АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олди
Маурисио Почеттино бошчилигидаги АҚШ миллий терма жамоаси ўз уйидаги Жаҳон чемпионатида муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Австралияга қарши баҳсда мезбонлар ишончли ўйин намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди.
Ушбу муҳим ғалаба америкаликларга муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилиш имконини берди.
Голлар ва ўйин хроникаси
Учрашув тақдири асосан биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳал этилди:
11-дақиқа (Автогол): АҚШнинг фаол ҳужумидан сўнг «кенгурулар» ҳимоячиси Бургесс кутилмаганда тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисобни очди — 1:0.
44-дақиқа: Биринчи бўлим якунланиши арафасида Фриман рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мезбонларнинг устунлигини мустаҳкамлади — 2:0.
Иккинчи бўлимда Почеттино шогирдлари ўйин темпини назорат қилиб, ҳисобни сақлаб қолишга эришишди.
Гуруҳдаги турнир вазияти (2-турдан сўнг)
АҚШ иккита ўйиндан кейин юз фоизлик натижа билан гуруҳ етакчисига айланди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Мағлубиятга учраган Австралия эса ҳали ҳам гуруҳдан чиқиш учун яхши имкониятга эга.
АҚШ — 6 очко (Кейинги босқичга йўл олди)
Австралия — 3 очко (2-поғонада бормоқда)
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари
Учрашувни илк дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
АҚШ (Бош мураббий: Маурисио Почеттино)
Австралия
Фриз (д), Фриман, Ричардс, Рим, Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тиллман, Балогун, Пепи.
Бич (д), Италяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.
Экспертлар шарҳи:
Маурисио Почеттино келиши билан АҚШ терма жамоасининг ўйинида тактик интизом ва мудофаадаги барқарорлик яққол кўзга ташланмоқда. Икки ўйинда дарвозасидан умуман тўп ўтказиб юбормаган америкаликлар ўз мухлислари кўз ўнггида турнирнинг жиддий фаворитларидан бири эканликларини исботлашмоқда. Австралия эса сўнгги турда гуруҳдан чиқиш масаласини узил-кесил ҳал қилиши керак бўлади.
…