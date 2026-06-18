Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширди

·22·Техно
Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширди

Дунёнинг энг йирик мусиқий стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўзининг энг содиқ фойдаланувчилари учун янги имкониятни тақдим этди. “Ресервед бй Spotify” деб номланган янги тизим санъаткорларнинг ашаддий мухлисларини аниқлаб, улар учун концерт чипталарини умумий савдолар бошланишидан аввал банд қилиб қўйиш имконини беради. Бу қадам платформанинг “супермухлислар” билан ишлаш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция дастлаб АҚШдаги 18 ёшдан ошган Премиум обуначилар учун амал қилади. Лойиҳанинг илк ҳамкори сифатида хонанда Роле Модел танланди. Унинг концерт турларига қизиқувчи мухлислар 23-июндан бошлаб ўзларига ажратилган чипталар ҳақида билдиришномалар олишни бошлайдилар. Spotify ушбу транзакциялардан ҳеч қандай қўшимча комиссия тўловлари олмаслигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Чипта чайқовчиларига қарши кураш

Мазкур тизимнинг асосий мақсади — чипта бозоридаги асосий муаммо бўлган чайқовчилик (перепродажа) ва ботларга қарши курашишдир. Ҳозирги кунда машҳур хонандаларнинг концерт чипталари сотувга чиқиши билан автоматлаштирилган дастурлар орқали сониялар ичида сотиб олинади ва кейинчалик бир неча баробар қимматга қайта сотилади. Spotify эса чипталарни ботларга эмас, балки хонанданинг қўшиқларини мунтазам тингловчи реал инсонларга етказиб беришни кўзламоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, тизим чипта таклиф қилишда фойдаланувчининг фаоллигини синчковлик билан таҳлил қилади. Бунда нафақат қўшиқларни тинглаш сони, балки уларни улашиш (шаре) ва бошқа интерактив ҳаракатлар ҳисобга олинади. Энг муҳими, тизим сунъий интеллект ёки ботлар ёрдамида статистикани сохталаштиришга йўл қўймайди. Шунчаки мусиқани фонда тиниmsиз қўйиб қўйиш “супермухлис” мақомини олиш учун етарли бўлмайди.

Геолокация ва фойдаланиш шартлари

Ресервед тизими фойдаланувчининг жойлашган манзилини ҳам ҳисобга олади. Чипталар фақат концерт ўтадиган ҳудудга яқин бўлган мухлисларга таклиф этилади. Агар фойдаланувчи барча талабларга жавоб берса, унинг Spotify иловаси асосий саҳифасида махсус таклиф пайдо бўлади. У ерда концерт саналари билан танишиш ва чипта сотиб олиш учун эслатма ўрнатиш мумкин бўлади.

Ҳозирча лойиҳа фақат Ливе Натион майдонларида ўтадиган концертлар ва Тиккетмастер платформаси орқали амалга ошириладиган савдолар учун амал қилади. Келажакда компания кичикроқ концерт заллари ва халқаро бозорларни, жумладан, Европа ва Осиё минтақаларини ҳам қамраб олишни режалаштирмоқда. Бу эса келажакда Ўзбекистондаги Spotify фойдаланувчилари учун ҳам халқаро юлдузлар концертига чипта олишни осонлаштириши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, “супермухлислар” сони ҳар доим ҳам концерт залидаги ўринлар сонига мос келмаслиги мумкин. Шу сабабли, ҳатто энг фаол тингловчиларга ҳам чипта кафолатланмайди, бироқ уларда умумий навбатдан олдин сотиб олиш имконияти 24 соат давомида сақланиб қолади. Бу Spotify учун ҳам фойдали бўлиб, фойдаланувчиларни пуллик обунани сақлаб қолишга ва иловада кўпроқ вақт ўтказишга ундайди.

SpotifyМусиқаТехнологияКонцертПремиум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиХитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиБугун, 13:59Хитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамХитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамБугун, 13:55Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаРоссиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаБугун, 13:22Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди