Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирди

·1·Спорт
Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирди

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич баҳслари миллионлаб ватандошларимиз диққат марказида турибди. «К» гуруҳининг 1-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жанубий Америка қитъасининг кучли вакили бўлмиш Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган эди.

Гарчи ушбу тарихий дебют баҳсида омад вакилларимизга кулиб боқмаган бўлса-да, футболчиларимиз охиригача муносиб қаршилик кўрсата олишди. Учрашув якунланганидан сўнг, миллий терма жамоамизнинг тажрибали ҳужумчиси Игорь Сергеев бой берилган ўйин таассуротлари ва бой берилган имкониятлар ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали тажрибали форвардимизнинг фикрлари ва «К» гуруҳидаги 1-турдан кейинги расмий вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчи ва унинг майдондаги вақти

Мағлубиятли учрашув ҳақида билдирилган холис фикрлар

1-турдан кейин «К» гуруҳидаги турнир жадвали

Игорь Сергеев


(90-дақиқада Элдор Шомуродов ўрнига майдонга тушди)

• Камида дуранг натижани қайд этиш имконияти бор эди.


• Ўз хатоларимиз туфайли ноқулай голларни ўтказиб юбордик.


• Олдинга қараб интилишда ва ишлашда давом этамиз.

1. Колумбия — 3 очко


2. Португалия — 1 очко


3. ДР Конго — 1 очко


4. Ўзбекистон — 0 очко

«Камида дуранг қайд этиш учун имкониятимиз бор эди»

Мазкур учрашувнинг асосий вақти якунланиши арафасида, яъни 90-дақиқада терма жамоамиз сардори Элдор Шомуродов ўрнига захирадан майдонга туширилган Игорь Сергеев ўйиндан кейин журналистларга берган интервьюсида қуйидагича гапирди:

«Тан олиш керак, бундай натижа барчамизга жуда аламли таъсир қилди. Колумбия ҳақиқатан ҳам халқаро майдонда катта тажрибага эга бўлган жуда кучли жамоа ҳисобланади. Шунга қарамай, бугунги баҳсда камида дуранг натижани сақлаб қолиш ва очко қўлга киритиш учун бизда етарлича қулай имкониятлар мавжуд эди. Афсуски, ўз хатоларимиз оқибатида дарвозамиздан ноқулай ва кутилмаган голларни ўтказиб юбордик. Балки бунга мана шундай нуфузли турнирдаги халқаро тажрибанинг етишмагани сабаб бўлгандир, тўғриси билмайман. Лекин умумий маънода олиб қараганда, рақибга қарши жуда муносиб кураш олиб бордик. Илк ўйинимиз бироз омадсиз чиқди, деб айта оламан. Энди фақат олдинга қараб ҳаракат қиламиз ва машғулотларда янада қаттиқроқ ишлашда давом этамиз».

«К» гуруҳидаги вазият ва олдинда турган иккита имтиҳон

Дастлабки тур учрашувлари якунига кўра, гуруҳдаги вазият бироз чигаллашди. Ҳозирча очко жамғара олмаган Ўзбекистон миллий терма жамоаси тўплар нисбатига кўра тўртинчи ўринни эгаллаб турибди. Гуруҳда 3 очко жамғарган Колумбия яққол пешқадамга айланган бўлса, дастлабки турда ўзаро дуранг ўйнаган Португалия ва ДР Конго терма жамоалари ҳисобида биттадан очко мавжуд.

Бироқ қувонарлиси шундаки, вакилларимизда вазиятни ўнглаш ва плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш учун ҳали яна иккита имконият бор. ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасида Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» навбатдаги ўйинларини қуйидаги тартибда ўтказишади:

  1. 23 июнь куни дунё грандларидан бири бўлмиш Португалия терма жамоасига қарши ҳаёт-мамот баҳси;

  2. 28 июнь куни эса гуруҳдаги сўнгги рақиб — Конго ДР терма жамоасига қарши ҳал қилувчи учрашув бўлиб ўтади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Игорь Сергеевнинг куйиб-пишиб айтган сўзларида ҳақиқат мужассам — йигитларимиз Колумбиядек кучли терма жамоага қарши қўрқмай, мардонавор футбол ўйнашди. Ўз хатоларимиздан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, сешанба куни Португалияга қарши кечадиган баҳсда Фабио Каннаваро шогирдлари ўзларининг ҳақиқий кучларини намойиш этишларига мухлисларимиз асло шубҳа қилишмаяпти. Биз сенга ишонамиз, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатининг энг иссиқ таҳлиллари, терма жамоамиз футболчиларининг эксклюзив баёнотлари ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиЖуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиБугун, 13:12Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиВячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиБугун, 13:10Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиБугун, 13:02Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди