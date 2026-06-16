Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқади

·0·Техно
Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқади

Яримўтказгичлар бозорининг икки гиганти — Intel ва NVIDIA ўртасидаги кутилмаган иттифоқ янги босқичга чиқмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA график ядролари билан жиҳозланган Intel процессорлари аввал тахмин қилинганидан вақтлироқ, яни 2028-йилнинг бошидаёқ бозорга чиқиши мумкин. Бу технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки икки рақобатчининг бир платформада бирлашиши ноутбуклар ва ихчам компьютерлар унумдорлигини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлаб ушбу маҳсулотлар 2029-йилдан эрта чиқмаслиги ҳақида миш-мишлар юрган эди. Бироқ таниқли технологик инсайдер ва ДонанимҲабер нашрининг собиқ муҳаррири Эрди Озюағнинг хабар беришича, лойиҳа жадаллаштирилган. Катта эҳтимол билан, янги чипларнинг расмий тақдимоти 2028-йил январ ойида ўтказиладиган нуфузли СEС кўргазмасида бўлиб ўтади. Ixbt.com сайти ҳам ушбу муддатларнинг реалликка яқинлигини тасдиқламоқда.

Серпент Лаке оиласи ва янги имкониятлар

Мазкур процессорлар Серпент Лаке линияси доирасида ишлаб чиқилиши кутилмоқда. Ҳозирча лойиҳанинг техник тафсилотлари сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар Intel нима учун бундай қадамга қўл урганини таҳлил қилишмоқда. Гап шундаки, Intel компаниясининг ўзида ҳам анча кучли ўрнатилган график ечимлар (иGPU) мавжуд. Бироқ NVIDIA компаниясининг график технологиялар, айниқса, сунъий интеллект ва нурларни кузатиш (Ray Tracing) соҳасидаги етакчилиги Intel учун ўз маҳсулотлари жозибадорлигини оширишда қўл келади.

Ушбу ҳамкорлик натижасида пайдо бўладиган процессорлар, айниқса, геймерлар ва профессионал визуал контент яратувчилар учун мўлжалланган ноутбуклар сегментида инқилоб қилиши мумкин. Фойдаланувчилар алоҳида (дискрет) видеокартасиз ҳам оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш ёки мураккаб график вазифаларни бажариш имконига эга бўладилар. Бу эса қурилмаларнинг ихчамроқ, энергия тежамкор ва арзонроқ бўлишини таъминлайди.

Бозордаги рақобат ва стратегик мақсадлар

Ўзбекистон бозорида ҳам Intel процессорларига асосланган ноутбуклар жуда оммабоп эканини ҳисобга олсак, 2028-йилда маҳаллий дўконларда ҳам NVIDIA графикали универсал чипларни кўришимиз мумкин бўлади. Бу Apple компаниясининг ўзининг М-серияли чиплари орқали эришган ютуқларига муносиб жавоб бўлиши кутилмоқда. Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги Windows экотизимидаги қурилмаларнинг график қувватини янги чўққига олиб чиқади.

Ҳозирча процессорларнинг аниқ хусусиятлари шаклланиш жараёнида, чунки 2028-йилгача технологиялар яна бир неча бор янгиланишга улгуради. Аммо бир нарса аниқ: Intel ўзининг процессор архитектурасини NVIDIA компаниясининг график қудрати билан бирлаштириш орқали бозордаги етакчилигини мустаҳкамламоқчи. Бу каби ҳамкорликлар одатда соҳада янги стандартларни белгилаб беради ва рақобатчиларни, жумладан AMD компаниясини ҳам янги чоралар кўришга мажбур қилади.

IntelNVIDIAПроцессорТехнологияСерпент Лаке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.Бугун, 05:55Baseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиBaseus компанияси 160 ватт қувватга эга янги Spacemate RD1 Pro док-станциясини тақдим этдиБугун, 01:55Sundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиSundar Pichai Стенфорд битирув маросимида норозилик ва ҳайқириқлар билан кутиб олиндиБугун, 23:56АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаАҚШ ҳукумати Anthropic моделларини блоклади: Сунъий интеллект назорати кучаймоқдаБугун, 21:55SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди