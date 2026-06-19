Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамони

·0·Авто
Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамони

Автомобил саноати жадал суръатлар билан электрлаштириш йўлига ўтаётган бир пайтда, классик ҳайдаш завқини сақлаб қолган ихчам ва кучли моделлар тобора камайиб бормоқда. Янги Mini Джон Коопер Воркс (ЖКВ) нафақат бренднинг анъаналарини давом эттирмоқда, балки ички ёнув двигателига эга бўлган "ҳот-ҳатч" (иссиқ хатчбек) сегментининг сўнгги вакилларидан бири сифатида тарихда қолишга номзодлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британиянинг машҳур Классик & Sportс Кар журнали билан ҳамкорликда ўтказилган таҳлилларга кўра, ушбу модел келажакда коллекционерлар учун ҳақиқий топилмага айланиши кутилмоқда. Бозорнинг ушбу сегментида рақобат деярли йўқолган. Масалан, Toyota ГР Ярис каби кучли рақиблар сотувдан олиниши кутилмоқда ва уларнинг нархи анча юқори — тахминан 48 000 фунт стерлингни ташкил этади. Mini ЖКВ эса ўзининг ҳамёнбоплиги ва техник имкониятлари билан ажралиб туради.

Техник имкониятлар ва тезлик динамикаси

Янги Mini ЖКВ капоти остида Коопер С моделидан таниш бўлган, аммо сезиларли даражада такомиллаштирилган 2.0 литрли турбомотор жойлашган. Ушбу агрегат 228 от кучи ва 380 Нм айланиш моментини тақдим этади. Бундай қувват ихчам автомобилга 100 км/соат тезликка атиги 6.1 сонияда эришиш имконини беради. Максимал тезлик эса соатига 250 километр билан чекланган.

Автомобилнинг нархи 33 550 фунт стерлингдан бошланади, бу эса ҳозирги кунда ўрта ҳажмли Хитой электромобиллари нархи билан деярли тенг. Бироқ, Mini тақдим этадиган ҳайдаш ҳиссиётларини ҳар қандай кроссовердан топиш мушкул. Унинг чаққонлиги ва бурилишлардаги барқарорлиги ҳақиқий спорт автомобилларига хос хусусиятдир.

Ҳайдаш завқи ва замонавий чекловлар

Mini ЖКВ муҳандислари автомобилни максимал даражада "жонли" қилишга ҳаракат қилишган. Гарчи узоқ масофаларга саёҳат қилишда осма тизимининг қаттиқлиги бироз чарчатиши мумкин бўлса-да, бурилишли йўлларда автомобил ўзини сувда сузаётган балиқдек ҳис қилади. Автомобилнинг электрон барқарорлик тизими (ЭСК) бутунлай ўчирилмаса-да, у ҳайдовчининг эркинлигини чекламайди ва хавфли вазиятларда ақлли ёрдамчи вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Mini бренди ўзининг ихчамлиги ва премиум мақоми билан қадрланади. Айниқса, шаҳар ичидаги тирбандликларда ва тор кўчаларда бундай чаққон автомобиллар катта устунликка эга. Mini ЖКВ каби моделлар фақатгина транспорт воситаси эмас, балки эгасининг индивидуал услубини акс эттирувчи восита ҳамдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Mini Джон Коопер Воркс — бу бензинли моторлар даврининг чиройли якунидир. Тез орада бундай кичик ҳажмли, аммо юқори қувватли автомобиллар бутунлай электр узатмали моделларга ўрнини бўшатиб беради. Шу сабабли, ҳозирги модел нафақат ҳайдаш учун, балки сармоя сифатида ҳам қимматли ҳисобланади.

MiniЖКВАвтомобилSportкарҲатчбакк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 07:29Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаКеча, 21:29BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаКеча, 21:24Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларКеча, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди