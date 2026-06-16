iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди

·0·Техно
iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди

iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди. Қуйидаги ҳисоб-китоблар шартли равишда 1 доллар = 12 000 сўм курси асосида келтирилган.

1 E-SIM (1 та IMEI рўйхатдан ўтган)

iPhone 17

  • 256 GB — 879 доллар (10 млн 548 минг сўм)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)

  • 256 GB Black — 999 доллар (11 млн 988 минг сўм)

  • 256 GB Gold — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)

  • 256 GB White — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)

  • Deep Blue — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)

  • Silver — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1 499 доллар (17 млн 988 минг сўм)

  • Orange — 1 399 доллар (16 млн 788 минг сўм)

  • Silver — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)

  • Orange — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)

  • Orange — 1 599 доллар (19 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)

  • Blue — 1 799 доллар (21 млн 588 минг сўм)

  • Silver — 2 029 доллар (24 млн 348 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)

  • Orange — 2 299 доллар (27 млн 588 минг сўм)

  • Silver — 2 699 доллар (32 млн 388 минг сўм)

1 SIM (1 та IMEI рўйхатдан ўтган)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 доллар (10 млн 668 минг сўм)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 359 доллар (16 млн 308 минг сўм)

  • Deep Blue — 1 379 доллар (16 млн 548 минг сўм)

  • Silver — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1 599 доллар (19 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)

  • Blue — 1 679 доллар (20 млн 148 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 489 доллар (17 млн 868 минг сўм)

  • Orange — 1 479 доллар (17 млн 748 минг сўм)

  • Silver — 1 464 доллар (17 млн 568 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)

  • Blue — 1 749 доллар (20 млн 988 минг сўм)

  • Silver — 1 689 доллар (20 млн 268 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)

  • Blue — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 2 049 доллар (24 млн 588 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)

  • Orange — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)

2 E-SIM + E-SIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)

iPhone 17

  • 256 GB — 889 доллар (10 млн 668 минг сўм)

iPhone 17 Air

  • 256 GB Blue — 999 доллар (11 млн 988 минг сўм)

  • 256 GB Black — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)

  • 256 GB Gold — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)

  • 256 GB White — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 279 доллар (15 млн 348 минг сўм)

  • Deep Blue — 1 289 доллар (15 млн 468 минг сўм)

  • Silver — 1 289 доллар (15 млн 468 минг сўм)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Blue — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)

  • Orange — 1 449 доллар (17 млн 388 минг сўм)

  • Silver — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)

iPhone 17 Pro 1 TB

  • Orange — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)

  • Orange — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)

  • Silver — 1 369 доллар (16 млн 428 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Deep Blue — 1 639 доллар (19 млн 668 минг сўм)

  • Orange — 1 609 доллар (19 млн 308 минг сўм)

  • Silver — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)

  • Blue — 1 899 доллар (22 млн 788 минг сўм)

  • Silver — 2 049 доллар (24 млн 588 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)

  • Orange — 2 299 доллар (27 млн 588 минг сўм)

  • Silver — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)

SIM + E-SIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)

iPhone 17

  • 256 GB — 899 доллар (10 млн 788 минг сўм)

iPhone 17 Pro 256 GB

  • Orange — 1 379 доллар (16 млн 548 минг сўм)

  • Deep Blue — 1 399 доллар (16 млн 788 минг сўм)

  • Silver — 1 384 доллар (16 млн 608 минг сўм)

iPhone 17 Pro 512 GB

  • Orange — 1 619 доллар (19 млн 428 минг сўм)

  • Silver — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)

  • Blue — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 256 GB

  • Deep Blue — 1 509 доллар (18 млн 108 минг сўм)

  • Orange — 1 504 доллар (18 млн 48 минг сўм)

  • Silver — 1 484 доллар (17 млн 808 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 512 GB

  • Orange — 1 739 доллар (20 млн 868 минг сўм)

  • Blue — 1 849 доллар (22 млн 188 минг сўм)

  • Silver — 1 749 доллар (20 млн 988 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 1 TB

  • Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)

  • Blue — 2 199 доллар (26 млн 388 минг сўм)

  • Silver — 2 199 доллар (26 млн 388 минг сўм)

iPhone 17 Pro Max 2 TB

  • Blue — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)

  • Orange — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)

  • Silver — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)

Сотувчи маълумотларига кўра, нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Сайт ушбу нархларда сотиб олишни кафолатламайди, маълумотлар фақат танишиш учун берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.Бугун, 05:55Baseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиBaseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиБугун, 01:55Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиSundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиБугун, 23:56АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди