Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликда

·0·Техно
Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликда

Смартфонлар бозорида янги давр бошланмоқда: фойдаланувчилар анъанавий моноблок қурилмалардан кўра кўпроқ буклама (фолдабле) форматдаги гаджетларга қизиқиш билдирмоқда. Россия бозорида ўтказилган сўнгги таҳлиллар шуни кўрсатадики, сўнгги тўрт йил ичида ушбу сегментдаги савдо ҳажми деярли икки бараварга ошган. Бу тенденция нафақат қўшни мамлакатларда, балки бутун МДҲ минтақаси, жумладан, Ўзбекистон смартфонлар бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

MTS компанияси эълон қилган маълумотларга кўра, 2026-йилнинг дастлабки беш ойи давомида истеъмолчилар томонидан 42 мингдан ортиқ буклама қурилмалар харид қилинган. Бу кўрсаткич ушбу форматдаги гаджетлар сотувга чиққанидан бери қайд этилган энг юқори рекорд натижадир. Умумий савдо айланмаси эса 3,9 миллиард рублни ташкил этиб, соҳа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда.

Сотувлар динамикаси ва ўсиш суръатлари

Таққослаш учун, 2022-йилнинг мос даврида буклама смартфонлар савдоси бор-йўғи 24 минг донани ташкил этган эди. Тўрт йил ичида талабнинг бундай кескин ошиши технологиянинг ишончлилиги ортгани ва нархларнинг нисбатан барқарорлашгани билан изоҳланади. 2024-йилга нисбатан ўсиш 50 фоизни, ўтган 2025-йилга нисбатан эса 30 фоизни ташкил этган.

Мутахассисларнинг фикрича, буклама смартфонлар эндиликда шунчаки қимматбаҳо ўйинчоқ ёки экспериментал гаджет эмас, балки кундалик ҳаётда қулай иш қуролига айланиб улгурди. Экран ўлчамининг катталиги, кўп вазифалилик (мультитаскинг) режими ва ихчам формат фойдаланувчилар учун асосий танлов мезонига айланмоқда.

Энг оммабоп моделлар ва нархлар

Ҳозирги вақтда бозорда қуйидаги моделлар энг кўп сотилаётган қурилмалар рўйхатида етакчилик қилмоқда:

  • Samsung Galaxy З Флип7
  • Samsung Galaxy З Фолд7
  • Xiaomi Мих Флип
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, буклама смартфонларнинг ўртача нархи ҳозирда 92,6 минг рубл атрофида шаклланган. Гарчи бу нарх анъанавий смартфонлардан юқори бўлса-да, фойдаланувчилар инновацион тажриба учун қўшимча ҳақ тўлашга тайёр эканликларини намойиш этишмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung ва Xiaomi брендларининг буклама моделлари расмий дўконларда ва технобозорларда кенг ўрин эгаллаган. Россиядаги каби ўсиш тенденцияси бизнинг минтақада ҳам кузатилмоқда, чунки премиум сегмент вакиллари тобора кўпроқ Фолд ва Флип форматидаги қурилмаларни афзал кўришмоқда. Келажакда Apple каби бошқа йирик компаниялар ҳам ушбу бозорга кириб келиши билан рақобат янада кучайиши кутилмоқда.

СмартфонларSamsungXiaomiТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиHonor Х80 Pro Max чўлнинг 45 даража иссиғида 17 соатлик экстремал синовдан ўтдиБугун, 10:50ФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиФСП компанияси Computex 2026 кўргазмасида 3,3 кВ қувватли блок ва янгиликларни намойиш этдиБугун, 10:26Россия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиРоссия электроника саноатида кутилмаган чекиниш: 835 миллион рубллик лойиҳа бекор қилиндиБугун, 09:50ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиБугун, 09:20Amazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиAmazon сунъий йўлдош интернети Ўзбекистонда жорий йилда ишга тушадиБугун, 08:54Канада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиКанада мустақил коинот даврига қадам қўймоқда: НордСпасе янги ракета заводини очдиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди