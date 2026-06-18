Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошлади
Криптовалюталар асосида кредитлаш соҳасида етакчи бўлган Ледн платформаси ўз хизматлари доирасини кенгайтириб, Tether Голд (ХАУт) активини гаров сифатида қабул қила бошлаганини эълон қилди. Эндиликда инвесторлар ўзларининг токенлаштирилган олтин активларини сотмасдан туриб, улар эвазига қарз маблағларини жалб қилишлари мумкин бўлади. Бу қадам рақамли активлар бозорида анъанавий қимматбаҳо металлар ва блокчейн технологиялари интеграциясини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ледн маълумотларига кўра, мижозлар ХАУт активини гаровга қўйган ҳолда Tether (USDT) ёки УСАт стаблекоинларида кредит олишлари мумкин. Ушбу моделнинг ўзига хослиги шундаки, мижознинг гаровга қўйган активи учинчи томонларга қайта қарзга берилмайди ёки бошқа даромад келтирувчи операцияларга жалб этилмайди. Кредитларни исталган вақтда, қатъий белгиланган ойлик тўловларсиз қайтариш имконияти мавжуд.
Реал активларнинг токенизацияси ва янги имкониятларСўнгги вақтларда олтин нархининг рекорд даражада кўтарилиши фонида токенлаштирилган олтин активларига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, Tether Голд бозор капиталлашуви қарийб 2,89 миллиард долларга етган. Бу каби активлар инвесторларга реал олтин эгалигини сақлаб қолган ҳолда, блокчейн тармоғида тезкор транзакцияларни амалга ошириш ва ликвидликка эга бўлиш имконини беради.
Токен Терминал ҳисоботига кўра, токенлаштирилган молиявий активларнинг умумий қиймати дунё бўйлаб 43 миллиард доллардан ошиб кетган. Шундан қарийб 17 фоизи айнан хомашё товарлари, хусусан, олтин ҳиссасига тўғри келади. Бу тенденция анъанавий молия бозори иштирокчиларининг рақамли иқтисодиётга бўлган ишончи ортаётганидан далолат беради.
Янги хизмат тури Ледн фаолият юритадиган аксарият ҳудудларда ишга туширилди. Бироқ, тартибга солиш билан боғлиқ чекловлар туфайли Канада ва Европа Иттифоқи мамлакатларида ушбу маҳсулотдан фойдаланиш ҳозирча имконсиз. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам глобал крипто-платформаларнинг бундай янгиликлари халқаро бозорларда активларни диверсификация қилиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.
Экспертларнинг таъкидлашича, олтин билан таъминланган токенлар Bitcoin каби юқори волатилликка эга активларга нисбатан барқарорроқ альтернатив ҳисобланади. Олтин нархи жорий йилда сезиларли ўсишни кўрсатди ва ҳатто маълум муддат бир унция учун 5,600 долларлик (токен эквивалентида) кўрсаткичлардан юқори кўтарилди. Ҳозирда нархлар бироз барқарорлашган бўлса-да, олтин ҳали ҳам энг хавфсиз инвестиция воситаларидан бири бўлиб қолмоқда.
…