Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишди

·0·Техно
Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишди

Манчестер университети қошидаги Миллий графен институти ва Хитойнинг Сун Ят-сен университети тадқиқотчилари илм-фан оламида катта бурилиш ясади. Улар суюқ муҳитда яримўтказгичли теллур наноструктураларининг шаклланиши ва ўсиш жараёнини илк бор реал вақт режимида қайд этишга муваффақ бўлишди. Бу кашфиёт замонавий электроника ва энергетика соҳасида муҳим ўрин тутувчи материалларни янада аниқроқ бошқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Теллур — электроника, термоэлектрик қурилмалар ва оптоэлектроникада кенг қўлланиладиган ўта муҳим яримўтказгич ҳисобланади. Ушбу материалнинг хусусиятлари бевосита унинг шакли ва ҳажмига боғлиқ, шу сабабли олимлар учун унинг ўсиш жараёнини назорат қилиш ҳар доим устувор вазифа бўлиб келган. Ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар суюқ фазали электрон микроскопия усулидан фойдаланиб, теллурнинг илк шаклланиш босқичларини кузатишган.

Наноструктуралар ўртасидаги рақобат ва ўсиш динамикаси

Кузатувлар шуни кўрсатдики, жараён дастлаб сферик шаклдаги "муртак" зарраларнинг пайдо бўлишидан бошланади. Кейинчалик ушбу муртаклардан узунчоқ нанопроводлар ўсиб чиқади. Қизиқарли жиҳати шундаки, ўсиш давомида бир нечта структуралар мавжуд хомашё ресурслари учун бир-бири билан рақобатга киришади. Бу рақобат натижасида айрим ипларнинг ўсиш тезлиги ва уларнинг шохланиши бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади.

Ўлчов натижаларига кўра, теллур нанопроводларининг ўсиш тезлиги сониясига 1 дан 15 нанометргача ўзгариб туради. Бу кўрсаткич нурланиш шароитлари ва қўшни структураларнинг зичлигига боғлиқ. Олимлар илк бор локал ўсиш динамикасини суюқликдаги наноструктураларнинг реал рақобати билан миқдорий жиҳатдан боғлашга муваффақ бўлишди.

Бисмут қўшимчасининг инқилобий таъсири

Тадқиқотнинг яна бир муҳим қисми бисмут нанопартикулларининг таъсирини ўрганиш билан боғлиқ. Маълум бўлишича, бисмут қўшилиши теллурнинг шаклланиш механизмини кескин ўзгартиради. У муртак марказлари сонини кўпайтиради ва натижада "папратниксимон" кўринишдаги мураккаб шохланган структуралар ҳосил бўлишига олиб келади.

Қўшимча тажрибалар бисмутнинг теллур чўкмаси учун зарур бўлган потенциални пасайтиришини ва бир хил шароитда материалнинг умумий чиқиш ҳажмини оширишини тасдиқлади. Профессор Сара Ҳаигҳ сўзларига кўра, бу теллур нанопроводларининг суюқ муҳитда қандай пайдо бўлиши ва ривожланишини тўғридан-тўғри кузатиш имконини берган биринчи ҳолатдир.

Ушбу янгилик келажакда қуйидаги йўналишларда инқилоб қилиши кутилмоқда:

  • Юқори самарадорликка эга термоэлектрик генераторлар яратиш;
  • Яримўтказгичли датчикларнинг сезгирлигини ошириш;
  • Электрон қурилмаларни янада миниатюралаштириш;
  • Энергияни қайта ишлаш тизимларининг унумдорлигини ошириш.

Муаллифларнинг таъкидлашича, суюқликдаги электрон микроскопия ва назорат қилинадиган қўшимчалар комбинацияси наноматериалларни нафақат тавсифлаш, балки уларнинг ўсиш механизмларини мақсадли равишда созлаш имконини беради. Бу эса ўта аниқ параметрларга эга янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқишни тезлаштиради.

ТехнологияНанотехнологияТеллурМанчестер УниверситетиЯримўтказгич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиNothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиАура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиБугун, 02:23Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликSamsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди