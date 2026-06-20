Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгилик

·0·Техно
Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгилик

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментдаги энг кутилган смартфонларидан бири — Galaxy А27 моделини расман тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Қурилманинг ташқи кўриниши ва техник имкониятлари ҳақидаги маълумотлар тармоқда кенг тарқалиб улгурди. Янги смартфон нафақат ўзининг хусусиятлари, балки флагман қурилмаларга хос дизайни билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Яқинда эълон қилинган сифатли рендер тасвирларида Galaxy А27 уч хил рангда — қора, кўк ва оч пушти рангларда намойиш этилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, қурилманинг дизайни кутилаётган Galaxy S26 флагманига жуда ўхшаш. Смартфоннинг ён қирралари текис шаклда ишланган бўлиб, орқа панелда камераларнинг вертикал жойлашуви сақлаб қолинган. Бу эса Samsung компаниясининг барча сегментдаги қурилмаларини ягона визуал услубга келтириш стратегиясини давом эттираётганидан далолат беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг техник кўрсаткичлари ҳақидаги илк расмий маълумотлар Samsung компаниясининг Чехиядаги расмий сайтида тасодифан пайдо бўлди. Galaxy А27 қурилмаси Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта тоифадаги смартфонлар учун барқарор унумдорлик ва энергия самарадорлигини таъминлаб беради. Қурилма 8 GB гача тезкор хотира ва 256 GB гача доимий хотира сиғимига эга бўлиши кутилмоқда.

Экран борасида ҳам фойдаланувчиларни ёқимли янгиликлар кутмоқда. Янги модел 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан таъминланган бўлиб, у 120 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса тасвирнинг силлиқлиги ва рангларнинг ёрқинлигини кафолатлайди, айниқса ўйинлар ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Камера ва дастурий таъминот

Фотография ихлосмандлари учун Galaxy А27 учта объективдан иборат асосий камера тизимини таклиф этади. Асосий датчик 50 мегапикселли аниқликка эга бўлиб, у ёрдамида юқори сифатли суратлар олиш мумкин. Олд панелда эса 12 мегапикселли селфи-камера жойлашган. Смартфоннинг автоном ишлашига 5000 мАч сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у 25 В қувватга эга симли тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди.

Дастурий таъминот нуқтаи назаридан, Galaxy А27 энг сўнгги технологияларни ўзида мужассам этади. Қурилма Android 16 операцион тизими асосидаги One UI 8.5 интерфейсида ишлаши айтилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга энг янги функциялар ва хавфсизлик янгиланишларидан фойдаланиш имконини беради.

Ҳозирча Samsung янги моделнинг расмий тақдимот санасини очиқлагани йўқ. Экспертларнинг фикрича, компания шов-шувли тадбир ўтказмасдан, смартфонни оддий пресс-релиз орқали эълон қилиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан ўрта сегментда етакчи ўринлардан бирини эгаллаши кутилмоқда.

SamsungGalaxy А27СмартфонТехнологияAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариНарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариКеча, 23:50Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 23:26Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиКеча, 22:56Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаКеча, 22:49Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиКеча, 22:24Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди