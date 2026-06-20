Нима учун истаган ҳаётимизга эриша олмаймиз? Миямиздаги «яширин дастурлар»...
Эҳтимол, сиз ҳам шундай ҳолатга дуч келгандирсиз: тинмай меҳнат қиласиз, янги тренингларга борасиз, китоблар ўқийсиз, лекин даромад барибир бир жойда қотиб қолган. Ёки шахсий ҳаётда, соғлиқда худди бир хил айлана бўйлаб юргандек, муаммолар такрорланаверади.
Инсон қанчалик уринмасин, пешонаси билан бетон деворни тешишга ҳаракат қилгани билан натижа ўзгармаслиги мумкин. Хўш, бунинг асл сабаби нимада? Муаммо сизда ёки етарлича ҳаракат қилмаётганингизда эмас. Сабаб — миямизга чуқур ўрнашиб қолган ва бизни бошқарадиган «нейродастурлар»дир.
«Пул чўнтагингизда бўлса, унинг қадри бор» — аммо уни чўнтакка олиб кириш ва сақлаб қолиш учун аввало фикрлашни ўзгартириш керак.
Бизнес-мураббий ва эксперт Наталя Комоза томонидан ишлаб чиқилган Кинезио-Нейро Дастурлаш (КНП) усули айнан мана шундай яширин тўсиқларни олиб ташлаш ва ҳаёт сифатини бутунлай янги босқичга олиб чиқишга қаратилган.
Одатий муаммолар: Сиз қайси вазиятда «шиша шифт»га уриляпсиз?
Ҳаётимиздаги муваффақият ёки муваффақиятсизликлар онг остимиздаги сценарийлар асосида шаклланади. Агар қуйидаги ҳолатлар сизга таниш бўлса, демак, миянгизни «қайта дастурлаш» вақти келган:
Молиявий қийинчиликлар: Маълум бир барқарор даромадга эгасиз, лекин ундан юқорига кўтарила олмаяпсиз. Пул келади, аммо тезгина чиқиб кетади ва яна эски нуқтага қайтасиз.
Ўзини рўёбга чиқариш (Сусткашлик): Севимли машғулотингизни топиш ва ундан яхши пул топишни хоҳлайсиз. Лекин ҳар сафар ишни бошлашда чарчоқ, дангасалик (саботаж) ёки ҳолдан тойиш сизни ортга тортади. Психологлар эса фақат вақтинчалик ёрдам беради.
Муносабатлардаги такрорий хатолар: Ҳар бир янги муносабат худди аввалгисининг нусхасидек бошланиб, бир хил салбий якун топяпти. Ёки мавжуд муносабатларда илиқлик йўқолган.
Ортиқча вазн ва ўзидан нафратланиш: Парҳезлар фақат вақтинчалик натижа беради, кейин эса вазн яна ортиғи билан қайтади. Спорт залига боришдан нафратланасиз ва ўзингизни мажбурлай олмаганингиз учун ич-этингизни ейсиз.
КНП усули қандай ишлайди ва у нима беради?
КНП (Кинезио-Нейро Дастурлаш) — бу ҳеч қандай шубҳали маросимлар, сеҳр-жоду ёки «шизотерика»сиз, фақатгина нейро-олимларнинг сўнгги кашфиётларига асосланган илмий ёндашувдир. У миядаги бузғунчи ва чекловчи дастурларни ўчириб, уларнинг ўрнига ижобий сценарийларни ёзиш имконини беради.
КНП усули ёрдамида эришиладиган натижалар:
Молиявий эркинлик: Билим ва тажрибангизни муваффақиятли сотишни ўрганасиз, даромадни бир неча баробар ошириб, молиявий блоклардан халос бўласиз.
Гўзаллик ва соғлиқ: Ёшлик ва гўзалликни узоқ йиллар сақлаб қолиш, ҳатто 50 ёшда ҳам 30 ёшдагидек куч-қувватга эга бўлиш имконияти.
Гармония ва муҳаббат: Муносиб инсон билан ўзаро ҳурмат асосида бахтли оила қуриш ёки совиган муносабатларга аввалги эҳтирос ва илиқликни қайтариш.
Ҳаётингизни ўзгартиришни бугуноқ бепул бошланг!
Методиканинг кучини амалда ҳис қилиш ва ҳаётингизга салбий таъсир кўрсатаётган асосий муаммони аниқлаш учун Наталя Комозанинг бепул амалий машғулотидан (практикум) ўтишингиз мумкин.
Ушбу бепул практикумда сиз нималарни ўрганасиз?
Шахсий ҳаёт, соғлиқ ва молиядаги муваффақиятсизликларнинг 3 та асосий сабаби (симптомлар билан эмас, илдизи билан курашишни ўрганасиз).
Тақдир алгоритмларини ҳисоблаш техникаси: Нима учун кимгадир ҳамма нарса осон, сизга эса қийин кечишининг сабабини билиб оласиз.
Мияни сизга қарши эмас, балки мақсадларингизга эришишда асосий иттифоқчи бўлишга ўргатиш усуллари.
Ўзингиз ва фарзандларингиз учун келажакдаги идеал ва тўкин ҳаёт сценарийсини яратиш йўриқномаси.
Миянгиз — бу жуда қудратли суперкомпьютер. У сизни қашшоқликдан бойликка, ёлғизликдан бахтли ҳаётга олиб чиқишга қодир. Фақат ундан тўғри фойдаланиш кодини билиш керак, холос. Ушбу имкониятни қўлдан бой берманг ва бугуноқ ҳаётингизни ижобий томонга ўзгартиришни бошланг!
…