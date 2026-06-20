Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқда

·0·Техно
Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқда

Япониянинг энг йирик такси хизмати оператори ҳисобланган Го компанияси жорий йилнинг энг йирик IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнини муваффақиятли якунлади. Компания ушбу жараён орқали 88,6 миллиард иена (тахминан 553 миллион доллар) миқдорида инвестиция жалб қилди. Ушбу маблағлар мамлакатдаги ўткир ҳайдовчилар етишмовчилиги муаммосини ҳал қилиш учун роботаксилар технологиясини ривожлантиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Го компанияси вакилининг сўзларига кўра, янги чиқарилган акциялардан тушган маблағлар нафақат ҳайдовчисиз бошқариладиган транспорт воситалари бўйича илмий-тадқиқот ишларига, балки такси саноати ичида ва ташқарисидаги стратегик қўшилиш ҳамда сотиб олиш (M&A) битимларига ҳам сарфланади. Бу каби қадамлар Япония листинг бозоридаги сустлик даврида технологик сектор учун ўзига хос туртки бўлди.

Ҳайдовчилар танқислиги ва технологик ечим

Японияда роботаксиларга бўлган эҳтиёж шунчаки технологик қизиқиш эмас, балки ҳаётий заруриятга айланиб бормоқда. Япония Ер, инфратузилма, транспорт ва туризм вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги йилларда мамлакатда такси ҳайдовчилари сони қарийб 20 фоизга камайган. Аҳолининг қариши ва меҳнат ресурсларининг етишмаслиги сабабли бу кўрсаткичнинг тикланиши даргумон деб кўрилмоқда.

Ҳукумат 2024-йилда риде-шаринг (йўловчи ташиш) хизматларига рухсат берган бўлса-да, қатъий чекловлар ва ҳайдовчиларнинг такси компанияларида расмий ишлаши шартлиги муаммони тўлиқ ҳал қила олмади. Шу сабабли, Го компанияси келажакни тўлиқ автоном бошқариладиган транспортда кўрмоқда. Бу борада компания Алпҳабет таркибидаги Ваймо ва Япониянинг йирик оператори Ниҳон Котсу билан ҳамкорликни йўлга қўйган.

Бозордаги етакчилик ва келажак режалари

1977-йилда ташкил этилган Го бугунги кунда Япония такси иловалари бозорининг 80 фоизини назорат қилади. Компания иловаси 35 миллион марта юклаб олинган бўлиб, у мамлакатнинг деярли барча префектураларини қамраб олган. BlackRock ва М&Г Инвестмент Манагемент каби глобал гигантларнинг ушбу IPOда иштирок этиши халқаро инвесторларнинг Япония технологик бозорига бўлган ишончидан далолат беради.

Гарчи Го бош директори Ҳироши Накажима компания автоном ҳайдаш тизимларининг ўзига бевосита сармоя киритмаслигини, балки стратегик мувофиқлаштириш ва хизмат кўрсатиш билан шуғулланишини таъкидлаган бўлса-да, роботаксиларнинг кенг кўламли дебюти вақти ҳали аниқ белгиланмаган. Шунга қарамай, мазкур IPO Япониядаги транспорт инқирозини бартараф этиш йўлидаги энг муҳим молиявий қадам бўлди.

ЯпонияРоботаксиГоIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нотинг компанияси КМФ Пҳоне 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиНотинг компанияси КМФ Пҳоне 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиАура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиБугун, 02:23Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликSamsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликБугун, 00:29Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариНарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариКеча, 23:50Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди