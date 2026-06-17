Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилди

·17·Техно
Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири ҳисобланган Anthropic компанияси Фронтиер иқлим коалициясига аъзо бўлган илк AI компаниясига айланди. Ушбу қадам сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши натижасида ортиб бораётган энергия истеъмоли ва атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш йўлидаги муҳим стратегик ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. TechCrunch ва ixbt.com маълумотларига кўра, Anthropic янги 915 миллион долларлик молиявий пакетнинг бир қисмини ўз зиммасига олган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фронтиер коалицияси Stripe, Google ва Shopify каби технологик гигантлар томонидан атмосферадан карбонат ангидрид газини (КО2) чиқариб ташлаш технологияларини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилган. Anthropic компаниясининг ушбу сафларга қўшилиши билан коалициянинг умумий жамғармаси деярли икки бараварга ошиб, 1,8 миллиард долларга етди. Ҳозиргача Фронтиер 50 дан ортиқ лойиҳалар билан 1,8 миллион тонна углеродни йўқ қилиш бўйича 700 миллион долларлик шартномалар имзолаган.

Сунъий интеллект ва экологик масъулият

Сўнгги йилларда AI моделлари, хусусан ChatGPT ва Anthropic компаниясининг Claude ботлари каби тизимларни ўқитиш ҳамда уларга хизмат кўрсатиш учун улкан ҳажмдаги электр энергияси талаб этилмоқда. Бу эса технологик компанияларнинг "экологик изи" кенгайишига сабаб бўлмоқда. Anthropic шу вақтга қадар барқарор ривожланиш бўйича ҳисоботларни эълон қилмаган эди, бироқ Фронтиер сафига қўшилиш унинг иқлим ўзгаришига қарши курашдаги илк жиддий қадами бўлди.

Компаниялар Фронтиер орқали углеродни йўқ қилиш кредитларини сотиб оладилар. Бу механизм баланс ҳисоботларидаги фойда ва зарарга ўхшаш бўлиб, компания чиқараётган зарарли газлар миқдорини атмосферадан қайта сўриб олинган углерод ҳисобига қоплаш имконини беради. Бу, айниқса, авиация каби ҳозирча бутунлай "яшил" бўлиши қийин бўлган соҳалар учун жуда муҳимдир.

Янги стратегия: Сифат миқдордан устун

Фронтиер эндиликда ўз стратегиясини ўзгартириб, кўплаб майда лойиҳаларни молиялаштиришдан кўра, йирик ва самаралироқ технологияларга эътибор қаратишини маълум қилди. Янги йўналишга кўра, йилига камида 1 миллиард метрик тонна (гигатон) КО2 газини йўқ қила оладиган лойиҳалар устуворликка эга бўлади. Коалиция томонидан қўллаб-қувватланадиган технологиялар рўйхати қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Ҳаводан тўғридан-тўғри углерод тутиб олиш (Директ Air Каптуре);
  • Тоғ жинсларининг табиий эмирилишини тезлаштириш орқали углеродни боғлаш;
  • Океан суви кислоталилигини камайтириш орқали газларни ютиш;
  • Био-мойлар ишлаб чиқариш ва биомасани утилизация қилиш.
Экспертларнинг фикрича, Anthropic каби компанияларнинг ушбу соҳага кириб келиши углеродни йўқ қилиш бўйича янги саноатнинг шаклланишига туртки беради. Бироқ Фронтиер вакилларининг таъкидлашича, ушбу лойиҳалар абадий молиялаштирилмайди. Ҳар бир янги шартнома имзолаётган стартап келажакда давлат субсидияларисиз ҳам ўзини ўзи таъминлай олишини исботлаши шарт.

Ўзбекистон каби иқлим ўзгаришига таъсирчан минтақалар учун ҳам бундай глобал ташаббуслар муҳим аҳамиятга эга. Глобал технологик корпорацияларнинг экологик масъулияти ошиши, келажакда рақамли иқтисодиётнинг атроф-муҳитга зарар етказмаган ҳолда ривожланишига замин яратади.

AnthropicФронтиерСунъий IntelлектЭкологияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди