Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юборди

·28·Техно
Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юборди

Коинот технологиялари ва сунъий интеллект оламида тарихий воқеа юз берди: SpaceX компанияси ўз акцияларини очиқ савдога (IPO) чиқариб, тарихдаги энг йирик оммавий жойлашувни амалга оширди. Ушбу қадам нафақат компания нуфузини оширди, балки унинг асосчиси Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантирди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу воқеа молия бозорларида янги давр бошланганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX ўз номига кўра коинот тадқиқотлари билан шуғулланса-да, сўнгги вақтларда ўзининг қимматли сунъий интеллект (AI) бизнесига алоҳида урғу бермоқда. Мутахассисларнинг фикрича, айнан AI йўналишидаги салоҳият инвесторларни ўзига жалб қилган асосий омиллардан бири бўлди. Бу муваффақият ортидан OpenAI ва Anthropic каби бошқа йирик AI лабораториялари ҳам яқин орада ўз акцияларини биржага чиқаришни режалаштирмоқда.

МАНГОС даври: Технологик гигантлар рўйхати янгиланмоқда

Кўп йиллар давомида молия бозорида ФААНГ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) қисқартмаси билан аталувчи компаниялар ҳукмронлик қилиб келаётган эди. Бироқ SpaceX ва сунъий интеллект компанияларининг юксалиши билан бу тушунча ўз ўрнини МАНГОС атамасига бўшатиб бермоқда. Янги рўйхатга Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ва SpaceX киради.

Ушбу ўзгариш бозорнинг ижтимоий тармоқлар ва кўнгилочар хизматлардан кўра, чуқур технологиялар (деэптеч) ҳамда сунъий интеллект лабораторияларига кўпроқ сармоя киритаётганини кўрсатади. Масалан, Netflix каби стриминг хизматлари ўз ўрнини коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуришни режалаштираётган инновацион стартапларга бўшатиб бермоқда.

SpaceX муваффақияти бошқа стартаплар учун ҳам "йўлчи юлдуз" вазифасини ўтамоқда. Ҳозирда кўплаб янги компаниялар SpaceX оммалаштирган орбитал маълумотлар марказлари концепцияси учун сармоя йиғишни бошлаган. Бу эса бозорда ўзига хос занжир реакциясини келтириб чиқармоқда ва инвесторларнинг коинот иқтисодиётига бўлган ишончини мустаҳкамламоқда.

Якка тартибдаги назорат ва бозор хатарлари

Шу билан бирга, таҳлилчилар бир кишининг қўлида бунчалик катта молиявий ресурс ва назорат тўпланишидан хавотирда. Сеан ЎКейн каби экспертларнинг таъкидлашича, SpaceX оммавий компания бўлишига қарамай, у ҳамон бир шахс — Elon Musk томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда. Бу ҳолат оммавий компанияларнинг бошқарув стандартлари учун ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгиликлар аҳамиятли. Глобал бозордаги AI ва коинот технологияларига бўлган бундай кучли қизиқиш, келажакда маҳаллий стартапларнинг ҳам йўналишини белгилаб бериши тайин. NVIDIA ва OpenAI каби гигантларнинг биржа қиймати ошиши, билвосита бутун дунёда ушбу технологияларнинг арзонлашиши ва оммалашишига хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, жорий йилнинг ёз фасли молия бозори учун ниҳоятда иссиқ келиши кутилмоқда. Anthropic компанияси аллақачон IPO учун махфий ҳужжатларни топширган бўлса, OpenAI ҳам шу йўлдан бормоқда. Тез орада биз дунёнинг энг бой одамлари рўйхатида ва энг қиммат компаниялари сафида туб бурилишларга гувоҳ бўлишимиз мумкин.

SpaceXElon MuskOpenAIСунъий IntelлектIPO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиБугун, 17:22Геарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастГеарс оф Вар: Э-Дай тизим талаблари эълон қилинди: Унреал Энгине 5 бўлса-да, талаблар пастБугун, 16:55Amazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиAmazon огоҳлантириши ортидан Anthropic сунъий интеллектига чекловлар қўйилдиБугун, 16:20АҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоАҚШ ракета ишлаб чиқаришда инқирозга юз тутди: 73 миллиард долларлик муаммоБугун, 15:23Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларIntel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотларБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус