Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгилик
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментдаги энг кутилган смартфонларидан бири — Galaxy А27 моделини расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг ташқи кўриниши ва техник имкониятлари ҳақидаги маълумотлар тармоқда кенг тарқалиб улгурди. Янги смартфон нафақат ўзининг хусусиятлари, балки флагман қурилмаларга хос дизайни билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Яқинда эълон қилинган сифатли рендер тасвирларида Galaxy А27 уч хил рангда — қора, кўк ва оч пушти рангларда намойиш этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, қурилманинг дизайни кутилаётган Galaxy S26 флагманига жуда ўхшаш. Смартфоннинг ён қирралари текис шаклда ишланган бўлиб, орқа панелда камераларнинг вертикал жойлашуви сақлаб қолинган. Бу эса Samsung компаниясининг барча сегментдаги қурилмаларини ягона визуал услубга келтириш стратегиясини давом эттираётганидан далолат беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфоннинг техник кўрсаткичлари ҳақидаги илк расмий маълумотлар Samsung компаниясининг Чехиядаги расмий сайтида тасодифан пайдо бўлди. Galaxy А27 қурилмаси Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта тоифадаги смартфонлар учун барқарор унумдорлик ва энергия самарадорлигини таъминлаб беради. Қурилма 8 GB гача тезкор хотира ва 256 GB гача доимий хотира сиғимига эга бўлиши кутилмоқда.
Экран борасида ҳам фойдаланувчиларни ёқимли янгиликлар кутмоқда. Янги модел 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан таъминланган бўлиб, у 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса тасвирнинг силлиқлиги ва рангларнинг ёрқинлигини кафолатлайди, айниқса ўйинлар ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда муҳим аҳамиятга эга.
Камера ва дастурий таъминотФотография ихлосмандлари учун Galaxy А27 учта объективдан иборат асосий камера тизимини таклиф этади. Асосий датчик 50 мегапикселли аниқликка эга бўлиб, у ёрдамида юқори сифатли суратлар олиш мумкин. Олд панелда эса 12 мегапикселли селфи-камера жойлашган. Смартфоннинг автоном ишлашига 5000 мАч сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у 25 В қувватга эга симли тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди.
Дастурий таъминот нуқтаи назаридан, Galaxy А27 энг сўнгги технологияларни ўзида мужассам этади. Қурилма Android 16 операцион тизими асосидаги One UI 8.5 интерфейсида ишлаши айтилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга энг янги функциялар ва хавфсизлик янгиланишларидан фойдаланиш имконини беради.
Ҳозирча Samsung янги моделнинг расмий тақдимот санасини очиқлагани йўқ. Экспертларнинг фикрича, компания шов-шувли тадбир ўтказмасдан, смартфонни оддий пресс-релиз орқали эълон қилиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан ўрта сегментда етакчи ўринлардан бирини эгаллаши кутилмоқда.
…