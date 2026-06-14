Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айланди: SpaceX IPO бозорни ўзгартириб юборди
Коинот технологиялари ва сунъий интеллект оламида тарихий воқеа юз берди: SpaceX компанияси ўз акцияларини очиқ савдога (IPO) чиқариб, тарихдаги энг йирик оммавий жойлашувни амалга оширди. Ушбу қадам нафақат компания нуфузини оширди, балки унинг асосчиси Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантирди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу воқеа молия бозорларида янги давр бошланганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX ўз номига кўра коинот тадқиқотлари билан шуғулланса-да, сўнгги вақтларда ўзининг қимматли сунъий интеллект (AI) бизнесига алоҳида урғу бермоқда. Мутахассисларнинг фикрича, айнан AI йўналишидаги салоҳият инвесторларни ўзига жалб қилган асосий омиллардан бири бўлди. Бу муваффақият ортидан OpenAI ва Anthropic каби бошқа йирик AI лабораториялари ҳам яқин орада ўз акцияларини биржага чиқаришни режалаштирмоқда.
МАНГОС даври: Технологик гигантлар рўйхати янгиланмоқдаКўп йиллар давомида молия бозорида ФААНГ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) қисқартмаси билан аталувчи компаниялар ҳукмронлик қилиб келаётган эди. Бироқ SpaceX ва сунъий интеллект компанияларининг юксалиши билан бу тушунча ўз ўрнини МАНГОС атамасига бўшатиб бермоқда. Янги рўйхатга Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ва SpaceX киради.
Ушбу ўзгариш бозорнинг ижтимоий тармоқлар ва кўнгилочар хизматлардан кўра, чуқур технологиялар (деэптеч) ҳамда сунъий интеллект лабораторияларига кўпроқ сармоя киритаётганини кўрсатади. Масалан, Netflix каби стриминг хизматлари ўз ўрнини коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини қуришни режалаштираётган инновацион стартапларга бўшатиб бермоқда.
SpaceX муваффақияти бошқа стартаплар учун ҳам "йўлчи юлдуз" вазифасини ўтамоқда. Ҳозирда кўплаб янги компаниялар SpaceX оммалаштирган орбитал маълумотлар марказлари концепцияси учун сармоя йиғишни бошлаган. Бу эса бозорда ўзига хос занжир реакциясини келтириб чиқармоқда ва инвесторларнинг коинот иқтисодиётига бўлган ишончини мустаҳкамламоқда.
Якка тартибдаги назорат ва бозор хатарлариШу билан бирга, таҳлилчилар бир кишининг қўлида бунчалик катта молиявий ресурс ва назорат тўпланишидан хавотирда. Сеан ЎКейн каби экспертларнинг таъкидлашича, SpaceX оммавий компания бўлишига қарамай, у ҳамон бир шахс — Elon Musk томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда. Бу ҳолат оммавий компанияларнинг бошқарув стандартлари учун ўзига хос синов бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгиликлар аҳамиятли. Глобал бозордаги AI ва коинот технологияларига бўлган бундай кучли қизиқиш, келажакда маҳаллий стартапларнинг ҳам йўналишини белгилаб бериши тайин. NVIDIA ва OpenAI каби гигантларнинг биржа қиймати ошиши, билвосита бутун дунёда ушбу технологияларнинг арзонлашиши ва оммалашишига хизмат қилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, жорий йилнинг ёз фасли молия бозори учун ниҳоятда иссиқ келиши кутилмоқда. Anthropic компанияси аллақачон IPO учун махфий ҳужжатларни топширган бўлса, OpenAI ҳам шу йўлдан бормоқда. Тез орада биз дунёнинг энг бой одамлари рўйхатида ва энг қиммат компаниялари сафида туб бурилишларга гувоҳ бўлишимиз мумкин.
…