АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олди

·0·Спорт
АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олди

Маурисио Почеттино бошчилигидаги АҚШ миллий терма жамоаси ўз уйидаги Жаҳон чемпионатида муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Австралияга қарши баҳсда мезбонлар ишончли ўйин намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.

Ушбу муҳим ғалаба америкаликларга муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилиш имконини берди.

Голлар ва ўйин хроникаси

Учрашув тақдири асосан биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал этилди:

  • 11-дақиқа (Автогол): АҚШнинг фаол ҳужумидан сўнг «кенгурулар» ҳимоячиси Бургесс кутилмаганда тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисобни очди — 1:0.

  • 44-дақиқа: Биринчи бўлим якунланиши арафасида Фриман рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади — 2:0.

Иккинчи бўлимда Почеттино шогирдлари ўйин темпини назорат қилиб, ҳисобни сақлаб қолишга эришишди.

Гуруҳдаги турнир вазияти (2-турдан сўнг)

АҚШ иккита ўйиндан кейин юз фоизлик натижа билан гуруҳ етакчисига айланди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Мағлубиятга учраган Австралия эса ҳали ҳам гуруҳдан чиқиш учун яхши имкониятга эга.

  • АҚШ — 6 очко (Кейинги босқичга йўл олди)

  • Австралия — 3 очко (2-поғонада бормоқда)

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари

Учрашувни илк дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

АҚШ (Бош мураббий: Маурисио Почеттино)

Австралия

Фриз (д), Фриман, Ричардс, Рим, Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тиллман, Балогун, Пепи.

Бич (д), Италяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

Экспертлар шарҳи:

Маурисио Почеттино келиши билан АҚШ терма жамоасининг ўйинида тактик интизом ва мудофаадаги барқарорлик яққол кўзга ташланмоқда. Икки ўйинда дарвозасидан умуман тўп ўтказиб юбормаган америкаликлар ўз мухлислари кўз ўнггида турнирнинг жиддий фаворитларидан бири эканликларини исботлашмоқда. Австралия эса сўнгги турда гуруҳдан чиқиш масаласини узил-кесил ҳал қилиши керак бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Кеча, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиКеча, 22:40ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинКеча, 22:32Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиКеча, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди