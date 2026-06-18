Хитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадам

·18·Техно
Хитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадам

Хитойнинг "Тиангонг" орбитал станциясида фаолият юритаётган "Шенжоу-23" миссияси экипажи микрогравитация шароитида гуруч етиштириш бўйича ноёб тажрибани амалга оширмоқда. Ушбу тадқиқот инсониятнинг узоқ коинотга, хусусан, Ой ва Марсга бўладиган келажакдаги миссияларида автоном озиқ-овқат манбаларини яратиш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чина Ссиенсе Даилй нашрининг хабар беришича, тажриба тахминан микротўлқинли печ ўлчамидаги ихчам модул ичида олиб борилмоқда. Ҳозирда уруғлар муваффақиятли униб чиққан ва дастлабки новдалар шаклланган. Олимларнинг асосий мақсади — ўсимликларнинг вазнсизлик шароитида генетик барқарорлиги ва қайта тикланиш қобилиятини ўрганишдан иборат.

Коинот деҳқончилигидаги техник муаммолар

Ер юзидаги барча ҳаёт шакллари доимий гравитация остида шаклланган, шу сабабли ўсимликларнинг модда алмашинуви ва генетик тизими айнан ер шароитига мослашган. Вазнсизликда эса сув томчилари пастга оқмайди, балки ҳавода муаллақ қолади. Бу ўсимликларнинг ҳаддан ташқари намланиб кетишига сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, тупроқ ва уруғларни бир жойда ушлаб туриш учун махсус биоклей ва фиксация тизимларидан фойдаланилмоқда.

Тадқиқот раҳбари Женг Ҳуиқионгнинг таъкидлашича, коинотда ўсимликлар ўзини ғалати тутади. Масалан, улар одатдагидек юқорига қараб ўсмай, сирт бўйлаб ётиб олади. Шунингдек, вазнсизликда чангланиш жараёни ҳам қийинлашади, чунки гулчанглар табиий равишда пастга тушмайди. Шу сабабли олимлар ҳозирда ўз-ўзидан чангланадиган гуруч навларига эътибор қаратишган.

Келажак миссиялари учун пойдевор

Ушбу лойиҳа доирасида қуйидаги муҳим жиҳатлар ўрганилмоқда:
  • Ўсимликларнинг тўлиқ ҳаёт сиклини (уруғдан уруғгача) коинотда якунлаш имконияти;
  • Микрогравитациянинг гуллаш ва ҳосил бериш муддатларига таъсири;
  • Коинотда етиштирилган уруғлардан олинган кейинги авлодларнинг ҳаётийлиги;
  • Чекланган майдон шароитида митти ва тез пишар навларни мослаштириш.

Хитой Фанлар академияси мутахассислари 2022-йилда "Вентиан" модулида гуруч етиштиришнинг тўлиқ сиклини муваффақиятли якунлашган эди. Ўшанда олинган уруғлар Ерга қайтарилиб, бир неча авлод давомида синовдан ўтказилди. Ҳозирги тажриба эса бу жараённи янада такомиллаштириш ва коинот станциясида доимий озиқ-овқат ишлаб чиқариш тизимини яратишга хизмат қилади.

Коинот биологияси соҳасидаги бундай изланишлар нафақат астронавтларни янги маҳсулотлар билан таъминлаш, балки Ер юзидаги қишлоқ хўжалиги учун ҳам янги генетик имкониятларни очиб бериши кутилмоқда. Агар олимлар вазнсизликда барқарор ҳосил олишга эришса, инсониятнинг бошқа сайёраларда узоқ муддат яшаши ҳақиқатга айланади.

ХитойКоинотТиангонгТехнологияГуруч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиSpotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиБугун, 14:25Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиХитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиБугун, 13:59Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаРоссиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаБугун, 13:22Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди