Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқади
Яримўтказгичлар бозорининг икки гиганти — Intel ва NVIDIA ўртасидаги кутилмаган иттифоқ янги босқичга чиқмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA график ядролари билан жиҳозланган Intel процессорлари аввал тахмин қилинганидан вақтлироқ, яни 2028-йилнинг бошидаёқ бозорга чиқиши мумкин. Бу технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки икки рақобатчининг бир платформада бирлашиши ноутбуклар ва ихчам компьютерлар унумдорлигини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб ушбу маҳсулотлар 2029-йилдан эрта чиқмаслиги ҳақида миш-мишлар юрган эди. Бироқ таниқли технологик инсайдер ва ДонанимҲабер нашрининг собиқ муҳаррири Эрди Озюағнинг хабар беришича, лойиҳа жадаллаштирилган. Катта эҳтимол билан, янги чипларнинг расмий тақдимоти 2028-йил январ ойида ўтказиладиган нуфузли СEС кўргазмасида бўлиб ўтади. Ixbt.com сайти ҳам ушбу муддатларнинг реалликка яқинлигини тасдиқламоқда.
Серпент Лаке оиласи ва янги имкониятларМазкур процессорлар Серпент Лаке линияси доирасида ишлаб чиқилиши кутилмоқда. Ҳозирча лойиҳанинг техник тафсилотлари сир тутилаётган бўлса-да, мутахассислар Intel нима учун бундай қадамга қўл урганини таҳлил қилишмоқда. Гап шундаки, Intel компаниясининг ўзида ҳам анча кучли ўрнатилган график ечимлар (иGPU) мавжуд. Бироқ NVIDIA компаниясининг график технологиялар, айниқса, сунъий интеллект ва нурларни кузатиш (Ray Tracing) соҳасидаги етакчилиги Intel учун ўз маҳсулотлари жозибадорлигини оширишда қўл келади.
Ушбу ҳамкорлик натижасида пайдо бўладиган процессорлар, айниқса, геймерлар ва профессионал визуал контент яратувчилар учун мўлжалланган ноутбуклар сегментида инқилоб қилиши мумкин. Фойдаланувчилар алоҳида (дискрет) видеокартасиз ҳам оғир ўйинларни юқори сифатда ўйнаш ёки мураккаб график вазифаларни бажариш имконига эга бўладилар. Бу эса қурилмаларнинг ихчамроқ, энергия тежамкор ва арзонроқ бўлишини таъминлайди.
Бозордаги рақобат ва стратегик мақсадларЎзбекистон бозорида ҳам Intel процессорларига асосланган ноутбуклар жуда оммабоп эканини ҳисобга олсак, 2028-йилда маҳаллий дўконларда ҳам NVIDIA графикали универсал чипларни кўришимиз мумкин бўлади. Бу Apple компаниясининг ўзининг М-серияли чиплари орқали эришган ютуқларига муносиб жавоб бўлиши кутилмоқда. Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги Windows экотизимидаги қурилмаларнинг график қувватини янги чўққига олиб чиқади.
Ҳозирча процессорларнинг аниқ хусусиятлари шаклланиш жараёнида, чунки 2028-йилгача технологиялар яна бир неча бор янгиланишга улгуради. Аммо бир нарса аниқ: Intel ўзининг процессор архитектурасини NVIDIA компаниясининг график қудрати билан бирлаштириш орқали бозордаги етакчилигини мустаҳкамламоқчи. Бу каби ҳамкорликлар одатда соҳада янги стандартларни белгилаб беради ва рақобатчиларни, жумладан AMD компаниясини ҳам янги чоралар кўришга мажбур қилади.
…