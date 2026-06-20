Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этди
Рақамли фото-рамкалар узоқ вақтдан бери совғалар бозорида ўз ўрнига эга бўлса-да, уларнинг кўпчилиги ёрқин экранлари ва кўзга ташланиб турадиган симлари туфайли ҳақиқий фотосуратлардан кескин фарқ қилади. Аура компанияси ушбу йўналишда инқилобий қадам ташлаб, янги Аура Инк моделини намойиш этди. Ушбу қурилма электрон сиёҳ (э-инк) технологиясидан фойдаланган ҳолда, рақамли экранга эмас, балки қоғозга босилган ҳақиқий суратга ўхшаш тасвирни тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Э-инк технологияси фойдаланувчиларга Kindle каби электрон китоб ўқувчи қурилмалардан яхши таниш. Унинг асосий устунлиги шундаки, экран кўзни чарчатмайди ва ташқи кўриниши жиҳатидан мат қоғоздан деярли фарқ қилмайди. Аура компанияси асосчилари ўн йил аввал компанияга асос солганларида айнан шундай маҳсулотни яратишни мақсад қилишган эди, бироқ рангли э-инк технологияси фақат бугунга келибгина тижорий фойдаланиш учун етарли даражага етди.
Ранглар назарияси ва технологик ечимҲозирги вақтда рангли электрон сиёҳ панеллари ишлаб чиқарувчилари чекланган миқдордаги ранглар (қизил, кўк, яшил, сариқ, оқ ва қора) билан ишлашга мажбур. Бу эса мураккаб оилавий портретлар ёки табиат манзараларини акс эттиришда қийинчилик туғдиради. Бироқ Аура муҳандислари махсус дитеринг алгоритмини ишлаб чиқишди. Ушбу технология чекланган ранглар палитрасини шундай аралаштирадики, инсон кўзи уларни силлиқ градиентлар ва бой ранглар сифатида қабул қилади.
Компания техник директори Эрик Женсеннинг TechCrunch нашрига берган интервюсига кўра, қурилма шунчалик реалистик кўринадики, кўпчилик меҳмонлар уни рақамли экран эканлигини пайқашмайди. "Одамлар бизга рамкани деворга осиб қўйишганини ва меҳмонлар 'Бу суратни қачон чоп этишга улгурдингиз?' деб сўрашаётганини айтишмоқда", — дейди Женсен. Бу натижага эришиш учун турли ёритиш шароитларида кўплаб синовлар ўтказилган.
Аура Инк рамкаси 13,3 дюймли экранга эга бўлиб, у махсус мобил илова орқали бошқарилади. Фойдаланувчилар ўз смартфонларидан, iCloud ёки Google Photos хизматларидан суратларни масофадан туриб юклашлари мумкин. Илованинг ижтимоий функциялари ҳам мавжуд: масалан, оила аъзолари умумий кутубхонага янги сурат қўшса, у дарҳол уйдаги рамкада пайдо бўлади. Бу айниқса технологиялардан узоқроқ бўлган кексалар учун жуда қулай совға бўлиши мумкин.
ЛEД ва Э-инк: Қайси бири афзал?Таққослаш учун Аура шунингдек 12 дюймли Аспен моделини ҳам таклиф этмоқда, бироқ у анъанавий ЛEД экранга эга. Аспен модели ҳам ўзининг анти-блик (акс қайтармайдиган) қопламаси ва қоғозга ўхшаш рамкаси билан премиум даражадаги маҳсулот ҳисобланади. Шунга қарамай, э-инк технологиясининг жозибаси унинг мутлақо табиий кўринишидадир. Қуйида ушбу қурилмаларнинг асосий хусусиятлари келтирилган:
- Тасвирнинг қоғозга максимал даражада ўхшашлиги;
- Кўзга зарар етказмайдиган мат экран;
- Илова орқали осон бошқарув ва булутли хизматлар билан интеграция;
- Электр энергиясини минимал даражада истеъмол қилиш.
…