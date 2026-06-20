Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқда
Япониянинг энг йирик такси хизмати оператори ҳисобланган Го компанияси жорий йилнинг энг йирик IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини муваффақиятли якунлади. Компания ушбу жараён орқали 88,6 миллиард иена (тахминан 553 миллион доллар) миқдорида инвестиция жалб қилди. Ушбу маблағлар мамлакатдаги ўткир ҳайдовчилар етишмовчилиги муаммосини ҳал қилиш учун роботаксилар технологиясини ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Го компанияси вакилининг сўзларига кўра, янги чиқарилган акциялардан тушган маблағлар нафақат ҳайдовчисиз бошқариладиган транспорт воситалари бўйича илмий-тадқиқот ишларига, балки такси саноати ичида ва ташқарисидаги стратегик қўшилиш ҳамда сотиб олиш (M&A) битимларига ҳам сарфланади. Бу каби қадамлар Япония листинг бозоридаги сустлик даврида технологик сектор учун ўзига хос туртки бўлди.
Ҳайдовчилар танқислиги ва технологик ечимЯпонияда роботаксиларга бўлган эҳтиёж шунчаки технологик қизиқиш эмас, балки ҳаётий заруриятга айланиб бормоқда. Япония Ер, инфратузилма, транспорт ва туризм вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатда такси ҳайдовчилари сони қарийб 20 фоизга камайган. Аҳолининг қариши ва меҳнат ресурсларининг етишмаслиги сабабли бу кўрсаткичнинг тикланиши даргумон деб кўрилмоқда.
Ҳукумат 2024-йилда риде-шаринг (йўловчи ташиш) хизматларига рухсат берган бўлса-да, қатъий чекловлар ва ҳайдовчиларнинг такси компанияларида расмий ишлаши шартлиги муаммони тўлиқ ҳал қила олмади. Шу сабабли, Го компанияси келажакни тўлиқ автоном бошқариладиган транспортда кўрмоқда. Бу борада компания Алпҳабет таркибидаги Ваймо ва Япониянинг йирик оператори Ниҳон Котсу билан ҳамкорликни йўлга қўйган.
Бозордаги етакчилик ва келажак режалари1977-йилда ташкил этилган Го бугунги кунда Япония такси иловалари бозорининг 80 фоизини назорат қилади. Компания иловаси 35 миллион марта юклаб олинган бўлиб, у мамлакатнинг деярли барча префектураларини қамраб олган. BlackRock ва М&Г Инвестмент Манагемент каби глобал гигантларнинг ушбу IPOда иштирок этиши халқаро инвесторларнинг Япония технологик бозорига бўлган ишончидан далолат беради.
Гарчи Го бош директори Ҳироши Накажима компания автоном ҳайдаш тизимларининг ўзига бевосита сармоя киритмаслигини, балки стратегик мувофиқлаштириш ва хизмат кўрсатиш билан шуғулланишини таъкидлаган бўлса-да, роботаксиларнинг кенг кўламли дебюти вақти ҳали аниқ белгиланмаган. Шунга қарамай, мазкур IPO Япониядаги транспорт инқирозини бартараф этиш йўлидаги энг муҳим молиявий қадам бўлди.
…