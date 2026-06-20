ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этди

·0·Техно
ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этди

Дунёга машҳур ВЛК Медиа Плаер дастурининг асосчиси ва етакчи дастурчиси Жеан-Баптисте Кемпф технология оламида янги инқилобга қўл урмоқда. 6 миллиарддан ортиқ юклаб олинган видео плеер яратувчиси эндиликда эътиборини робототехника ва масофавий бошқарув тизимларига қаратди. Унинг янги Кйбер стартапи яқин йилларда кўчаларимизда пайдо бўладиган миллионлаб роботлар ва дронлар учун асосий инфратузилма бўлишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кйбер — бу масофадаги қурилмаларни реал вақт режимида бошқариш имконини берувчи дастурий таъминот қатламидир. Унинг асосини видео, аудио, сенсор маълумотлари ва бошқарув буйруқларини минимал кечикиш (латенкй) билан синхронлаштирувчи SDK ташкил этади. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур лойиҳа сунъий интеллектнинг жисмоний дунёга интеграциялашувида ҳал қилувчи рол ўйнаши кутилмоқда.

Миллисекундлар учун кураш ва Стар Варс илҳоми

Стартап номи тасодифан танланмаган — бу Стар Варс фильмидаги нурли қиличлар учун энергия берувчи кристаллар номига ишорадир. Кемпфнинг таъкидлашича, реал дунёдаги объектларни масофадан бошқаришда ҳар бир миллисекунд улкан аҳамиятга эга. Кйбер тизими лаг ёки тутилишларни бартараф этишда Кемпфнинг стриминг технологиялари бўйича кўп йиллик тажрибасига таянади.

Ҳозирда кўплаб компаниялар ўзларининг масофавий бошқарув тизимларига эга, бироқ улар одатда бир неча минг қурилма билан чекланган. Кйбер эса миллионлаб роботларни бир вақтнинг ўзида бошқариш ва уларга дастурий янгиланишларни етказиш имконини беради. Бу айниқса автоном транспорт воситалари ва етказиб бериш дронлари учун ҳаётий заруриятдир.

Инвестициялар ва келажак режалари

Парижда жойлашган ушбу стартап яқинда Lightsпеед венчур жамғармаси бошчилигида 5 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу жамғарма аввалроқ Anthropic ва Mistral AI каби гигантларни ҳам қўллаб-қувватлаган. Lightsпеед вакилларининг фикрича, жисмоний сунъий интеллект қанчалик ақлли бўлмасин, у ишлайдиган инфратузилма сифатсиз бўлса, кутилган натижани бермайди.

Кйбер ўз фаолиятини қуйидаги йўналишларда кенгайтирмоқда:

  • Мудофаа ва хавфсизлик тизимлари;
  • Телекоммуникация ва алоқа тармоқлари;
  • Саноат робототехникаси;
  • Автоном логистика ва дронлар парки.
Кемпф ўзининг очиқ кодли дастурий таъминот (опен соурсе) анъаналарига содиқ қолган ҳолда, Кйбер лойиҳасининг асосий қисмини бепул тақдим этмоқда. Даромад эса йирик корпорациялар учун махсус мослаштирилган сервис хизматлари ва мураккаб муҳандислик ечимлари орқали шакллантирилади. Ҳозирда компания Париж, Сан-Франциско ва Сингапурда ўз офисларига эга бўлиб, глобал миқёсда мижозлар билан ишламоқда.

ВЛКРобототехникаКйберСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:518849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиNothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди