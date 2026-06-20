BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди

·9·Авто
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди

Хитойнинг BYD автоконцерни электр транспорти бозорида инқилобий кўрсаткичларга эга бўлган янги Греат Танг (Танг) моделини намойиш этди. Мазкур тўлиқ ўлчамли электр йўлтанламас ўзининг рекорд даражадаги юриш масофаси ва анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларидаги вақт билан рақобатлаша оладиган ўта тезкор қувватланиш тизими билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 1000 вольтли архитектура ва BYD Флаш Чаргинг технологияси билан жиҳозланган. Бу тизим автомобил аккумуляторини атиги 5 дақиқа ичида 10 фоиздан 70 фоизгача, 9 дақиқада эса 97 фоизгача қувватлантириш имконини беради. Бундай тезлик электромобиллар ва ички ёнув двигателли машиналар ўртасидаги асосий фарқлардан бири бўлган "узоқ қувватланиш" муаммосини деярли бартараф этади.

Техник имкониятлар ва юриш масофаси

BYD Танг икки хил аккумулятор сиғими билан таклиф этилмоқда. Премиум EV базавий версияси 105,79 кВ·соат сиғимли батарея билан жиҳозланган бўлиб, КLTC сикли бўйича 800 км йўл босади. Флагшип EV деб номланган юқори модификация эса 130,15 кВ·соатли батарея ёрдамида бир марта қувватланишда 950 км масофани босиб ўтиши айтилмоқда.

Автомобилнинг қуввати ҳам ҳайратланарли: бир моторли версия 496 от кучига эга бўлса, икки моторли тўлиқ узатмали (AWD) варианти 784 от кучини ташкил этади. Хавфсизлик ва бошқарув учун том қисмига ўрнатилган лидар ҳамда Годъс Эе Б ҳайдовчига кўмаклашиш тизими масъул бўлиб, у автопилот функциялари ва автоматик парковкани таъминлайди.

Интерер ва қулайлик элементлари

Автомобил ички қисми бизнес-класс даражасидаги қулайликларни таклиф этади. Ишлаб чиқарувчи оилавий СУВ форматида қуйидаги қулайликларни жамлаган:

  • Олд панелда жойлашган учта йирик экран ва орқа йўловчилар учун алоҳида дисплей;
  • Иситиш, вентиляция ва массаж функцияларига эга "нол гравитация" форматидаги ўриндиқлар;
  • Салон ичига ўрнатилган ихчам музлаткич ва йиғилувчи ишчи столлар.
Нарх масаласида BYD ўзининг асосий рақобатчиларини ортда қолдирмоқда. Масалан, 950 км масофа босувчи Танг Флагшип EV тахминан 40 000 доллар турса, унинг асосий рақобатчиси ҳисобланган Tesla Model X AWD деярли икки баравар қиммат (79 990 доллар) ва юриш масофаси бор-йўғи 565 км билан чекланган.

Ҳозирча BYD ушбу моделни АҚШ бозорига чиқаришни режалаштирмаяпти, бироқ Хитойда апрель ойидан буён 150 000 дан ортиқ олдиндан буюртма қабул қилинган. Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг етакчилигини ҳисобга олсак, ушбу модел келгусида маҳаллий йўлларда ҳам пайдо бўлиши ва катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

BYDТангЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Кеча, 19:26Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиКеча, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Кеча, 16:27Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинКеча, 16:23Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобКеча, 14:21Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониКеча, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди