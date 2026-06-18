Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида турибди. «К» гуруҳининг 1-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Америка қитъасининг кучли вакили бўлмиш Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган эди.
Гарчи ушбу тарихий дебют баҳсида омад вакилларимизга кулиб боқмаган бўлса-да, футболчиларимиз охиригача муносиб қаршилик кўрсата олишди. Учрашув якунланганидан сўнг, миллий терма жамоамизнинг тажрибали ҳужумчиси Игорь Сергеев бой берилган ўйин таассуротлари ва бой берилган имкониятлар ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали тажрибали форвардимизнинг фикрлари ва «К» гуруҳидаги 1-турдан кейинги расмий вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчи ва унинг майдондаги вақти
Мағлубиятли учрашув ҳақида билдирилган холис фикрлар
1-турдан кейин «К» гуруҳидаги турнир жадвали
• Игорь Сергеев
(90-дақиқада Элдор Шомуродов ўрнига майдонга тушди)
• Камида дуранг натижани қайд этиш имконияти бор эди.
• Ўз хатоларимиз туфайли ноқулай голларни ўтказиб юбордик.
• Олдинга қараб интилишда ва ишлашда давом этамиз.
• 1. Колумбия — 3 очко
• 2. Португалия — 1 очко
• 3. ДР Конго — 1 очко
• 4. Ўзбекистон — 0 очко
«Камида дуранг қайд этиш учун имкониятимиз бор эди»
Мазкур учрашувнинг асосий вақти якунланиши арафасида, яъни 90-дақиқада терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов ўрнига захирадан майдонга туширилган Игорь Сергеев ўйиндан кейин журналистларга берган интервьюсида қуйидагича гапирди:
«Тан олиш керак, бундай натижа барчамизга жуда аламли таъсир қилди. Колумбия ҳақиқатан ҳам халқаро майдонда катта тажрибага эга бўлган жуда кучли жамоа ҳисобланади. Шунга қарамай, бугунги баҳсда камида дуранг натижани сақлаб қолиш ва очко қўлга киритиш учун бизда етарлича қулай имкониятлар мавжуд эди. Афсуски, ўз хатоларимиз оқибатида дарвозамиздан ноқулай ва кутилмаган голларни ўтказиб юбордик. Балки бунга мана шундай нуфузли турнирдаги халқаро тажрибанинг етишмагани сабаб бўлгандир, тўғриси билмайман. Лекин умумий маънода олиб қараганда, рақибга қарши жуда муносиб кураш олиб бордик. Илк ўйинимиз бироз омадсиз чиқди, деб айта оламан. Энди фақат олдинга қараб ҳаракат қиламиз ва машғулотларда янада қаттиқроқ ишлашда давом этамиз».
«К» гуруҳидаги вазият ва олдинда турган иккита имтиҳон
Дастлабки тур учрашувлари якунига кўра, гуруҳдаги вазият бироз чигаллашди. Ҳозирча очко жамғара олмаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси тўплар нисбатига кўра тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Гуруҳда 3 очко жамғарган Колумбия яққол пешқадамга айланган бўлса, дастлабки турда ўзаро дуранг ўйнаган Португалия ва ДР Конго терма жамоалари ҳисобида биттадан очко мавжуд.
Бироқ қувонарлиси шундаки, вакилларимизда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун ҳали яна иккита имконият бор. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасида Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» навбатдаги ўйинларини қуйидаги тартибда ўтказишади:
23 июнь куни дунё грандларидан бири бўлмиш Португалия терма жамоасига қарши ҳаёт-мамот баҳси;
28 июнь куни эса гуруҳдаги сўнгги рақиб — Конго ДР терма жамоасига қарши ҳал қилувчи учрашув бўлиб ўтади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Игорь Сергеевнинг куйиб-пишиб айтган сўзларида ҳақиқат мужассам — йигитларимиз Колумбиядек кучли терма жамоага қарши қўрқмай, мардонавор футбол ўйнашди. Ўз хатоларимиздан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, сешанба куни Португалияга қарши кечадиган баҳсда Фабио Каннаваро шогирдлари ўзларининг ҳақиқий кучларини намойиш этишларига мухлисларимиз асло шубҳа қилишмаяпти. Биз сенга ишонамиз, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ таҳлиллари, терма жамоамиз футболчиларининг эксклюзив баёнотлари ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…