BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
Хитойнинг BYD автоконцерни электр транспорти бозорида инқилобий кўрсаткичларга эга бўлган янги Греат Танг (Танг) моделини намойиш этди. Мазкур тўлиқ ўлчамли электр йўлтанламас ўзининг рекорд даражадаги юриш масофаси ва анъанавий ёнилғи қуйиш шохобчаларидаги вақт билан рақобатлаша оладиган ўта тезкор қувватланиш тизими билан соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 1000 вольтли архитектура ва BYD Флаш Чаргинг технологияси билан жиҳозланган. Бу тизим автомобил аккумуляторини атиги 5 дақиқа ичида 10 фоиздан 70 фоизгача, 9 дақиқада эса 97 фоизгача қувватлантириш имконини беради. Бундай тезлик электромобиллар ва ички ёнув двигателли машиналар ўртасидаги асосий фарқлардан бири бўлган "узоқ қувватланиш" муаммосини деярли бартараф этади.
Техник имкониятлар ва юриш масофасиBYD Танг икки хил аккумулятор сиғими билан таклиф этилмоқда. Премиум EV базавий версияси 105,79 кВ·соат сиғимли батарея билан жиҳозланган бўлиб, КLTC сикли бўйича 800 км йўл босади. Флагшип EV деб номланган юқори модификация эса 130,15 кВ·соатли батарея ёрдамида бир марта қувватланишда 950 км масофани босиб ўтиши айтилмоқда.
Автомобилнинг қуввати ҳам ҳайратланарли: бир моторли версия 496 от кучига эга бўлса, икки моторли тўлиқ узатмали (AWD) варианти 784 от кучини ташкил этади. Хавфсизлик ва бошқарув учун том қисмига ўрнатилган лидар ҳамда Годъс Эе Б ҳайдовчига кўмаклашиш тизими масъул бўлиб, у автопилот функциялари ва автоматик парковкани таъминлайди.
Интерер ва қулайлик элементлариАвтомобил ички қисми бизнес-класс даражасидаги қулайликларни таклиф этади. Ишлаб чиқарувчи оилавий СУВ форматида қуйидаги қулайликларни жамлаган:
- Олд панелда жойлашган учта йирик экран ва орқа йўловчилар учун алоҳида дисплей;
- Иситиш, вентиляция ва массаж функцияларига эга "нол гравитация" форматидаги ўриндиқлар;
- Салон ичига ўрнатилган ихчам музлаткич ва йиғилувчи ишчи столлар.
Ҳозирча BYD ушбу моделни АҚШ бозорига чиқаришни режалаштирмаяпти, бироқ Хитойда апрель ойидан буён 150 000 дан ортиқ олдиндан буюртма қабул қилинган. Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг етакчилигини ҳисобга олсак, ушбу модел келгусида маҳаллий йўлларда ҳам пайдо бўлиши ва катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…