Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилди
Портатив ўйин қурилмалари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Аянео компанияси ўзининг машҳур Поккет Микро консолининг давомчиси устида ишлаётганини расман тасдиқлади. Икки йилдан ортиқ вақт давомида кутилган ушбу янгиланиш Поккет Микро 2 деб номланади ва у ретро-геймерлар ҳамда ихчам гаджет ишқибозлари учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Оригинал модел ўз вақтида афсонавий Гаме Бой Микро дизайнини эслатувчи кўриниши ва Android операцион тизимида ишлаши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Янги авлод қурилмаси эса нафақат ташқи кўриниш, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўсишни вада қилмоқда. Аянео брендининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида эълон қилинган маълумотларга кўра, янги гаджет ўзидан олдинги моделга қараганда анча қувватлироқ бўлади.
Техник имкониятлар ва кутилаётган ўзгаришларҲозирча Аянео Поккет Микро 2 моделининг аниқ техник хусусиятлари ва ташқи кўриниши сир тутилмоқда. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, ишлаб чиқарувчи қурилма базасида янада кучлироқ СоК (тизимли чип) ўрнатилишига ишора қилган. Эслатиб ўтамиз, биринчи авлод Поккет Микро ва унинг ҳамёнбоп Поккет Микро Классик версияси Ҳелио Г99 процессори билан жиҳозланган эди.
Янги процессорнинг ўрнатилиши консолга нафақат ретро-ўйинларни, балки замонавийроқ ва ресурс талаб қиладиган Android ўйинларини ҳам бемалол ишга тушириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида қурилманинг рақобатбардошлигини оширади. Компания яқин кунларда махсус онлайн-презентация ўтказишни режалаштирган бўлиб, унда барча тафсилотлар очиқланиши кутилмоқда.
Аянео компаниясининг ушбу йўналишдаги режалари фақат Поккет Микро 2 билан чекланиб қолмайди. Маълум бўлишича, бренд 2026-йилда яна бир вертикал дизайндаги Конкр Поккет Block деб номланган моделни чиқаришни ҳам мақсад қилган. Бу эса компаниянинг ихчам ўйин қурилмалари сегментида узоқ муддатли стратегияга эга эканлигидан далолат беради.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай қурилмалар қизиқарли бўлиши табиий. Сўнгги йилларда юртимизда портатив консолларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Аянео маҳсулотлари одатда юқори сифатли материаллар ва ўзига хос дизайни билан ажралиб туради, бу эса уларни коллекционерлар ва йўлда ўйин ўйнашни хуш кўрувчилар учун идеал танловга айлантиради.
…