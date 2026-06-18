Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошлади

·0·Иқтисодиёт
Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошлади

Криптовалюталар асосида кредитлаш соҳасида етакчи бўлган Ледн платформаси ўз хизматлари доирасини кенгайтириб, Tether Голд (ХАУт) активини гаров сифатида қабул қила бошлаганини эълон қилди. Эндиликда инвесторлар ўзларининг токенлаштирилган олтин активларини сотмасдан туриб, улар эвазига қарз маблағларини жалб қилишлари мумкин бўлади. Бу қадам рақамли активлар бозорида анъанавий қимматбаҳо металлар ва блокчейн технологиялари интеграциясини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ледн маълумотларига кўра, мижозлар ХАУт активини гаровга қўйган ҳолда Tether (USDT) ёки УСАт стаблекоинларида кредит олишлари мумкин. Ушбу моделнинг ўзига хослиги шундаки, мижознинг гаровга қўйган активи учинчи томонларга қайта қарзга берилмайди ёки бошқа даромад келтирувчи операцияларга жалб этилмайди. Кредитларни исталган вақтда, қатъий белгиланган ойлик тўловларсиз қайтариш имконияти мавжуд.

Реал активларнинг токенизацияси ва янги имкониятлар

Сўнгги вақтларда олтин нархининг рекорд даражада кўтарилиши фонида токенлаштирилган олтин активларига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. КоинМаркетКап маълумотларига кўра, Tether Голд бозор капиталлашуви қарийб 2,89 миллиард долларга етган. Бу каби активлар инвесторларга реал олтин эгалигини сақлаб қолган ҳолда, блокчейн тармоғида тезкор транзакцияларни амалга ошириш ва ликвидликка эга бўлиш имконини беради.

Токен Терминал ҳисоботига кўра, токенлаштирилган молиявий активларнинг умумий қиймати дунё бўйлаб 43 миллиард доллардан ошиб кетган. Шундан қарийб 17 фоизи айнан хомашё товарлари, хусусан, олтин ҳиссасига тўғри келади. Бу тенденция анъанавий молия бозори иштирокчиларининг рақамли иқтисодиётга бўлган ишончи ортаётганидан далолат беради.

Янги хизмат тури Ледн фаолият юритадиган аксарият ҳудудларда ишга туширилди. Бироқ, тартибга солиш билан боғлиқ чекловлар туфайли Канада ва Европа Иттифоқи мамлакатларида ушбу маҳсулотдан фойдаланиш ҳозирча имконсиз. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам глобал крипто-платформаларнинг бундай янгиликлари халқаро бозорларда активларни диверсификация қилиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Экспертларнинг таъкидлашича, олтин билан таъминланган токенлар Bitcoin каби юқори волатилликка эга активларга нисбатан барқарорроқ альтернатив ҳисобланади. Олтин нархи жорий йилда сезиларли ўсишни кўрсатди ва ҳатто маълум муддат бир унция учун 5,600 долларлик (токен эквивалентида) кўрсаткичлардан юқори кўтарилди. Ҳозирда нархлар бироз барқарорлашган бўлса-да, олтин ҳали ҳам энг хавфсиз инвестиция воситаларидан бири бўлиб қолмоқда.

ЛеднTether ГолдBitcoinКриптовалютаОлтин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиBitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиБугун, 13:13Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаГ7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаБугун, 12:1919 июн учун валюта курслари эълон қилинди19 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичАҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичБугун, 11:11Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиBitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиБугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда