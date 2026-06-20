Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этди

·23·Техно
Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этди

Рақамли фото-рамкалар узоқ вақтдан бери совғалар бозорида ўз ўрнига эга бўлса-да, уларнинг кўпчилиги ёрқин экранлари ва кўзга ташланиб турадиган симлари туфайли ҳақиқий фотосуратлардан кескин фарқ қилади. Аура компанияси ушбу йўналишда инқилобий қадам ташлаб, янги Аура Инк моделини намойиш этди. Ушбу қурилма электрон сиёҳ (э-инк) технологиясидан фойдаланган ҳолда, рақамли экранга эмас, балки қоғозга босилган ҳақиқий суратга ўхшаш тасвирни тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Э-инк технологияси фойдаланувчиларга Kindle каби электрон китоб ўқувчи қурилмалардан яхши таниш. Унинг асосий устунлиги шундаки, экран кўзни чарчатмайди ва ташқи кўриниши жиҳатидан мат қоғоздан деярли фарқ қилмайди. Аура компанияси асосчилари ўн йил аввал компанияга асос солганларида айнан шундай маҳсулотни яратишни мақсад қилишган эди, бироқ рангли э-инк технологияси фақат бугунга келибгина тижорий фойдаланиш учун етарли даражага етди.

Ранглар назарияси ва технологик ечим

Ҳозирги вақтда рангли электрон сиёҳ панеллари ишлаб чиқарувчилари чекланган миқдордаги ранглар (қизил, кўк, яшил, сариқ, оқ ва қора) билан ишлашга мажбур. Бу эса мураккаб оилавий портретлар ёки табиат манзараларини акс эттиришда қийинчилик туғдиради. Бироқ Аура муҳандислари махсус дитеринг алгоритмини ишлаб чиқишди. Ушбу технология чекланган ранглар палитрасини шундай аралаштирадики, инсон кўзи уларни силлиқ градиентлар ва бой ранглар сифатида қабул қилади.

Компания техник директори Эрик Женсеннинг TechCrunch нашрига берган интервюсига кўра, қурилма шунчалик реалистик кўринадики, кўпчилик меҳмонлар уни рақамли экран эканлигини пайқашмайди. "Одамлар бизга рамкани деворга осиб қўйишганини ва меҳмонлар 'Бу суратни қачон чоп этишга улгурдингиз?' деб сўрашаётганини айтишмоқда", — дейди Женсен. Бу натижага эришиш учун турли ёритиш шароитларида кўплаб синовлар ўтказилган.

Аура Инк рамкаси 13,3 дюймли экранга эга бўлиб, у махсус мобил илова орқали бошқарилади. Фойдаланувчилар ўз смартфонларидан, iCloud ёки Google Photos хизматларидан суратларни масофадан туриб юклашлари мумкин. Илованинг ижтимоий функциялари ҳам мавжуд: масалан, оила аъзолари умумий кутубхонага янги сурат қўшса, у дарҳол уйдаги рамкада пайдо бўлади. Бу айниқса технологиялардан узоқроқ бўлган кексалар учун жуда қулай совға бўлиши мумкин.

ЛEД ва Э-инк: Қайси бири афзал?

Таққослаш учун Аура шунингдек 12 дюймли Аспен моделини ҳам таклиф этмоқда, бироқ у анъанавий ЛEД экранга эга. Аспен модели ҳам ўзининг анти-блик (акс қайтармайдиган) қопламаси ва қоғозга ўхшаш рамкаси билан премиум даражадаги маҳсулот ҳисобланади. Шунга қарамай, э-инк технологиясининг жозибаси унинг мутлақо табиий кўринишидадир. Қуйида ушбу қурилмаларнинг асосий хусусиятлари келтирилган:

  • Тасвирнинг қоғозга максимал даражада ўхшашлиги;
  • Кўзга зарар етказмайдиган мат экран;
  • Илова орқали осон бошқарув ва булутли хизматлар билан интеграция;
  • Электр энергиясини минимал даражада истеъмол қилиш.
Гарчи профессионал фотографлар ранглар узатилишидаги кичик тафовутларни сезишлари мумкин бўлса-да, оддий фойдаланувчилар учун Аура Инк бадиий ва эстетик жиҳатдан мукаммал ечим бўлиб хизмат қилади. Бу каби қурилмалар келажакда уйларимиздаги анъанавий, чанг босиб ётадиган фото-албомларнинг ўрнини бутунлай эгаллаши кутилмоқда.

АураЭ-инкТехнологияГаджетларРақамли Фото
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Нотинг компанияси КМФ Пҳоне 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиНотинг компанияси КМФ Пҳоне 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликSamsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликБугун, 00:29Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариНарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариКеча, 23:50Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди