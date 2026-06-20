Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этди

·0·Техно
Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этди

Apple компанияси Beats Стюдио Будс сиmsиз қулоқчинлари учун янги дастурий таъминот янгиланишини эълон қилди. Ушбу янгиланиш қурилмадаги Bluetooth орқали фойдаланувчи суҳбатларини яширинча эшитиш имконини берувчи жиддий хавфсизлик нуқсонини бартараф этади. Мазкур заифлик кибержиноятчиларга фойдаланувчининг шахсий ҳудудида туриб, микрофондан келаётган аудио сигнални тутиб олиш имкониятини яратган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КВE-2025-20701 идентификатори остидаги ушбу хатолик 10 баллик хавф шкаласи бўйича 8,8 балл билан баҳоланди. Муаммо Bluetooth чипларидаги аутентификация жараёни билан боғлиқ бўлиб, у тажовузкорга ўзини аввал уланган ишончли қурилма сифатида кўрсатишга йўл очиб берган. Натижада, бегона шахс хавфсизлик тизимларини четлаб ўтиб, қулоқчинларга уланиб олиши мумкин бўлган.

Махфий эшитиш хавфи ва тадқиқотчилар хулосаси

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар Деннис Ҳеинзе ва Фриедер Стеинметз ушбу ҳужум усулини амалда намойиш этишган. Агар қулоқчинлар уланишни кутиш ёки қидирув режимида бўлса, яқин атрофдаги шахс микрофондан келаётган товушларни, жумладан, телефон орқали амалга оширилаётган суҳбатларни ҳам эшита олган. Бу эса фойдаланувчининг шахсий ҳаёти дахлсизлигига жиддий таҳдид солади.

Apple ушбу муаммони тасдиқлади ва Beats Фирмваре Упдате 1Б211 версиясини чиқарди. Ушбу янгиланиш қулоқчинлар iPhone, iPad ёки Мак қурилмаларига уланганда автоматик равишда ўрнатилади. Фойдаланувчилар ўз қурилмаларидаги Bluetooth созламалари орқали дастурий таъминот версиясини текшириб кўришлари тавсия этилади.

Саноатдаги кенг кўламли муаммолар

Мазкур заифлик фақат Apple маҳсулотлари билан чекланиб қолмай, Аироҳа Сйстеms компанияси томонидан ишлаб чиқарилган Bluetooth чипларидан фойдаланадиган кўплаб бошқа брендларга ҳам тегишли экани маълум бўлди. Хусусан, Жабра, Босе ва ЖБЛ каби машҳур брендлар ҳам ўз қурилмалари учун хавфсизлик янгиланишларини чиқаришни бошлаган.

Экспертларнинг таъкидлашича, ушбу турдаги ҳужумлар фақатгина аудио сигналларни тутиб олиш билан чекланиб қолмасдан, балки контактлар рўйхати ва қўнғироқлар тарихи каби маълумотларни ҳам ўғирлашга замин яратиши мумкин. Бироқ, бундай мураккаб сценарийлар ҳар бир қурилманинг техник хусусиятларига боғлиқ.

Шу билан бирга, соҳада WhисперПаир деб номланган бошқа турдаги ҳужумлар ҳам аниқланган. Улар Google Фаст Паир протоколи билан боғлиқ бўлиб, Sony, Нотинг ва OnePlus каби брендларнинг маҳсулотларига таъсир кўрсатган. Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар фойдаланувчиларга эҳтиёт чораси сифатида Bluetooth функциясидан фойдаланмаётган вақтда уни ўчириб қўйишни маслаҳат беришмоқда.

AppleБеатсBluetoothКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликSamsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликБугун, 00:29Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариНарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариКеча, 23:50Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 23:26Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиКеча, 22:56Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаКеча, 22:49Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди