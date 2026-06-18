Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айланди
Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларига бағишланган юқори даражадаги навбатдаги йиғилиш бўлиб ўтди. Нуфузли тадбирда давлатимиз раҳбари мамлакат иқтисодиётига сармоя киритаётган хорижлик инвесторлар учун янада қулай, тенг ва адолатли шарт-шароитлар яратиш борасида тўхталди. Таъкидланганидек, Ўзбекистон бу борадаги глобал халқаро мажбуриятларни ўз зиммасига олиш йўлида дадил ва янги тизимли қадамларни ташлашда давом этмоқда.
Давлат раҳбари ўз нутқида Хорижий инвесторлар кенгашининг фаолиятига алоҳида баҳо бериб ўтди. Қайд этилишича, мазкур тузилма сўнгги йилларда шунчаки оддий маслаҳатлашув механизми сифатида эмас, балки Янги Ўзбекистон ҳукумати ва жаҳон инвестиция ҳамжамияти ўртасидаги мустаҳкам ишонч кўпригига айланди. Бугунги кунда у қизғин фикр алмашиладиган ва реал ислоҳотлар ҳаётга тадбиқ этиладиган ўзига хос амалий майдон вазифасини ўтамоқда.
Қуйидаги таҳлилий инфографика жадвали орқали инвесторлар учун яратилган сўнгги қулайликлар ва кенгаш фаолиятининг кенгайиш динамикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Ислоҳотлар ва янги қонунчилик
Инвесторларга берилган енгилликлар
Кенгаш таркибининг кенгайиши
• Солиқ қонунчилиги: Солиқ кодексига қулай ўзгартишлар киритилди.
• Ички қарз битимлари молиявий назоратдан тўлиқ чиқарилди.
• Иштирокчилар сони: Бир йил ичида 54 тадан 85 тага етди.
• Янги қонун лойиҳаси: «Муқобил инвестиция жамғармалари тўғрисида»ги ҳужжат тайёрланди.
• Асосий воситаларни тезкор тартибда амортизация қилиш ҳуқуқи берилди.
• Қамров доираси: Иқтисодиётнинг 23 та муҳим тармоғини ўз ичига олган.
• Техник регламент: 16 та регламент халқаро меъёрларга мувофиқлаштирилди.
• Халқаро стандартдаги компаниялар учун мажбурий талаблар бекор бўлди.
• Халқаро ҳамкорлар: ЕТТБ, ОТБ ва Халқаро молия корпорацияси фаол.
Ташаббуслар қоғозда қолмайди: 21 та таклифга аниқ ечим
Бўлиб ўтган мазкур йиғилишда хорижлик сармоядорлар томонидан ўтган йил давомида илгари сурилган 21 та йирик ташаббус ва лойиҳалар атрофлича кўриб чиқилгани ҳамда улар бўйича ҳукуматнинг қатъий ва аниқ қарорлари қабул қилингани маълум қилинди. Юртбошимиз инвесторлар томонидан билдирилаётган ҳар бир оқилона таклиф ва мулоҳазалар давлатимиз юритаётган иқтисодий сиёсатда ўз аксини топаётганини ва амалий ифодасини топиши муқаррар эканлигини яна бир бор тилга олди.
Бунинг натижаси ўлароқ, миллий қонунчилигимизда жиддий сифат ўзгаришлари юз берди. Жумладан, амалдаги Солиқ кодексига инвесторлар учун қулайлик яратувчи қўшимчалар киритилган бўлса, компаниялар ўртасида тузиладиган ички қарз шартномалари молиявий назорат тизимларидан чиқариб ташланди. Бундан ташқари, тадбиркорлик субъектларига асосий воситаларни тезлаштирилган тартиб асосида амортизация қилиш имконияти тақдим этилди. Халқаро андозалар ва меъёрларга таянган ҳолда молиявий ҳисобот юритувчи нуфузли хорижий ташкилотлар учун илгари мавжуд бўлган бир қатор мажбурий ва ортиқча талаблар бутунлай бекор қилинди.
Иқтисодий ислоҳотларнинг узвий давоми сифатида, юртимизда «Муқобил инвестиция жамғармалари тўғрисида»ги муҳим қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Шунингдек, замонавий ва масъулиятли бизнес юритиш стандартларини амалиётга кенг жорий этиш, 16 та техник регламент тизимини халқаро мезонларга мослаштириш бўйича махсус дастурлар ҳам шакллантирилди.
Глобал компаниялар ва йирик банклар нигоҳида
Эришилаётган бундай натижалар сабабли Ўзбекистонга бўлган қизиқиш халқаро майдонда шиддат билан ортиб бормоқда. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Хорижий инвесторлар кенгаши аъзоларининг умумий сони бор-йўғи бир йил ичида 54 тадан 85 тагача кўпайишга улгурди.
Бугунги кунда мазкур нуфузли кенгаш таркибида жаҳон иқтисодиётининг 23 та етакчи тармоқларини қамраб олган энг йирик трансмиллий компаниялар жам бўлган. Улар билан бир қаторда, дунё тан олган Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банки ҳамда Халқаро молия корпорацияси каби нуфузли молия институтлари ҳам юртимиздаги лойиҳаларда фаол ва самарали иштирок этиб келишмоқда.
Замин иқтисодий таҳлилчиларининг хулосаси:
Хорижий инвесторлар кенгаши доирасида амалга оширилаётган бундай кенг кўламли ислоҳотлар ва солиқ ҳамда қонунчиликдаги енгилликлар мамлакатимизда бизнес муҳитининг тубдан соғломлашганидан далолат беради. Халқаро молиявий ташкилотлар ва инвесторлар сонининг кескин ортиши Янги Ўзбекистоннинг иқтисодий барқарорлиги ва келажагига бўлган юксак ишонч белгисидир. Бу эса яқин йилларда юртимизга янги инновациялар ва минглаб иш ўринлари кириб келишини таъминлайди.
Ўзбекистондаги энг муҳим сармоявий янгиликлар, халқаро кенгашлар тафсилотлари ва бизнес оламидаги энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…