АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айланди

·0·Спорт
АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айланди

ФИФА Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидан ўрин олган баҳсда АҚШ терма жамоаси Австралияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.

Учрашувда америкаликларнинг голларига Камерон Бержесснинг автоголи ҳамда Алекс Фримен муаллифлик қилди.

Статистикага кўра, АҚШ терма жамоаси ўйин давомида устунлик қилди ва тўпга эгалик қилиш бўйича 63 фоиз кўрсаткич қайд этди.

Шунингдек, АҚШ футболчилари 8 марта зарба берган бўлса, Австралия ҳисобида 5 та зарба қайд этилди.

Ушбу натижадан кейин АҚШ терма жамоаси икки ўйинда икки ғалаба қозониб, 6 очко билан D гуруҳида якка пешқадамга айланди.

Австралия эса икки турдан кейин 3 очко билан иккинчи ўринда бормоқда.

Гуруҳнинг қолган жамоалари — Туркия ва Парагвай ҳисобида ҳозирча очко мавжуд эмас.

АҚШнинг мазкур ғалабаси жамоани Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш учун янада

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Кеча, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиКеча, 22:40ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинКеча, 22:32Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиКеча, 22:19Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди