиган сунъий интеллект асосидаги виртуал қаҳрамонларни юборишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пихи иловасининг асосий фарқи шундаки, ундаги АР-персонажлар шунчаки статик тасвир эмас, балки атроф-муҳитни англайдиган ва реал вақт режимида муносабат билдира оладиган рақамли мавжудотлардир. Масалан, виртуал мушук хонада ҳақиқий ит пайдо бўлганида унга реакция кўрсатади. TechCrunch нашри хабарига кўра, барча визуал ва аудио жараёнлар фойдаланувчи махфийлигини таъминлаш мақсадида бевосита қурилманинг ўзида қайта ишланади.

Сунъий интеллект ва АР уйғунлиги

Лойиҳа асосчиси, Apple ва ДреамВоркс Аниматион студиясининг собиқ ходими Марк Друммонднинг таъкидлашича, илова рақамли суҳбатларга жонли иштирок ва самимийлик ҳиссини олиб кириш учун яратилган. Оддий туғилган кун табриги ўрнига фойдаланувчи дўстига интерактив совға сифатида виртуал қаҳрамон юбориши мумкин. Бу эса масофадан туриб ҳам ўзига хос ҳиссий алоқа ўрнатиш имконини беради.

Илованинг намойиш этилган версиясида виртуал мушук фойдаланувчининг юз ифодаларига қараб ўз хатти-ҳаракатларини ўзгартириши маълум бўлди. Агар фойдаланувчи жилмайиб турса, қаҳрамон буни пайқайди ва ўз чиқишини якунлайди. Ҳозирда фойдаланувчилар учун қуйидаги имкониятлар мавжуд:

  • Овозга ва ҳаракатга жавоб берувчи робот ва мушук персонажлари;
  • Фойдаланувчини қувиб юрадиган интерактив конверт қаҳрамони;
  • АР муҳитида ўйналадиган "тик-так-тоэ" ва "вҳакк-а-моле" каби ўйинлар.

Келажакдаги режалар ва брендлар билан ҳамкорлик

Пихи жамоаси келажакда персонажлар сонини кескин оширишни режалаштирмоқда. Мақсад — йирик студиялар, брендлар ва мустақил ижодкорлар ўз қаҳрамонларини жойлаштириши мумкин бўлган очиқ платформа яратишдир. Бу усулдан янги фильмлар премераси ёки маҳсулотлар тақдимотида маркетинг воситаси сифатида фойдаланиш кўзда тутилган. Масалан, М&Мс бренди ўзининг янги таъмини айнан шундай интерактив қаҳрамонлар орқали реклама қилиши мумкин.

Шунингдек, стартап фойдаланувчиларга ўз шахсий виртуал қаҳрамонларини яратиш имкониятини бериш устида ишламоқда. Марк Друммонднинг сўзларига кўра, бу технология эски авлод электрон табрикномаларининг ўрнини босувчи, замонавий ва iPhone имкониятларидан тўлиқ фойдаланадиган янги форматдаги мулоқот турига айланади. Ҳозирда илова App Store дўконида юклаб олиш учун очиқ.

ПихиАРiPhoneAppleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаРоссия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 12:21Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиApple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиБугун, 12:03Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди