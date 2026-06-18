Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширди
Дунёнинг энг йирик мусиқий стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўзининг энг содиқ фойдаланувчилари учун янги имкониятни тақдим этди. “Ресервед бй Spotify” деб номланган янги тизим санъаткорларнинг ашаддий мухлисларини аниқлаб, улар учун концерт чипталарини умумий савдолар бошланишидан аввал банд қилиб қўйиш имконини беради. Бу қадам платформанинг “супермухлислар” билан ишлаш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция дастлаб АҚШдаги 18 ёшдан ошган Премиум обуначилар учун амал қилади. Лойиҳанинг илк ҳамкори сифатида хонанда Роле Модел танланди. Унинг концерт турларига қизиқувчи мухлислар 23-июндан бошлаб ўзларига ажратилган чипталар ҳақида билдиришномалар олишни бошлайдилар. Spotify ушбу транзакциялардан ҳеч қандай қўшимча комиссия тўловлари олмаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Чипта чайқовчиларига қарши курашМазкур тизимнинг асосий мақсади — чипта бозоридаги асосий муаммо бўлган чайқовчилик (перепродажа) ва ботларга қарши курашишдир. Ҳозирги кунда машҳур хонандаларнинг концерт чипталари сотувга чиқиши билан автоматлаштирилган дастурлар орқали сониялар ичида сотиб олинади ва кейинчалик бир неча баробар қимматга қайта сотилади. Spotify эса чипталарни ботларга эмас, балки хонанданинг қўшиқларини мунтазам тингловчи реал инсонларга етказиб беришни кўзламоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, тизим чипта таклиф қилишда фойдаланувчининг фаоллигини синчковлик билан таҳлил қилади. Бунда нафақат қўшиқларни тинглаш сони, балки уларни улашиш (шаре) ва бошқа интерактив ҳаракатлар ҳисобга олинади. Энг муҳими, тизим сунъий интеллект ёки ботлар ёрдамида статистикани сохталаштиришга йўл қўймайди. Шунчаки мусиқани фонда тиниmsиз қўйиб қўйиш “супермухлис” мақомини олиш учун етарли бўлмайди.
Геолокация ва фойдаланиш шартлариРесервед тизими фойдаланувчининг жойлашган манзилини ҳам ҳисобга олади. Чипталар фақат концерт ўтадиган ҳудудга яқин бўлган мухлисларга таклиф этилади. Агар фойдаланувчи барча талабларга жавоб берса, унинг Spotify иловаси асосий саҳифасида махсус таклиф пайдо бўлади. У ерда концерт саналари билан танишиш ва чипта сотиб олиш учун эслатма ўрнатиш мумкин бўлади.
Ҳозирча лойиҳа фақат Ливе Натион майдонларида ўтадиган концертлар ва Тиккетмастер платформаси орқали амалга ошириладиган савдолар учун амал қилади. Келажакда компания кичикроқ концерт заллари ва халқаро бозорларни, жумладан, Европа ва Осиё минтақаларини ҳам қамраб олишни режалаштирмоқда. Бу эса келажакда Ўзбекистондаги Spotify фойдаланувчилари учун ҳам халқаро юлдузлар концертига чипта олишни осонлаштириши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, “супермухлислар” сони ҳар доим ҳам концерт залидаги ўринлар сонига мос келмаслиги мумкин. Шу сабабли, ҳатто энг фаол тингловчиларга ҳам чипта кафолатланмайди, бироқ уларда умумий навбатдан олдин сотиб олиш имконияти 24 соат давомида сақланиб қолади. Бу Spotify учун ҳам фойдали бўлиб, фойдаланувчиларни пуллик обунани сақлаб қолишга ва иловада кўпроқ вақт ўтказишга ундайди.
…