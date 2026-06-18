Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирда

·0·Техно
Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирда

Г7 саммити доирасида жаҳон етакчилари, жумладан Франция президенти Эмманюэль Макрон ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди АҚШнинг сунъий интеллект (AI) соҳасидаги монополияси ҳамда ушбу технологияларни исталган вақтда ўчириб қўйиш имкониятидан жиддий хавотир билдирди. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, ушбу масала Доналд Трумп маъмурияти томонидан Anthropic компаниясининг энг янги моделларини экспорт қилишга қўйилган тақиқдан сўнг янада долзарблашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Франция президенти Эмманюэль Макрон Г7 етакчилари ва OpenAI раҳбари Sam Altman ҳамда Anthropic бош директори Dario Amodei иштирок этган тушлик пайтида АҚШ ҳукумати "тугмани исталган вақтда босиб, тизимни ўчириб қўйиши" мумкинлигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, бундай кутилмаган чекловлар нафақат Европа иқтисодиётига зарар етказади, балки Америка технология компанияларининг ўзига бўлган ишончни ҳам сўндиради.

Рақамли суверенитет масаласи

Бундай хавотирларга Доналд Трумп маъмуриятининг Anthropic компаниясига тегишли Мйтос 5 ва Fable 5 моделларини миллий хавфсизлик важлари билан экспорт қилишни тақиқлагани сабаб бўлди. Amazon компанияси ушбу моделларда хавфсизлик тўсиқларини четлаб ўтиш мумкинлиги ҳақида Оқ уйни огоҳлантирганидан сўнг, экспорт тўхтатиб қўйилган эди. Гарчи экспертлар бошқа очиқ моделларда ҳам шундай хусусиятлар борлигини айтса-да, чекловлар ўз кучида қолмоқда.

Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди ҳам демократик давлатлар ўзларининг муҳим инфратузилмаларини ҳимоя қилиш учун илғор AI моделларидан тўсиқсиз фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, биргина давлатнинг қарори билан глобал технологик занжирларнинг узилиши халқаро барқарорликка таҳдид солади.

"Ишончли ҳамкорлар" тизими

Вазиятдан чиқиш йўли сифатида Г7 давлатлари ўртасида махсус "ишончли ҳамкорлар" схемасини яратиш таклиф этилмоқда. Ушбу тизим доирасида АҚШдан ташқаридаги давлатлар Anthropic ва OpenAI каби компанияларнинг илғор технологияларидан АҚШ чекловларисиз фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлиши кўзда тутилган. Бунинг асосий шарти сифатида ушбу технологиялардан Хитой каби рақиблардан ҳимояланиш учун фойдаланиш белгиланиши мумкин.

Канаданинг Cohere компанияси раҳбари Аидан Гомеснинг таъкидлашича, бир нечта йирик технологик гигантларга қарам бўлиб қолиш давлатларнинг чидамлилигига путур етказади. У рақамли суверенитет шунчаки бозор рақобати эмас, балки келгуси ўн йилликларда иқтисодий хавфсизликни ким назорат қилиши ҳақидаги масала эканини қайд этди.

Ҳозирда Европа ва бошқа минтақалар ўзларининг мустақил AI моделларини яратишга интилмоқда. Бироқ, Америка компаниялари технологик жиҳатдан анча илгарилаб кетгани сабабли, халқаро ҳамжамият ҳозирча АҚШ инфратузилмасига таянишга мажбур бўлмоқда. TechCrunch таҳлилчиларига кўра, агар Вашингтон ўз моделларига киришни кафолатламаса, халқаро мижозлар Америка технологияларидан воз кечиш йўлларини қидира бошлайди.

Сунъий IntelлектАҚШГ7AnthropicДоналд Трумп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди