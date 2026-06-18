Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этади
Италиянинг афсонавий Ferrari компанияси жорий йилнинг июль ойи бошида ўзининг навбатдаги инқилобий моделини кенг жамоатчиликка намойиш этишни режалаштирмоқда. Компания бош ижрочи директори Бенедетто Вигна Лас-Вегасда бўлиб ўтган конференцияда ушбу сирли лойиҳа бренднинг бой мероси ва замонавий технологияларини ўзида мужассам этишини маълум қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бенедетто Вигнанинг сўзларига кўра, янги автомобил тақдимоти 4-июль санасига белгиланган. Бу сана нафақат АҚШда Мустақиллик куни нишонланиши, балки Formula 1 тақвимидаги энг нуфузли босқичлардан бири — Силверстоунда ўтадиган Британия Гран-приси билан ҳам бир вақтга тўғри келади. Бу эса Ferrari янги модел орқали ҳам тижорий, ҳам спорт оламида катта резонанс кўтаришни мақсад қилганидан далолат беради.
Анъаналар ва инновациялар уйғунлигиҲозирча янги моделнинг техник хусусиятлари сир тутилмоқда, бироқ Вигна унинг концептуал жиҳатларига тўхталиб ўтди. "Бир неча ҳафтадан сўнг биз ўтмишдаги қадриятларни келажакка бўлган нигоҳ билан бирлаштирган янги маҳсулотимизни кўрсатамиз. Бизнинг бир кўзимиз ўтмишда, иккинчиси эса келажакда, аммо миямиз битта — биз буларни яхлит ҳолатга келтиришимиз керак", — дея таъкидлади компания раҳбари.
Ушбу баёнот Ferrari мухлислари ва автомобил экспертлари ўртасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Баъзи таҳлилчилар бу бренднинг классик моделларидан бирининг замонавий талқини бўлишини кутишаётган бўлса, бошқалар бутунлай янгича платформадаги суперкар ҳақида сўз бормоқда, деган фикрда.
Ferrari раҳбарияти мижозларга танлов эркинлигини қолдириш стратегиясини давом эттиришини яна бир бор тасдиқлади. Компания анъанавий ички ёнув двигателлари (ICE), гибрид тизимлар ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган моделлар устида параллел равишда иш олиб бормоқда. Бу Ўзбекистон каби турли иқлим ва инфратузилмага эга бозорлар учун ҳам муҳим, чунки мижозлар ўз эҳтиёжларига қараб технология танлаш имконига эга бўладилар.
Электрлаштириш сари қадамЭслатиб ўтамиз, Ferrari яқинда ўзининг илк беш ўринли ва тўлиқ электрли модели бўлган Лусе лойиҳасини эълон қилганидан сўнг, бренд консерваторлари томонидан бироз танқидларга учраган эди. Июль ойидаги тақдимот айнан ушбу йўналишнинг давоми бўладими ёки йўқми, ҳозирча номаълум. Бироқ Бенедетто Вигна бренднинг асосий фалсафаси — мижозлар нигоҳи билан янги технологияларни ўзлаштириш эканини қайд этди.
Халқаро нашрлар, жумладан ixbt.com маълумотларига кўра, Ferrari ўзининг янги моделида сунъий интеллект ва бизнес самарадорлигини оширувчи рақамли ечимлардан кенг фойдаланган бўлиши мумкин. Бу эса бренднинг нафақат тезлик, балки интеллектуал бошқарув борасида ҳам етакчиликка интилаётганини кўрсатади.
…