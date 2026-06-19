Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялари

·0·Техно
Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялари

Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Нарвал компанияси нам ва қуруқ тозалашга мўлжалланган янги авлод вертикал чангюткичларини намойиш этди. Нарвал С20, С30 ва С20 Pro моделларидан иборат ушбу линия нафақат юқори қуввати, балки сунъий интеллект ёрдамида ифлосланиш даражасини аниқлаш тизими билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилмаларнинг асосий хусусияти шундаки, улар тозалаш жараёнини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, флагман ҳисобланган С20 Pro модели 20 000 Па гача бўлган улкан сўриш қувватига эга. Бу кўрсаткич ҳатто энг оғир турдаги чиқиндилар ва гиламлар орасидаги чангларни ҳам осонлик билан тозалаш имконини беради.

Сунъий интеллект ва ақлли тозалаш

Нарвал С20 Pro модели AI ДиртСенсе тизими билан жиҳозланган бўлиб, у сиртнинг ифлосланиш даражасини реал вақт режимида таҳлил қилади. Ушбу технология асосида қурилма сўриш қуввати ва сув сарфини мустақил равишда созлайди. Шунингдек, моделда ювиш воситасини автоматик равишда дозалаш функцияси мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчининг ишини сезиларли даражада енгиллаштиради.

С30 модели эса ўзига хос конструкцияси билан диққатни тортади. Унинг корпуси 180 даражага букилиш хусусиятига эга, бу эса кроват, диван ва бошқа паст мебеллар остини қийинчиликсиз тозалашга ёрдам беради. Қувват ва технологик жиҳатдан у флагман моделдан қолишмайди.

Гидравлик ўзиюрар механизм ва автономлик

Барча янги моделлар 4000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, бир марта қувватланиш орқали 60 дақиқагача узлуксиз ишлашга қодир. Бу вақт ўртача катталикдаги хонадонни тўлиқ тозалаш учун етарли ҳисобланади. Бундан ташқари, қурилмаларнинг ўзиюрар механизми фойдаланувчидан ортиқча жисмоний куч талаб қилмайди – чангюткич ўзи олдинга ҳаракатланади.

Тозалаш якунлангач, қурилмалар махсус базавий станцияга жойлаштирилади. Станция автоматик равишда роликли насадкаларни ювади ва иссиқ ҳаво ёрдамида қуритади. Бу жараён ёқиmsиз ҳидлар ва моғор пайдо бўлишининг олдини олади. Базавий С20 модели бироз камроқ, яни 18 000 Па қувватга эга бўлса-да, барча асосий ўз-ўзини тозалаш функцияларини сақлаб қолган.

Ўзбекистон бозорида бундай ақлли маиший техникаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Нарвал брендининг янги маҳсулотлари Xiaomi ва Дреаме каби рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда. Ҳозирча қурилмаларнинг глобал сотувга чиқиш санаси ва нархлари бўйича батафсил маълумотлар очиқланмаган.

НарвалЧангюткичТехнологияСмарт ҲомеЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаКеча, 23:26Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиКеча, 22:56Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаКеча, 22:49Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиКеча, 22:24Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаКеча, 21:58Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиКеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди