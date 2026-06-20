АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айланди
ФИФА Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидан ўрин олган баҳсда АҚШ терма жамоаси Австралияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашувда америкаликларнинг голларига Камерон Бержесснинг автоголи ҳамда Алекс Фримен муаллифлик қилди.
Статистикага кўра, АҚШ терма жамоаси ўйин давомида устунлик қилди ва тўпга эгалик қилиш бўйича 63 фоиз кўрсаткич қайд этди.
Шунингдек, АҚШ футболчилари 8 марта зарба берган бўлса, Австралия ҳисобида 5 та зарба қайд этилди.
Ушбу натижадан кейин АҚШ терма жамоаси икки ўйинда икки ғалаба қозониб, 6 очко билан D гуруҳида якка пешқадамга айланди.
Австралия эса икки турдан кейин 3 очко билан иккинчи ўринда бормоқда.
Гуруҳнинг қолган жамоалари — Туркия ва Парагвай ҳисобида ҳозирча очко мавжуд эмас.
АҚШнинг мазкур ғалабаси жамоани Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш учун янада
…