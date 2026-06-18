Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айланди
Хитой жаҳоннинг қайта тикланувчи энергия манбалари бозорида ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу мамлакат денгиз шамол энергетикаси соҳасида нафақат энг йирик қувват эгаси, балки глобал ўсишнинг асосий драйверига айланди. Бугунги кунда сайёрамиздаги жами денгиз шамол электр станцияларининг ярмидан кўпи айнан Хитой ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ККТВ Финансе нашрининг мйдриверс ресурсига таяниб хабар беришича, 2025-йил якунларига кўра, дунё бўйлаб тармоққа уланган денгиз шамол электр станцияларининг умумий қуввати 92,475 миллион киловаттни ташкил этди. Ушбу улкан кўрсаткичнинг 56 фоизи, яни 52,042 миллион киловатти Хитой ҳудудидаги қурилмалар томонидан ишлаб чиқарилмоқда. Шу тариқа, Пекин 2021-йилда Буюк Британияни ортда қолдирганидан бери жаҳон рейтингида биринчи ўринни ҳеч кимга бермай келмоқда.
Ўтган йил давомида глобал миқёсда янги ишга туширилган қувватлар ҳажми 9,252 миллион киловаттга етди, бу эса аввалги йилга нисбатан 16 фоизлик ўсиш демакдир. Эътиборлиси шундаки, ушбу янги қувватларнинг қарийб 80 фоизи — аниқроғи 7,192 миллион киловатти айнан Хитой бозорида барпо этилган. Бу кўрсаткич мамлакатнинг кетма-кет саккиз йилдан бери янги қурилмаларни ўрнатиш бўйича жаҳон етакчиси бўлиб қолаётганини тасдиқлайди.
Технологик устунлик ва стратегик мақсадларХитойнинг бу борадаги муваффақияти шунчаки тасодиф эмас, балки узоқ муддатли давлат стратегияси ва технологик инновацияларга киритилган инвестициялар натижасидир. Денгиз шамол турбиналари қуруқликдагиларга қараганда самаралироқ ҳисобланади, чунки океан кенгликларида шамол тезлиги юқори ва барқарордир. Хитой ўзининг шарқий қирғоқларидаги улкан акваториялардан унумли фойдаланган ҳолда, яшил иқтисодиётга ўтишни жадаллаштирмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Хитойнинг бу соҳадаги фаоллиги глобал энергия бозоридаги нархларнинг пасайишига ҳам хизмат қилади. Оммавий ишлаб чиқариш ва янги технологияларни жорий этиш орқали турбиналар таннархи пасаймоқда, бу эса бошқа давлатлар учун ҳам шамол энергетикасини янада жозибадор қилади. Ҳозирда Хитой компаниялари нафақат ўз мамлакатида, балки халқаро лойиҳаларда ҳам асосий пудратчи сифатида иштирок этишни бошлаган.
Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти бўлмаган мамлакатлар учун Хитойнинг ушбу тажрибаси қуруқликдаги шамол энергетикасини ривожлантиришда муҳим намуна бўлиши мумкин. Марказий Осиё минтақасида, хусусан, Қорақалпоғистон ва Навоий вилоятларида шамол энергетикаси салоҳияти юқори баҳоланмоқда ва бу лойиҳаларда Хитой технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Келажакда қайта тикланувчи энергия улушини ошириш орқали экологик муаммоларни ҳал этиш ва энергия хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа бўлиб қолади.
…