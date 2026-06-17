Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқда
Марказлашмаган ижтимоий тармоқ ҳисобланган Mastodon платформаси йирик технологик гигантлар — Х (собиқ Twitter) ва Threads каби иловаларга муносиб рақобатчи бўлиш йўлида муҳим қадам ташлади. Платформанинг янги талқинида фойдаланувчилар ўз постларини электрон почта орқали ахборотномалар (невслеттерс) кўринишида юбориш имкониятига эга бўлишди. Бу янгилик очиқ ижтимоий тармоқнинг энг катта муаммоси — аудитория ўсишини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Mastodon 4.6 янгиланиши билан тақдим этилган ушбу функция муаллифларга ўз обуначилари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш имконини беради. Энг муҳими, ахборотномаларни қабул қилиш учун ўқувчидан Mastodon тармоғида рўйхатдан ўтиш талаб этилмайди. Бу эса платформани шунчаки Х муқобили бўлишдан чиқариб, мустақил контент яратувчилар учун қулай экотизимга айлантиради.
Электрон почта ва марказлашмаган тармоқ уйғунлигиВақт синовидан ўтган электрон почта тизими орқали мулоқот қилиш Mastodon учун янги фойдаланувчиларни жалб қилишда асосий восита бўлиши кутилмоқда. Mastodon маълумотларига кўра, ушбу функция йирик медиа ташкилотлари, мустақил журналистлар ва блогерлар учун мўлжалланган. Бу орқали улар ўз аудиториясини бир платформага боғланиб қолмаган ҳолда шакллантиришлари ва керак бўлса, бошқа серверга кўчиб ўтишда ўз обуначиларини сақлаб қолишлари мумкин.
Платформанинг стандарт чеклови 500 белгини ташкил этса-да, сервер администраторлари ушбу лимитни ўзгартиришлари мумкин. Бу эса айрим серверларни махсус узун мақолалар ва таҳлилий материаллар тарқатиш учун мослаштириш имконини беради. Шунингдек, махфийликни афзал кўрувчи фойдаланувчилар учун аноним тарзда обуна бўлиш имконияти ҳам яратилган.
Янги талқинда фақат ахборотномалар эмас, балки фойдаланувчи профилларининг янгиланган дизайни ва "Коллектионс" (тўпламлар) функцияси ҳам пайдо бўлди. Бу функция бошқа тармоқлардаги "Стартер Паккс" каби ишлайди ва фойдаланувчиларга қизиқарли аккаунтлар рўйхатини шакллантириш ҳамда улашиш имконини беради.
Ҳозирда Mastodon тармоғида ҳар ойда 735 мингдан ортиқ фаол фойдаланувчи мавжуд бўлиб, умумий очиқ ижтимоий тармоқлар (федиверсе) тизимида аккаунтлар сони бир миллиондан ошади. Янги функциядан фойдаланиш учун муаллифлар ўз серверларида тегишли рухсатномага эга бўлишлари ёки Mastodon томонидан тақдим этилаётган ҳостинг хизматларидан фойдаланишлари лозим.
Экспертларнинг фикрича, ушбу қадам Mastodon платформасининг Биг Теч экотизимларидан ташқарида ўз ўрнини мустаҳкамлашига хизмат қилади. Фойдаланувчилар эндиликда бирор ижтимоий тармоққа боғланиб қолмасдан, ўзларига маъқул бўлган муаллифларни кузатиб бориш имконига эга бўладилар.
…