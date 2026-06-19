Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамони
Автомобил саноати жадал суръатлар билан электрлаштириш йўлига ўтаётган бир пайтда, классик ҳайдаш завқини сақлаб қолган ихчам ва кучли моделлар тобора камайиб бормоқда. Янги Mini Джон Коопер Воркс (ЖКВ) нафақат бренднинг анъаналарини давом эттирмоқда, балки ички ёнув двигателига эга бўлган "ҳот-ҳатч" (иссиқ хатчбек) сегментининг сўнгги вакилларидан бири сифатида тарихда қолишга номзодлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британиянинг машҳур Классик & Sportс Кар журнали билан ҳамкорликда ўтказилган таҳлилларга кўра, ушбу модел келажакда коллекционерлар учун ҳақиқий топилмага айланиши кутилмоқда. Бозорнинг ушбу сегментида рақобат деярли йўқолган. Масалан, Toyota ГР Ярис каби кучли рақиблар сотувдан олиниши кутилмоқда ва уларнинг нархи анча юқори — тахминан 48 000 фунт стерлингни ташкил этади. Mini ЖКВ эса ўзининг ҳамёнбоплиги ва техник имкониятлари билан ажралиб туради.
Техник имкониятлар ва тезлик динамикасиЯнги Mini ЖКВ капоти остида Коопер С моделидан таниш бўлган, аммо сезиларли даражада такомиллаштирилган 2.0 литрли турбомотор жойлашган. Ушбу агрегат 228 от кучи ва 380 Нм айланиш моментини тақдим этади. Бундай қувват ихчам автомобилга 100 км/соат тезликка атиги 6.1 сонияда эришиш имконини беради. Максимал тезлик эса соатига 250 километр билан чекланган.
Автомобилнинг нархи 33 550 фунт стерлингдан бошланади, бу эса ҳозирги кунда ўрта ҳажмли Хитой электромобиллари нархи билан деярли тенг. Бироқ, Mini тақдим этадиган ҳайдаш ҳиссиётларини ҳар қандай кроссовердан топиш мушкул. Унинг чаққонлиги ва бурилишлардаги барқарорлиги ҳақиқий спорт автомобилларига хос хусусиятдир.
Ҳайдаш завқи ва замонавий чекловларMini ЖКВ муҳандислари автомобилни максимал даражада "жонли" қилишга ҳаракат қилишган. Гарчи узоқ масофаларга саёҳат қилишда осма тизимининг қаттиқлиги бироз чарчатиши мумкин бўлса-да, бурилишли йўлларда автомобил ўзини сувда сузаётган балиқдек ҳис қилади. Автомобилнинг электрон барқарорлик тизими (ЭСК) бутунлай ўчирилмаса-да, у ҳайдовчининг эркинлигини чекламайди ва хавфли вазиятларда ақлли ёрдамчи вазифасини ўтайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Mini бренди ўзининг ихчамлиги ва премиум мақоми билан қадрланади. Айниқса, шаҳар ичидаги тирбандликларда ва тор кўчаларда бундай чаққон автомобиллар катта устунликка эга. Mini ЖКВ каби моделлар фақатгина транспорт воситаси эмас, балки эгасининг индивидуал услубини акс эттирувчи восита ҳамдир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Mini Джон Коопер Воркс — бу бензинли моторлар даврининг чиройли якунидир. Тез орада бундай кичик ҳажмли, аммо юқори қувватли автомобиллар бутунлай электр узатмали моделларга ўрнини бўшатиб беради. Шу сабабли, ҳозирги модел нафақат ҳайдаш учун, балки сармоя сифатида ҳам қимматли ҳисобланади.
…