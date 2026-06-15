Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?

·16·Техно
Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?

Глобал технология саноатида кутилмаган ва зиддиятли жараёнлар кузатилмоқда. Йирик компаниялар рекорд даражадаги фойда ва даромадлар ҳақида ҳисобот бераётган бир пайтда, ўн минглаб ходимларни ишдан бўшатишда давом этмоқда. Бу қисқартиришларнинг асосий сабаби сифатида эса кўпинча сунъий интеллект (AI) технологияларининг жорий этилиши кўрсатилмоқда. Бироқ, соҳа экспертлари ушбу баҳонанинг ортида бошқа иқтисодий омиллар яширинганидан шубҳаланишмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ТруеУп платформаси маълумотларига кўра, жорий йилда технология компанияларида 363 дан ортиқ қисқартириш тўлқини юз берган ва бу қарийб 150 минг кишининг ишсиз қолишига олиб келган. Бу ўтган йилги кўрсаткичдан 44 фоизга юқори бўлиб, ҳар куни ўртача 974 нафар мутахассис ўз ўрнини йўқотаётганини англатади. Чалленгер, Грей & Чристмас консалтинг фирмаси ҳисоботида қайд этилишича, ўтган ойда қисқартиришлар сўнгги икки йилдаги энг юқори нуқтага чиқди ва деярли барча соҳаларда AI асосий сабаб сифатида келтирилди.

AI — хатоларни ёпиш учун қулай баҳонами?

Кўплаб таҳлилчилар сунъий интеллектни шунчаки ходимларни бўшатиш учун "қулай ниқоб" деб ҳисобламоқда. Масалан, Block компанияси раҳбари Жакк Дорсей дастлаб қисқартиришларни AI воситалари иш услубини ўзгартираётгани билан изоҳлаган эди. Бироқ, кейинчалик у пандемия даврида компания ҳаддан ташқари кўп ходим олиб юборганини тан олишга мажбур бўлди. Машҳур инвестор Марк Андреэссен ҳам бу фикрга қўшилади. Унинг сўзларига кўра, йирик компанияларнинг аксарияти 25 фоиздан 75 фоизгача ортиқча штатларга эга ва энди улар AI технологиясидан ўз хатоларини тузатиш учун "сеҳрли баҳона" сифатида фойдаланмоқда.

Uber компаниясидаги вазият ҳам эътиборга молик. Компания ўзининг кадрлар бўлими ходимларининг 23 фоизини қисқартирган ҳолда, буни AI билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади. Аммо бу баёнот Uber техник директори компаниянинг 2026-йилгача мўлжалланган AI бюджетини бор-йўғи тўрт ойда сарфлаб бўлгани ва муҳандисларнинг Claude Коде каби воситалардан фойдаланишини чеклашга мажбур бўлгани ҳақидаги хабарлардан сўнг янгради. Бу эса компания ичидаги молиявий ресурслар қайта тақсимланаётганидан далолат беради.

Бойлик ва ишсизлик ўртасидаги тафовут

Ходимлар кўчага ҳайдалаётган бир пайтда, технология олами етакчилари ва AI стартаплари мисли кўрилмаган даражада бойимоқда. Масалан:

  • Серебрас Сйстеms чип ишлаб чиқарувчиси NASDAQ биржасига чиққан илк кунидаёқ акциялари 68 фоизга қимматлаб, асосчиларини миллиардерга айлантирди;
  • SpaceX компаниясининг бозор қиймати 2,1 триллион долларга етди, бу эса минглаб ходимларнинг қоғоздаги миллионларига айланди;
  • OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг қиймати 1 триллион доллар атрофида баҳоланмоқда.
Meta раҳбари Mark Zuckerberg Маямида 170 миллион долларлик рекорд даражадаги қиммат уй сотиб олганидан икки ой ўтиб, компания 8 минг нафар ходимни ишдан бўшатишини эълон қилди. Бундай ҳолатлар оддий ишчилар ва технология гигантлари ўртасидаги ижтимоий тафовут тобора чуқурлашиб бораётганини кўрсатади.

Айни пайтда АҚШ ва бошқа ривожланган мамлакатларда яшаш нархи, тиббий суғурта ва ипотека ставкалари кескин кўтарилмоқда. Технология соҳасидаги мутахассислар учун иш ўринларининг камайиши иқтисодий қийинчиликларни янада кучайтирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, AI ҳақиқатда самарадорликни оширса-да, ҳозирги қисқартиришлар кўпроқ корпоратив харажатларни оптималлаштириш ва акциядорлар олдида ҳисобот беришга қаратилган стратегик ҳаракатдир.

ТехнологияСунъий IntelлектMetaUberҚисқартириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиСовутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилдиБугун, 08:54Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиБугун, 01:24320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можароБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус