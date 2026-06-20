Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келди

·0·Дунё
Норвегия АҚШга 1 тоннадан ортиқ озиқ-овқат ва ўз ошпазини олиб келди

Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) майдонларида ўтаётган Жаҳон чемпионатида ҳар бир жамоа муваффақият қозониш учун нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам майда деталларгача эътибор қаратмоқда. Машҳур «Diario AS» нашри тарқатган хабарга кўра, Норвегия миллий терма жамоаси футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва овқатланиш рационини идеал даражада сақлаш мақсадида океан ортига жуда катта миқдорда миллий маҳсулотларни олиб келган.

Гринсборога келтирилган «стратегик юк» рўйхати

Норвегияликлар АҚШнинг Шимолий Каролина штати, Гринсборо шаҳрида жойлашган ўз қароргоҳларига 1 тоннадан зиёд махсус озиқ-овқат маҳсулотларини юк қилиб келишган. Ушбу маҳсулотлар спортчиларнинг АҚШ иқлимига мослашиши ва таниш парҳезини бузмасликка ёрдам беради:

Маҳсулот номи

Миқдори / Вазни

Аҳамияти

Апельсин

6 000 дона

С витамини ва тезкор энергия манбаи

Атлантика лососи ва оқ балиқ

300 кг

Мушакларни тиклаш учун зарур бўлган юқори сифатли оқсил (протеин)

Миллий жигарранг пишлоқ (Brunost)

116 кг

Скандинавияликларнинг анъанавий ва севимли углеводга бой маҳсулоти

Шахсий шеф-ошпаз назорати

АҚШдаги маҳаллий ва фаст-фуд таомлари футболчиларга ноқулайлик туғдирмаслиги ва вазн назоратини йўқотмаслик учун жамоа билан бирга Норвегиядан шахсий шеф-ошпаз ҳам етиб келган. У турнир давомида барча таомларни футболчиларнинг индивидуал юкламалари ва тикланиш графигига қараб, фақат уйдан олиб келинган маҳсулотлардан шахсан ўзи тайёрлайди.

Турнирдаги ҳолат: Ишончли старт

Кўриниб турибдики, овқатланиш ва жисмоний тикланиш тизимига бундай профессионал ёндашув амалда ўз самарасини беришни бошлади:

  • 1-тур натижаси: Норвегия гуруҳ босқичининг илк турида Ироқ терма жамоасини 4:1 ҳисобида тор-мор этди.

  • Гуруҳдаги мавқеи: Ушбу йирик ва ишончли ғалабадан сўнг норвегияликлар ўз гуруҳларида яққол пешқадамлик қилишмоқда.

Спорт диетологларининг шарҳи:

Йирик турнирларда иқлим ва овқатланишнинг тўсатдан ўзгариши спортчилар организми учун катта стресс ҳисобланади. Атлантика балиғи ва миллий жигарранг пишлоқ каби маҳсулотлар норвегиялик футболчилар учун нафақат зарур калория, балки руҳий хотиржамлик (ватан муҳити ҳиссини) ҳам тақдим этади. Терма жамоанинг бундай синчковлиги уларнинг ЖЧ-2026да жуда узоққа боришни мақсад қилганидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!Кеча, 23:17Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиРим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиКеча, 22:22Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиКеча, 22:19Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиКеча, 22:161832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Кеча, 20:01Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Кеча, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди