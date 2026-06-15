Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқда
Буюк Британия ҳукумати вояга етмаганларни рақамли дунёнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида кескин чоралар кўришга тайёрланмоқда. Мамлакат Бош вазири Кеир Стармер яқин кунларда 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни расман тақиқлаш режасини эълон қилиши кутилмоқда. Мазкур ташаббус замонавий технологиялар асрида ўсиб келаётган ёш авлоднинг руҳий саломатлигини сақлаш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Гуардиан ва Финансиал Times нашрлари хабар беришича, Стармер душанба кунги нутқида ушбу янги сиёсатнинг тафсилотларини очиқлайди. Ҳукумат ижтимоий тармоқларнинг ўсмирлар хулқ-атвори ва хавфсизлигига таъсирини узоқ вақт давомида ўрганиб чиқди ва эндиликда аниқ қонунчилик чораларига ўтишга қарор қилди. Бу борада Британия тажрибаси Австралиянинг яқинда қабул қилинган қатъий қоидаларига ўхшаш бўлиши айтилмоқда.
Тақиқ қайси платформаларни қамраб олади?Ҳукумат манбаларига кўра, чекловлар рўйхатига дунёдаги энг оммабоп платформалар киритилади. Хусусан, қуйидаги хизматлардан 16 ёшдан кичиклар фойдаланиши чекланиши мумкин:
- TikTok, Instagram ва Facebook;
- YouTube ва Reddit;
- Х (собиқ Twitter), Threads ва Snapchat;
- Twitch ва Кикк стриминг платформалари.
Ушбу қатъий чоралар ортида жиддий фожиалар ва жамоатчилик талаби турибди. Хусусан, ўлдирилган ўсмир Брианна Гҳейнинг онаси Британияда ижтимоий тармоқларни тақиқлаш ҳаракатининг фаол иштирокчисига айланган. Аёлнинг таъкидлашича, қизининг овқатланиш тартиби бузилиши ва ўзига зарар етказишга мойиллиги айнан интернетдаги зарарли контентлар сабабли кучайиб кетган. Бу каби ҳолатлар ҳукуматни ижтимоий тармоқлар алгоритмлари ва уларнинг ёшлар психикасига таъсирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.
Танқидлар ва техник муаммоларБироқ, ҳар қандай чеклов каби, бу ташаббус ҳам танқидлардан холи эмас. Баъзи экспертларнинг фикрича, бундай тақиқлар фойдаланувчиларнинг шахсий дахлсизлигини бузиши ва болаларни жамиятдан узиб қўйиши мумкин. Шунингдек, ёшни текшириш (аге верификатион) тизимларининг мукаммал эмаслиги ҳам асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирча мавжуд технологиялар болаларнинг ёшини 100 фоиз аниқлик билан тасдиқлаш имконини бермайди, бу эса қонуннинг ижросини қийинлаштириши мумкин.
Буюк Британия ҳукумати ушбу тақиқни жорий этиш учун амалдаги тартибга солиш ваколатларидан фойдаланади, аммо зарурат туғилса, янги қонун лойиҳалари ҳам ишлаб чиқилади. Агар ушбу режа амалга ошса, Британия ёшлар хавфсизлиги масаласида дунёдаги энг қатъий қонунчиликка эга мамлакатлардан бирига айланади. Бу эса ўз навбатида бошқа Европа давлатлари учун ҳам намуна бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
…