Ҳиндистоннинг Сарвам стартапи 234 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, уникорн мақомига эришди
Ҳиндистоннинг Бенгалуру шаҳрида жойлашган Сарвам сунъий интеллект стартапи янги молиялаштириш босқичида 234 миллион доллар сармоя жалб қилди ва компаниянинг умумий бозор қиймати 1,5 миллиард долларга етди. Бу муваффақият компанияни Ҳиндистоннинг сунъий интеллект соҳасидаги энг янги “уникорн”ига айлантирди. Мазкур инвестиция раунди дунё миқёсида давлатлар ва йирик корпорациялар муҳим технологиялар ҳамда ҳисоблаш инфратузилмаси устидан назоратни ўз қўлига олишга интилаётган бир пайтда амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сармоядорлар орасида асосий ролни ҲКЛ Груп конгломератининг шоъба корхонаси бўлган ҲКЛТеч компанияси ўйнади ва у лойиҳага 150 миллион доллар йўналтирди. Шунингдек, Бессемер Вентуре Партнерс, Хосла Вентурес ва Пеак ХВ Партнерс каби нуфузли венчур жамғармалари ҳам ушбу босқичда иштирок этди. Сарвам эндиликда ўзининг “Б” серияли молиялаштириш босқичида жами 300 миллион доллар йиғишни мақсад қилган.
Суверен сунъий интеллект ва миллий манфаатларУшбу йирик инвестиция ортида нафақат тижорий фойда, балки “суверен сунъий интеллект” концепцияси ҳам ётибди. Кўплаб давлатлар каби Ҳиндистон ҳам илғор моделлар ва уларни ҳаракатга келтирувчи ҳисоблаш қувватларига ташқи боғлиқликни камайтиришни истайди. Сарвам айнан маҳаллий тиллар ва Ҳиндистоннинг ўзига хос эҳтиёжларига мослаштирилган моделларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.
Ҳозирда компаниянинг маҳсулотлари банк иши, суғурта, давлат хизматлари ва ҳатто мудофаа каби стратегик соҳаларда қўлланилмоқда. ҲКЛТеч билан ҳамкорлик Сарвам учун улкан имкониятлар очади: стартап ўзининг интеллектуал моделларини ҲКЛТечнинг кенг қамровли мижозлар базаси, муҳандислик ресурслари ва дастурий таъминот активлари билан бирлаштириб, бозорга кенгроқ кириб боришни режалаштирмоқда.
Глобал рақобат ва геосиёсий чекловларixbt.com маълумотига кўра, Ҳиндистон OpenAI ва Anthropic каби гигантлар учун АҚШдан кейинги иккинчи йирик бозор ҳисобланса-да, мамлакатда ўзининг кучли фундаментал моделларини яратадиган компаниялар бармоқ билан санарли. Юқори ҳисоблаш харажатлари ва капиталга кириш имконияти чеклангани сабабли, ҳинд стартаплари АҚШ ва Хитойнинг бой рақобатчилари билан курашишда қийинчиликка дуч келмоқда.
Яқинда Anthropic компанияси АҚШ ҳукумати талаби билан ўзининг энг янги Fable 5 ва Мйтос 5 моделларига хорижликлар учун киришни ёпиб қўйгани ушбу соҳадаги геосиёсий хавфларни яна бир бор тасдиқлади. Бундай чекловлар маҳаллий ва мустақил технологияларни ривожлантириш қанчалик муҳимлигини кўрсатиб берди. Сарвам каби лойиҳалар айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.
Янги жалб қилинган маблағлар агентли сунъий интеллект, дастурлаш ва киберхавфсизлик йўналишидаги тадқиқотларни молиялаштиришга йўналтирилади. Шунингдек, компания ўзининг ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтириб, турли саноат тармоқларида технологияларни жорий этиш кўламини оширишни кўзламоқда.
…