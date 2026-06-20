Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетди
Intel компаниясининг янги авлод мобил процессорлари бозорга чиқиши арафасида технологик оламда кутилмаган янгилик юз берди. ПассМарк бенчмарк маълумотлар базасида пайдо бўлган илк тест натижаларига кўра, Core Ultra 7 270ҲХ Plus модели ўзидан юқори турувчи ва қимматроқ ҳисобланган Core Ultra 9 275ҲХ процессорини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳолат одатдаги иерархия қоидаларига зид келиши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Core Ultra 7 270ҲХ Plus бир ядроли (сингле-треад) тестда 4908 балл, кўп ядроли (мульти-треад) режимда эса 56 088 балл тўплаган. Ушбу кўрсаткичлар ўзидан олдинги Core Ultra 7 265ҲХ моделидан бир ядроли қувват бўйича 8 фоизга, кўп ядроли иш унумдорлиги бўйича эса қарийб 15 фоизга юқоридир. Энг қизиғи, ядролар конфигурацияси бир хил бўлишига қарамай, янги чип сезиларли ўсиш кўрсатган.
Иерархиядаги ўзгаришлар ва техник таҳлилОдатда Intel маҳсулотлари қаторида Core Ultra 9 серияси ҳар доим энг юқори частота ва кўп ядролар сони билан ажралиб туради. Бироқ, Core Ultra 7 270ҲХ Plus модели Core Ultra 9 275ҲХдан ҳам бир ядроли, ҳам кўп ядроли тестларда ўзиб кетгани унинг ички оптимизацияси жуда юқори эканидан далолат беради. Ҳатто ушбу янги чип флагман ҳисобланган Core Ultra 9 285ҲХ кўрсаткичларига жуда яқинлашиб қолган.
Ушбу натижалар ноутбук ишлаб чиқарувчилари ва фойдаланувчилар учун муҳим аҳамиятга эга. Агар Core Ultra 7 сериясидаги чип арзонроқ нархда юқори унумдорликни таъминлай олса, бу Core Ultra 9 асосидаги қимматбаҳо қурилмаларга бўлган талабни камайтириши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга ноутбуклар асосан геймерлар ва профессионал дизайнерлар томонидан танланишини ҳисобга олсак, ушбу модел энг мақбул танловга айланиши эҳтимоли юқори.
Шуни таъкидлаш жоизки, ПассМарк натижалари дастлабки кўрсаткичлар ҳисобланади. Core Ultra 200ҲХ Plus сериясидаги процессорлар билан жиҳозланган ноутбуклар эндигина бозорга чиқа бошлади. Реал шароитдаги иш унумдорлиги қурилманинг совутиш тизими ва қувват сарфи (ТДП) созламаларига ҳам боғлиқ бўлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Intel ўзининг "Plus" серияси орқали мобил процессорлар самарадорлигини янги босқичга олиб чиқмоқда. Мустақил экспертлар томонидан ўтказиладиган якуний тестлар ушбу кутилмаган натижани қанчалик ҳақиқатга яқинлигини ва Core Ultra 7 ҳақиқатда "тахтни эгаллай оладими" деган саволга якуний жавоб беради.
…