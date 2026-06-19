22 июнь куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
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• Aloqabank — 12 080 сўм.
• Xalq banki — 12 100 сўм.
22 июнь куни амал қиладиган доллар курси 20–21 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Aloqabank — 12 080 сўм.
• OFB — 12 080 сўм.
• Asakabank — 12 080 сўм.
• Infinbank — 12 080 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Xalq banki — 12 100 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 125 сўм.
• Octobank — 12 130 сўм.
• Agrobank — 12 130 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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