Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айланди

·23·Техно
Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айланди

Хитой жаҳоннинг қайта тикланувчи энергия манбалари бозорида ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу мамлакат денгиз шамол энергетикаси соҳасида нафақат энг йирик қувват эгаси, балки глобал ўсишнинг асосий драйверига айланди. Бугунги кунда сайёрамиздаги жами денгиз шамол электр станцияларининг ярмидан кўпи айнан Хитой ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ККТВ Финансе нашрининг мйдриверс ресурсига таяниб хабар беришича, 2025-йил якунларига кўра, дунё бўйлаб тармоққа уланган денгиз шамол электр станцияларининг умумий қуввати 92,475 миллион киловаттни ташкил этди. Ушбу улкан кўрсаткичнинг 56 фоизи, яни 52,042 миллион киловатти Хитой ҳудудидаги қурилмалар томонидан ишлаб чиқарилмоқда. Шу тариқа, Пекин 2021-йилда Буюк Британияни ортда қолдирганидан бери жаҳон рейтингида биринчи ўринни ҳеч кимга бермай келмоқда.

Ўтган йил давомида глобал миқёсда янги ишга туширилган қувватлар ҳажми 9,252 миллион киловаттга етди, бу эса аввалги йилга нисбатан 16 фоизлик ўсиш демакдир. Эътиборлиси шундаки, ушбу янги қувватларнинг қарийб 80 фоизи — аниқроғи 7,192 миллион киловатти айнан Хитой бозорида барпо этилган. Бу кўрсаткич мамлакатнинг кетма-кет саккиз йилдан бери янги қурилмаларни ўрнатиш бўйича жаҳон етакчиси бўлиб қолаётганини тасдиқлайди.

Технологик устунлик ва стратегик мақсадлар

Хитойнинг бу борадаги муваффақияти шунчаки тасодиф эмас, балки узоқ муддатли давлат стратегияси ва технологик инновацияларга киритилган инвестициялар натижасидир. Денгиз шамол турбиналари қуруқликдагиларга қараганда самаралироқ ҳисобланади, чунки океан кенгликларида шамол тезлиги юқори ва барқарордир. Хитой ўзининг шарқий қирғоқларидаги улкан акваториялардан унумли фойдаланган ҳолда, яшил иқтисодиётга ўтишни жадаллаштирмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Хитойнинг бу соҳадаги фаоллиги глобал энергия бозоридаги нархларнинг пасайишига ҳам хизмат қилади. Оммавий ишлаб чиқариш ва янги технологияларни жорий этиш орқали турбиналар таннархи пасаймоқда, бу эса бошқа давлатлар учун ҳам шамол энергетикасини янада жозибадор қилади. Ҳозирда Хитой компаниялари нафақат ўз мамлакатида, балки халқаро лойиҳаларда ҳам асосий пудратчи сифатида иштирок этишни бошлаган.

Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти бўлмаган мамлакатлар учун Хитойнинг ушбу тажрибаси қуруқликдаги шамол энергетикасини ривожлантиришда муҳим намуна бўлиши мумкин. Марказий Осиё минтақасида, хусусан, Қорақалпоғистон ва Навоий вилоятларида шамол энергетикаси салоҳияти юқори баҳоланмоқда ва бу лойиҳаларда Хитой технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Келажакда қайта тикланувчи энергия улушини ошириш орқали экологик муаммоларни ҳал этиш ва энергия хавфсизлигини таъминлаш устувор вазифа бўлиб қолади.

ХитойЭнергетикаШамол Электр СтанциясиТехнологияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиSpotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиБугун, 14:25Хитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамХитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамБугун, 13:55Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаРоссиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаБугун, 13:22Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди