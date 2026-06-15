Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқда

·0·Техно
Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқда

Буюк Британия ҳукумати вояга етмаганларни рақамли дунёнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида кескин чоралар кўришини эълон қилди. Бош вазир Кеир Стармер душанба куни мамлакатда 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни бутунлай тақиқлаш режасини очиқлади. Ушбу қадам болаларнинг руҳий саломатлигини сақлаш ва уларни онлайн тазйиқлардан ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги чекловлар TikTok, Instagram, Facebook, Х (собиқ Twitter), Snapchat ва YouTube каби оммабоп платформаларни қамраб олади. Бироқ, мулоқот учун зарур бўлган WhatsApp ва Signal каби мессенжерлар ушбу тақиқдан мустасно этилиши кутилмоқда. Шунингдек, ҳукумат сунъий интеллектга асосланган "романтик ҳамроҳ" чат-ботларига ҳам чеклов қўйиб, улардан фақат 18 ёшдан ошган шахслар фойдаланишини таъминлашни талаб қилади.

Ота-оналар назорати ва руҳий саломатлик

Кеир Стармернинг таъкидлашича, ижтимоий тармоқлар болаларни бахтсиз қилмоқда ва уларнинг соғлом ривожланишига тўсқинлик қилмоқда. "Ҳар бир ота-она буни ўз кўзи билан кўриб турибди: ижтимоий тармоқлар безорилар учун болаларни ҳақорат қилиш ва каmsитишни осонлаштирмоқда. Алгоритмлар эса болаларни соатлаб экран қаршисига михлаб қўйиш учун махсус ишлаб чиқилган", — дея қайд этди Британия ҳукумати раҳбари.

Ҳукумат ижтимоий тармоқлардаги "чексиз скролл" (тасмаларни тўхтовсиз варақлаш) каби функцияларни ўзига ўрганиб қолишни келтириб чиқарувчи хавфли восита деб ҳисоблайди. Бу эса болаларнинг уйқу режимига, китоб мутолаасига ва очиқ ҳавода ўйнашига салбий таъсир кўрсатмоқда. Тақиқ келаси йилнинг баҳоридан кучга кириши мумкин.

Халқаро тажриба ва жамоатчилик фикри

Буюк Британия бу борада биринчи эмас. Аввалроқ Австралия дунёда биринчи бўлиб шундай тақиқни жорий этган эди. Ҳозирда Канада, Франция ва Дания каби давлатлар ҳам ўзларининг чекловчи қонун лойиҳалари устида иш олиб бормоқда. Британия расмийларига кўра, уларнинг тақиқи бошқа мамлакатларникига қараганда анча кенгроқ ва қатъийроқ бўлади.

Ҳукумат томонидан ўтказилган сўровномаларда ота-оналарнинг 83 фоиздан ортиғи ижтимоий тармоқларнинг зарари фойдасидан кўра кўпроқ эканини таъкидлаган. Мутахассислар бундай кенг кўламли тақиқни техник жиҳатдан қандай амалга ошириш масаласида шубҳа билдираётган бўлса-да, Кеир Стармер буни ижро этишнинг имкони борлигига ишонч билдирмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу мавзу долзарб ҳисобланади, чунки мамлакатимизда ҳам ёшларнинг ижтимоий тармоқларга боғланиб қолиши ва кибербуллинг муаммолари тез-тез муҳокама қилинмоқда. Британия тажрибаси келажакда бошқа давлатлар, жумладан, Марказий Осиё минтақаси учун ҳам намуна бўлиши мумкин.

Буюк БританияИжтимоий ТармоқларКеир СтармерХавфсизликTikTok
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус