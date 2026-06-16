iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди. Қуйидаги ҳисоб-китоблар шартли равишда 1 доллар = 12 000 сўм курси асосида келтирилган.
1 E-SIM (1 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17
256 GB — 879 доллар (10 млн 548 минг сўм)
iPhone 17 Air
256 GB Blue — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)
256 GB Black — 999 доллар (11 млн 988 минг сўм)
256 GB Gold — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)
256 GB White — 979 доллар (11 млн 748 минг сўм)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)
Deep Blue — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)
Silver — 1 269 доллар (15 млн 228 минг сўм)
iPhone 17 Pro 512 GB
Blue — 1 499 доллар (17 млн 988 минг сўм)
Orange — 1 399 доллар (16 млн 788 минг сўм)
Silver — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)
iPhone 17 Pro 1 TB
Orange — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)
Orange — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)
Silver — 1 349 доллар (16 млн 188 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Deep Blue — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)
Orange — 1 599 доллар (19 млн 188 минг сўм)
Silver — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)
Blue — 1 799 доллар (21 млн 588 минг сўм)
Silver — 2 029 доллар (24 млн 348 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)
Orange — 2 299 доллар (27 млн 588 минг сўм)
Silver — 2 699 доллар (32 млн 388 минг сўм)
1 SIM (1 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17
256 GB — 889 доллар (10 млн 668 минг сўм)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1 359 доллар (16 млн 308 минг сўм)
Deep Blue — 1 379 доллар (16 млн 548 минг сўм)
Silver — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)
iPhone 17 Pro 512 GB
Orange — 1 599 доллар (19 млн 188 минг сўм)
Silver — 1 629 доллар (19 млн 548 минг сўм)
Blue — 1 679 доллар (20 млн 148 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1 489 доллар (17 млн 868 минг сўм)
Orange — 1 479 доллар (17 млн 748 минг сўм)
Silver — 1 464 доллар (17 млн 568 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Orange — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)
Blue — 1 749 доллар (20 млн 988 минг сўм)
Silver — 1 689 доллар (20 млн 268 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)
Blue — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)
Silver — 2 049 доллар (24 млн 588 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)
Orange — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)
Silver — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)
2 E-SIM + E-SIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17
256 GB — 889 доллар (10 млн 668 минг сўм)
iPhone 17 Air
256 GB Blue — 999 доллар (11 млн 988 минг сўм)
256 GB Black — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)
256 GB Gold — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)
256 GB White — 1 039 доллар (12 млн 468 минг сўм)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1 279 доллар (15 млн 348 минг сўм)
Deep Blue — 1 289 доллар (15 млн 468 минг сўм)
Silver — 1 289 доллар (15 млн 468 минг сўм)
iPhone 17 Pro 512 GB
Blue — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)
Orange — 1 449 доллар (17 млн 388 минг сўм)
Silver — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)
iPhone 17 Pro 1 TB
Orange — 1 649 доллар (19 млн 788 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)
Orange — 1 364 доллар (16 млн 368 минг сўм)
Silver — 1 369 доллар (16 млн 428 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Deep Blue — 1 639 доллар (19 млн 668 минг сўм)
Orange — 1 609 доллар (19 млн 308 минг сўм)
Silver — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)
Blue — 1 899 доллар (22 млн 788 минг сўм)
Silver — 2 049 доллар (24 млн 588 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 1 999 доллар (23 млн 988 минг сўм)
Orange — 2 299 доллар (27 млн 588 минг сўм)
Silver — 2 599 доллар (31 млн 188 минг сўм)
SIM + E-SIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17
256 GB — 899 доллар (10 млн 788 минг сўм)
iPhone 17 Pro 256 GB
Orange — 1 379 доллар (16 млн 548 минг сўм)
Deep Blue — 1 399 доллар (16 млн 788 минг сўм)
Silver — 1 384 доллар (16 млн 608 минг сўм)
iPhone 17 Pro 512 GB
Orange — 1 619 доллар (19 млн 428 минг сўм)
Silver — 1 659 доллар (19 млн 908 минг сўм)
Blue — 1 699 доллар (20 млн 388 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Deep Blue — 1 509 доллар (18 млн 108 минг сўм)
Orange — 1 504 доллар (18 млн 48 минг сўм)
Silver — 1 484 доллар (17 млн 808 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Orange — 1 739 доллар (20 млн 868 минг сўм)
Blue — 1 849 доллар (22 млн 188 минг сўм)
Silver — 1 749 доллар (20 млн 988 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 1 TB
Orange — 2 099 доллар (25 млн 188 минг сўм)
Blue — 2 199 доллар (26 млн 388 минг сўм)
Silver — 2 199 доллар (26 млн 388 минг сўм)
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Blue — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)
Orange — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)
Silver — 2 629 доллар (31 млн 548 минг сўм)
Сотувчи маълумотларига кўра, нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Сайт ушбу нархларда сотиб олишни кафолатламайди, маълумотлар фақат танишиш учун берилган.
…