Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялари
Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Нарвал компанияси нам ва қуруқ тозалашга мўлжалланган янги авлод вертикал чангюткичларини намойиш этди. Нарвал С20, С30 ва С20 Pro моделларидан иборат ушбу линия нафақат юқори қуввати, балки сунъий интеллект ёрдамида ифлосланиш даражасини аниқлаш тизими билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилмаларнинг асосий хусусияти шундаки, улар тозалаш жараёнини тўлиқ автоматлаштиришга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, флагман ҳисобланган С20 Pro модели 20 000 Па гача бўлган улкан сўриш қувватига эга. Бу кўрсаткич ҳатто энг оғир турдаги чиқиндилар ва гиламлар орасидаги чангларни ҳам осонлик билан тозалаш имконини беради.
Сунъий интеллект ва ақлли тозалашНарвал С20 Pro модели AI ДиртСенсе тизими билан жиҳозланган бўлиб, у сиртнинг ифлосланиш даражасини реал вақт режимида таҳлил қилади. Ушбу технология асосида қурилма сўриш қуввати ва сув сарфини мустақил равишда созлайди. Шунингдек, моделда ювиш воситасини автоматик равишда дозалаш функцияси мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчининг ишини сезиларли даражада енгиллаштиради.
С30 модели эса ўзига хос конструкцияси билан диққатни тортади. Унинг корпуси 180 даражага букилиш хусусиятига эга, бу эса кроват, диван ва бошқа паст мебеллар остини қийинчиликсиз тозалашга ёрдам беради. Қувват ва технологик жиҳатдан у флагман моделдан қолишмайди.
Гидравлик ўзиюрар механизм ва автономликБарча янги моделлар 4000 мАч сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, бир марта қувватланиш орқали 60 дақиқагача узлуксиз ишлашга қодир. Бу вақт ўртача катталикдаги хонадонни тўлиқ тозалаш учун етарли ҳисобланади. Бундан ташқари, қурилмаларнинг ўзиюрар механизми фойдаланувчидан ортиқча жисмоний куч талаб қилмайди – чангюткич ўзи олдинга ҳаракатланади.
Тозалаш якунлангач, қурилмалар махсус базавий станцияга жойлаштирилади. Станция автоматик равишда роликли насадкаларни ювади ва иссиқ ҳаво ёрдамида қуритади. Бу жараён ёқиmsиз ҳидлар ва моғор пайдо бўлишининг олдини олади. Базавий С20 модели бироз камроқ, яни 18 000 Па қувватга эга бўлса-да, барча асосий ўз-ўзини тозалаш функцияларини сақлаб қолган.
Ўзбекистон бозорида бундай ақлли маиший техникаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Нарвал брендининг янги маҳсулотлари Xiaomi ва Дреаме каби рақобатчилар билан жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда. Ҳозирча қурилмаларнинг глобал сотувга чиқиш санаси ва нархлари бўйича батафсил маълумотлар очиқланмаган.
…