Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирда
Г7 саммити доирасида жаҳон етакчилари, жумладан Франция президенти Эмманюэль Макрон ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди АҚШнинг сунъий интеллект (AI) соҳасидаги монополияси ҳамда ушбу технологияларни исталган вақтда ўчириб қўйиш имкониятидан жиддий хавотир билдирди. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, ушбу масала Доналд Трумп маъмурияти томонидан Anthropic компаниясининг энг янги моделларини экспорт қилишга қўйилган тақиқдан сўнг янада долзарблашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Франция президенти Эмманюэль Макрон Г7 етакчилари ва OpenAI раҳбари Sam Altman ҳамда Anthropic бош директори Dario Amodei иштирок этган тушлик пайтида АҚШ ҳукумати "тугмани исталган вақтда босиб, тизимни ўчириб қўйиши" мумкинлигидан огоҳлантирди. Унинг фикрича, бундай кутилмаган чекловлар нафақат Европа иқтисодиётига зарар етказади, балки Америка технология компанияларининг ўзига бўлган ишончни ҳам сўндиради.
Рақамли суверенитет масаласиБундай хавотирларга Доналд Трумп маъмуриятининг Anthropic компаниясига тегишли Мйтос 5 ва Fable 5 моделларини миллий хавфсизлик важлари билан экспорт қилишни тақиқлагани сабаб бўлди. Amazon компанияси ушбу моделларда хавфсизлик тўсиқларини четлаб ўтиш мумкинлиги ҳақида Оқ уйни огоҳлантирганидан сўнг, экспорт тўхтатиб қўйилган эди. Гарчи экспертлар бошқа очиқ моделларда ҳам шундай хусусиятлар борлигини айтса-да, чекловлар ўз кучида қолмоқда.
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди ҳам демократик давлатлар ўзларининг муҳим инфратузилмаларини ҳимоя қилиш учун илғор AI моделларидан тўсиқсиз фойдаланиш имкониятига эга бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, биргина давлатнинг қарори билан глобал технологик занжирларнинг узилиши халқаро барқарорликка таҳдид солади.
"Ишончли ҳамкорлар" тизимиВазиятдан чиқиш йўли сифатида Г7 давлатлари ўртасида махсус "ишончли ҳамкорлар" схемасини яратиш таклиф этилмоқда. Ушбу тизим доирасида АҚШдан ташқаридаги давлатлар Anthropic ва OpenAI каби компанияларнинг илғор технологияларидан АҚШ чекловларисиз фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлиши кўзда тутилган. Бунинг асосий шарти сифатида ушбу технологиялардан Хитой каби рақиблардан ҳимояланиш учун фойдаланиш белгиланиши мумкин.
Канаданинг Cohere компанияси раҳбари Аидан Гомеснинг таъкидлашича, бир нечта йирик технологик гигантларга қарам бўлиб қолиш давлатларнинг чидамлилигига путур етказади. У рақамли суверенитет шунчаки бозор рақобати эмас, балки келгуси ўн йилликларда иқтисодий хавфсизликни ким назорат қилиши ҳақидаги масала эканини қайд этди.
Ҳозирда Европа ва бошқа минтақалар ўзларининг мустақил AI моделларини яратишга интилмоқда. Бироқ, Америка компаниялари технологик жиҳатдан анча илгарилаб кетгани сабабли, халқаро ҳамжамият ҳозирча АҚШ инфратузилмасига таянишга мажбур бўлмоқда. TechCrunch таҳлилчиларига кўра, агар Вашингтон ўз моделларига киришни кафолатламаса, халқаро мижозлар Америка технологияларидан воз кечиш йўлларини қидира бошлайди.
…