Нотинг компанияси КМФ Пҳоне 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархи
Британиянинг Нотинг технологик компанияси 2026-йилда ўзининг бюджет сегментидаги янги смартфони — КМФ Пҳоне 3 Pro моделини чиқармаслигини расман тасдиқлади. Ушбу қарор арзон нархдаги қурилмалар бозорида кутилмаган янгилик бўлди, чунки бренднинг аввалги моделлари ўзининг ҳамёнбоплиги ва ўзига хос дизайни билан фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ҳаммуассиси Акис Эвангелидис Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, лойиҳанинг тўхтатилишига оператив ва доимий хотира чиплари нархининг кескин кўтарилиб кетгани асосий сабаб бўлган. Унинг таъкидлашича, ҳозирги бозор шароитида аввалги нарх-сифат мутаносиблигини сақлаб қолган ҳолда янги қурилма ишлаб чиқаришнинг имкони йўқ.
Сунъий интеллект ва бутловчи қисмлар танқислигиixbt.com маълумотига кўра, хотира нархларининг ошиши бевосита сунъий интеллект (AI) инфратузилмасининг жадал ривожланиши билан боғлиқ. Маълумотлар марказлари ва AI тизимлари улкан ҳажмдаги DRAM ва NAND хотира чипларини талаб қилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирида танқисликни келтириб чиқариб, бутун электроника саноатида бутловчи қисмлар таннархини ошириб юборди.
Натижада, бюджет сегментидаги смартфонлар энг катта зарба остида қолди. Ишлаб чиқарувчилар учун таннархи ошган қурилмаларни паст нархда сотиш иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлиб бормоқда. Таҳлилчиларнинг огоҳлантиришича, яқин келажакда бошқа брендлар ҳам ўзларининг ультра-бюджетли моделларидан воз кечишлари ёки уларнинг нархини сезиларли даражада оширишлари мумкин.
Нотинг вакиллари КМФ Пҳоне 2 Pro модели бозор ва соҳа мутахассислари томонидан юқори баҳоланганини эслатиб ўтишди. Бироқ, компания шунчаки "номи учун" янги модел чиқаришни истамайди. Акис Эвангелидиснинг сўзларига кўра, компания фойдаланувчиларга сезиларли технологик ўсишни тақдим эта олмаса, маҳсулотни бозорга чиқармасликни афзал кўради.
Келажакдаги режалар ва бозор тенденциясиГарчи смартфон йўналиши вақтинча тўхтатилган бўлса-да, КМФ бренди бутунлай ёпилаётгани йўқ. Компания ушбу бренд остида бошқа турдаги гаджетлар ва аксессуарлар ишлаб чиқаришни давом эттиришини билдирди. Шу билан бирга, асосий Нотинг бренди остидаги қимматроқ ва юқори маржали смартфонлар ишлаб чиқарилиши режа асосида давом этади.
Ушбу вазият глобал электроника бозоридаги жиддий таркибий ўзгаришларни акс эттирмоқда. Чекланган ишлаб чиқариш қувватлари учун курашда маиший электроника эмас, балки кўпроқ даромад келтирувчи сервер ускуналари ва сунъий интеллект лойиҳалари ғолиб чиқмоқда. Бу эса яқин ойларда ўрта ва қуйи нарх сегментидаги мобил қурилмаларнинг камайишига ва умумий ўртача нархнинг кўтарилишига олиб келиши мумкин.
…