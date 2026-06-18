Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этди
Рақамли мулоқот оламида стикерлар, ГИФ-тасвирлар ва оддий эможилар даври ўтиб бормоқда. Пихи стартапи iMessage фойдаланувчилари учун хабарларни интерактив кенгайтирилган борлиқ (АР) тажрибасига айлантирувчи янги iOS иловасини ишга туширди. Ушбу технология ёрдамида фойдаланувчилар бир-бирларига нафақат матн, балки iPhone камераси орқали жонланадиган сунъий интеллект асосидаги виртуал қаҳрамонларни юборишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пихи иловасининг асосий фарқи шундаки, ундаги АР-персонажлар шунчаки статик тасвир эмас, балки атроф-муҳитни англайдиган ва реал вақт режимида муносабат билдира оладиган рақамли мавжудотлардир. Масалан, виртуал мушук хонада ҳақиқий ит пайдо бўлганида унга реакция кўрсатади. TechCrunch нашри хабарига кўра, барча визуал ва аудио жараёнлар фойдаланувчи махфийлигини таъминлаш мақсадида бевосита қурилманинг ўзида қайта ишланади.
Сунъий интеллект ва АР уйғунлигиЛойиҳа асосчиси, Apple ва ДреамВоркс Аниматион студиясининг собиқ ходими Марк Друммонднинг таъкидлашича, илова рақамли суҳбатларга жонли иштирок ва самимийлик ҳиссини олиб кириш учун яратилган. Оддий туғилган кун табриги ўрнига фойдаланувчи дўстига интерактив совға сифатида виртуал қаҳрамон юбориши мумкин. Бу эса масофадан туриб ҳам ўзига хос ҳиссий алоқа ўрнатиш имконини беради.
Илованинг намойиш этилган версиясида виртуал мушук фойдаланувчининг юз ифодаларига қараб ўз хатти-ҳаракатларини ўзгартириши маълум бўлди. Агар фойдаланувчи жилмайиб турса, қаҳрамон буни пайқайди ва ўз чиқишини якунлайди. Ҳозирда фойдаланувчилар учун қуйидаги имкониятлар мавжуд:
- Овозга ва ҳаракатга жавоб берувчи робот ва мушук персонажлари;
- Фойдаланувчини қувиб юрадиган интерактив конверт қаҳрамони;
- АР муҳитида ўйналадиган "тик-так-тоэ" ва "вҳакк-а-моле" каби ўйинлар.
Келажакдаги режалар ва брендлар билан ҳамкорликПихи жамоаси келажакда персонажлар сонини кескин оширишни режалаштирмоқда. Мақсад — йирик студиялар, брендлар ва мустақил ижодкорлар ўз қаҳрамонларини жойлаштириши мумкин бўлган очиқ платформа яратишдир. Бу усулдан янги фильмлар премераси ёки маҳсулотлар тақдимотида маркетинг воситаси сифатида фойдаланиш кўзда тутилган. Масалан, М&Мс бренди ўзининг янги таъмини айнан шундай интерактив қаҳрамонлар орқали реклама қилиши мумкин.
Шунингдек, стартап фойдаланувчиларга ўз шахсий виртуал қаҳрамонларини яратиш имкониятини бериш устида ишламоқда. Марк Друммонднинг сўзларига кўра, бу технология эски авлод электрон табрикномаларининг ўрнини босувчи, замонавий ва iPhone имкониятларидан тўлиқ фойдаланадиган янги форматдаги мулоқот турига айланади. Ҳозирда илова App Store дўконида юклаб олиш учун очиқ.
…