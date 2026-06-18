Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этади

·16·Авто
Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этади

Италиянинг афсонавий Ferrari компанияси жорий йилнинг июль ойи бошида ўзининг навбатдаги инқилобий моделини кенг жамоатчиликка намойиш этишни режалаштирмоқда. Компания бош ижрочи директори Бенедетто Вигна Лас-Вегасда бўлиб ўтган конференцияда ушбу сирли лойиҳа бренднинг бой мероси ва замонавий технологияларини ўзида мужассам этишини маълум қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бенедетто Вигнанинг сўзларига кўра, янги автомобил тақдимоти 4-июль санасига белгиланган. Бу сана нафақат АҚШда Мустақиллик куни нишонланиши, балки Formula 1 тақвимидаги энг нуфузли босқичлардан бири — Силверстоунда ўтадиган Британия Гран-приси билан ҳам бир вақтга тўғри келади. Бу эса Ferrari янги модел орқали ҳам тижорий, ҳам спорт оламида катта резонанс кўтаришни мақсад қилганидан далолат беради.

Анъаналар ва инновациялар уйғунлиги

Ҳозирча янги моделнинг техник хусусиятлари сир тутилмоқда, бироқ Вигна унинг концептуал жиҳатларига тўхталиб ўтди. "Бир неча ҳафтадан сўнг биз ўтмишдаги қадриятларни келажакка бўлган нигоҳ билан бирлаштирган янги маҳсулотимизни кўрсатамиз. Бизнинг бир кўзимиз ўтмишда, иккинчиси эса келажакда, аммо миямиз битта — биз буларни яхлит ҳолатга келтиришимиз керак", — дея таъкидлади компания раҳбари.

Ушбу баёнот Ferrari мухлислари ва автомобил экспертлари ўртасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Баъзи таҳлилчилар бу бренднинг классик моделларидан бирининг замонавий талқини бўлишини кутишаётган бўлса, бошқалар бутунлай янгича платформадаги суперкар ҳақида сўз бормоқда, деган фикрда.

Ferrari раҳбарияти мижозларга танлов эркинлигини қолдириш стратегиясини давом эттиришини яна бир бор тасдиқлади. Компания анъанавий ички ёнув двигателлари (ICE), гибрид тизимлар ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган моделлар устида параллел равишда иш олиб бормоқда. Бу Ўзбекистон каби турли иқлим ва инфратузилмага эга бозорлар учун ҳам муҳим, чунки мижозлар ўз эҳтиёжларига қараб технология танлаш имконига эга бўладилар.

Электрлаштириш сари қадам

Эслатиб ўтамиз, Ferrari яқинда ўзининг илк беш ўринли ва тўлиқ электрли модели бўлган Лусе лойиҳасини эълон қилганидан сўнг, бренд консерваторлари томонидан бироз танқидларга учраган эди. Июль ойидаги тақдимот айнан ушбу йўналишнинг давоми бўладими ёки йўқми, ҳозирча номаълум. Бироқ Бенедетто Вигна бренднинг асосий фалсафаси — мижозлар нигоҳи билан янги технологияларни ўзлаштириш эканини қайд этди.

Халқаро нашрлар, жумладан ixbt.com маълумотларига кўра, Ferrari ўзининг янги моделида сунъий интеллект ва бизнес самарадорлигини оширувчи рақамли ечимлардан кенг фойдаланган бўлиши мумкин. Бу эса бренднинг нафақат тезлик, балки интеллектуал бошқарув борасида ҳам етакчиликка интилаётганини кўрсатади.

FerrariСуперкарАвтоБенедетто ВигнаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Бугун, 09:26Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаҲамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаБугун, 06:21Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди