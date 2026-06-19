Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликда
Смартфонлар бозорида янги давр бошланмоқда: фойдаланувчилар анъанавий моноблок қурилмалардан кўра кўпроқ буклама (фолдабле) форматдаги гаджетларга қизиқиш билдирмоқда. Россия бозорида ўтказилган сўнгги таҳлиллар шуни кўрсатадики, сўнгги тўрт йил ичида ушбу сегментдаги савдо ҳажми деярли икки бараварга ошган. Бу тенденция нафақат қўшни мамлакатларда, балки бутун МДҲ минтақаси, жумладан, Ўзбекистон смартфонлар бозорида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
MTS компанияси эълон қилган маълумотларга кўра, 2026-йилнинг дастлабки беш ойи давомида истеъмолчилар томонидан 42 мингдан ортиқ буклама қурилмалар харид қилинган. Бу кўрсаткич ушбу форматдаги гаджетлар сотувга чиққанидан бери қайд этилган энг юқори рекорд натижадир. Умумий савдо айланмаси эса 3,9 миллиард рублни ташкил этиб, соҳа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда.
Сотувлар динамикаси ва ўсиш суръатлариТаққослаш учун, 2022-йилнинг мос даврида буклама смартфонлар савдоси бор-йўғи 24 минг донани ташкил этган эди. Тўрт йил ичида талабнинг бундай кескин ошиши технологиянинг ишончлилиги ортгани ва нархларнинг нисбатан барқарорлашгани билан изоҳланади. 2024-йилга нисбатан ўсиш 50 фоизни, ўтган 2025-йилга нисбатан эса 30 фоизни ташкил этган.
Мутахассисларнинг фикрича, буклама смартфонлар эндиликда шунчаки қимматбаҳо ўйинчоқ ёки экспериментал гаджет эмас, балки кундалик ҳаётда қулай иш қуролига айланиб улгурди. Экран ўлчамининг катталиги, кўп вазифалилик (мультитаскинг) режими ва ихчам формат фойдаланувчилар учун асосий танлов мезонига айланмоқда.
Энг оммабоп моделлар ва нархларҲозирги вақтда бозорда қуйидаги моделлар энг кўп сотилаётган қурилмалар рўйхатида етакчилик қилмоқда:
- Samsung Galaxy З Флип7
- Samsung Galaxy З Фолд7
- Xiaomi Мих Флип
Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung ва Xiaomi брендларининг буклама моделлари расмий дўконларда ва технобозорларда кенг ўрин эгаллаган. Россиядаги каби ўсиш тенденцияси бизнинг минтақада ҳам кузатилмоқда, чунки премиум сегмент вакиллари тобора кўпроқ Фолд ва Флип форматидаги қурилмаларни афзал кўришмоқда. Келажакда Apple каби бошқа йирик компаниялар ҳам ушбу бозорга кириб келиши билан рақобат янада кучайиши кутилмоқда.
…