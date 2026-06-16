Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилди

·0·Техно
Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилди

Портатив ўйин қурилмалари бозорида ўз ўрнига эга бўлган Аянео компанияси ўзининг машҳур Поккет Микро консолининг давомчиси устида ишлаётганини расман тасдиқлади. Икки йилдан ортиқ вақт давомида кутилган ушбу янгиланиш Поккет Микро 2 деб номланади ва у ретро-геймерлар ҳамда ихчам гаджет ишқибозлари учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Оригинал модел ўз вақтида афсонавий Гаме Бой Микро дизайнини эслатувчи кўриниши ва Android операцион тизимида ишлаши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Янги авлод қурилмаси эса нафақат ташқи кўриниш, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўсишни вада қилмоқда. Аянео брендининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида эълон қилинган маълумотларга кўра, янги гаджет ўзидан олдинги моделга қараганда анча қувватлироқ бўлади.

Техник имкониятлар ва кутилаётган ўзгаришлар

Ҳозирча Аянео Поккет Микро 2 моделининг аниқ техник хусусиятлари ва ташқи кўриниши сир тутилмоқда. Бироқ, ixbt.com нашрининг хабар беришича, ишлаб чиқарувчи қурилма базасида янада кучлироқ СоК (тизимли чип) ўрнатилишига ишора қилган. Эслатиб ўтамиз, биринчи авлод Поккет Микро ва унинг ҳамёнбоп Поккет Микро Классик версияси Ҳелио Г99 процессори билан жиҳозланган эди.

Янги процессорнинг ўрнатилиши консолга нафақат ретро-ўйинларни, балки замонавийроқ ва ресурс талаб қиладиган Android ўйинларини ҳам бемалол ишга тушириш имконини беради. Бу эса ўз навбатида қурилманинг рақобатбардошлигини оширади. Компания яқин кунларда махсус онлайн-презентация ўтказишни режалаштирган бўлиб, унда барча тафсилотлар очиқланиши кутилмоқда.

Аянео компаниясининг ушбу йўналишдаги режалари фақат Поккет Микро 2 билан чекланиб қолмайди. Маълум бўлишича, бренд 2026-йилда яна бир вертикал дизайндаги Конкр Поккет Block деб номланган моделни чиқаришни ҳам мақсад қилган. Бу эса компаниянинг ихчам ўйин қурилмалари сегментида узоқ муддатли стратегияга эга эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай қурилмалар қизиқарли бўлиши табиий. Сўнгги йилларда юртимизда портатив консолларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Аянео маҳсулотлари одатда юқори сифатли материаллар ва ўзига хос дизайни билан ажралиб туради, бу эса уларни коллекционерлар ва йўлда ўйин ўйнашни хуш кўрувчилар учун идеал танловга айлантиради.

АянеоПоккет Микро 2ТехнологияКонсолAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.Бугун, 05:55Baseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиBaseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиБугун, 01:55Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиSundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиБугун, 23:56АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди