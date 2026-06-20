Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келди
Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳар бир жамоа муваффақият қозониш учун нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам майда деталларгача эътибор қаратмоқда. Машҳур «Diario AS» нашри тарқатган хабарга кўра, Норвегия миллий терма жамоаси футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва овқатланиш рационини идеал даражада сақлаш мақсадида океан ортига жуда катта миқдорда миллий маҳсулотларни олиб келган.
Гринсборога келтирилган «стратегик юк» рўйхати
Норвегияликлар АҚШнинг Шимолий Каролина штати, Гринсборо шаҳрида жойлашган ўз қароргоҳларига 1 тоннадан зиёд махсус озиқ-овқат маҳсулотларини юк қилиб келишган. Ушбу маҳсулотлар спортчиларнинг АҚШ иқлимига мослашиши ва таниш парҳезини бузмасликка ёрдам беради:
Маҳсулот номи
Миқдори / Вазни
Аҳамияти
Апельсин
6 000 дона
С витамини ва тезкор энергия манбаи
Атлантика лососи ва оқ балиқ
300 кг
Мушакларни тиклаш учун зарур бўлган юқори сифатли оқсил (протеин)
Миллий жигарранг пишлоқ (Brunost)
116 кг
Скандинавияликларнинг анъанавий ва севимли углеводга бой маҳсулоти
Шахсий шеф-ошпаз назорати
АҚШдаги маҳаллий ва фаст-фуд таомлари футболчиларга ноқулайлик туғдирмаслиги ва вазн назоратини йўқотмаслик учун жамоа билан бирга Норвегиядан шахсий шеф-ошпаз ҳам етиб келган. У турнир давомида барча таомларни футболчиларнинг индивидуал юкламалари ва тикланиш графигига қараб, фақат уйдан олиб келинган маҳсулотлардан шахсан ўзи тайёрлайди.
Турнирдаги ҳолат: Ишончли старт
Кўриниб турибдики, овқатланиш ва жисмоний тикланиш тизимига бундай профессионал ёндашув амалда ўз самарасини беришни бошлади:
1-тур натижаси: Норвегия гуруҳ босқичининг илк турида Ироқ терма жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор этди.
Гуруҳдаги мавқеи: Ушбу йирик ва ишончли ғалабадан сўнг норвегияликлар ўз гуруҳларида яққол пешқадамлик қилишмоқда.
Спорт диетологларининг шарҳи:
Йирик турнирларда иқлим ва овқатланишнинг тўсатдан ўзгариши спортчилар организми учун катта стресс ҳисобланади. Атлантика балиғи ва миллий жигарранг пишлоқ каби маҳсулотлар норвегиялик футболчилар учун нафақат зарур калория, балки руҳий хотиржамлик (ватан муҳити ҳиссини) ҳам тақдим этади. Терма жамоанинг бундай синчковлиги уларнинг ЖЧ-2026да жуда узоққа боришни мақсад қилганидан далолат беради.
…