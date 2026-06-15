SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айланди

·0·Техно
SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айланди

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг биржа тарихидаги энг йирик акциялар жойлаштируви (IPO) кўламини кенгайтириб, жами 85,7 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Дастлаб 75 миллиард доллар жалб қилиш режалаштирилган эди, бироқ андеррайтерлар акцияларни сотиб олиш бўйича максимал опцион ҳуқуқидан фойдаланиши натижасида якуний сумма рекорд даражага етди. Бу кўрсаткич жаҳон молия тарихидаги энг йирик IPO натижаси сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX акциялари ўтган жума куни Nasdaq биржасида савдога чиқарилди. Савдоларнинг биринчи куни якунларига кўра, компаниянинг бозор қиймати 2 триллион доллардан ошиб кетди. Бу нафақат коинот саноати, балки юқори технологиялар сектори учун ҳам мисли кўрилмаган натижадир. Мазкур муваффақият ортидан Elon Musk расман дунёдаги биринчи триллионер мақомини қўлга киритди.

Маблағлар қаерга сарфланади?

Компания раҳбарияти жалб қилинган улкан маблағларни бир неча стратегик йўналишларга йўналтиришни режалаштирган. Биринчи навбатда, тахминан 20 миллиард доллар миқдоридаги қарз мажбуриятлари ёпилади. Ушбу қарзлар Мускнинг бошқа лойиҳалари — Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи ва xAI сунъий интеллект компанияси билан боғлиқ бўлиб, улар IPO олдидан SpaceX таркибига бирлаштирилган эди.

Шунингдек, инвестицияларнинг салмоқли қисми SpaceX компаниясининг сунъий интеллект ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтиришга сарфланади. Бу Мускнинг коинот технологиялари ва AI интеграциясига бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди. Компания ўзининг учириш майдончаларини модернизация қилиш ва техник имкониятларини оширишни ҳам мақсад қилган.

Starlink глобал сунъий йўлдош интернет тизимини такомиллаштириш лойиҳанинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам қизиқиш уйғотаётган ушбу технология янги инвестициялар ёрдамида янада тезкор ва ҳамёнбоп бўлиши кутилмоқда.

Бозордаги янги пешқадамлик

Душанба кунги савдолар натижасида SpaceX акциялари ўсишда давом этди. Натижада компания дунёдаги энг йирик яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси — TSMC компаниясининг бозор қийматини ҳам ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу инвесторларнинг SpaceX коинотни ўзлаштириш ва сунъий интеллект соҳасидаги келажагига бўлган юксак ишончидан далолат беради.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, SpaceX компаниясининг бундай муваффақияти коинот иқтисодиётида янги даврни бошлаб беради. Мускнинг хусусий компанияси эндиликда нафақат ракеталар учириш, балки глобал технологик инфратузилмани шакллантиришда ҳам асосий ўйинчига айланди.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус