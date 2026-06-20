Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетди

·0·Техно
Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетди

Intel компаниясининг янги авлод мобил процессорлари бозорга чиқиши арафасида технологик оламда кутилмаган янгилик юз берди. ПассМарк бенчмарк маълумотлар базасида пайдо бўлган илк тест натижаларига кўра, Core Ultra 7 270ҲХ Plus модели ўзидан юқори турувчи ва қимматроқ ҳисобланган Core Ultra 9 275ҲХ процессорини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳолат одатдаги иерархия қоидаларига зид келиши билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Core Ultra 7 270ҲХ Plus бир ядроли (сингле-треад) тестда 4908 балл, кўп ядроли (мульти-треад) режимда эса 56 088 балл тўплаган. Ушбу кўрсаткичлар ўзидан олдинги Core Ultra 7 265ҲХ моделидан бир ядроли қувват бўйича 8 фоизга, кўп ядроли иш унумдорлиги бўйича эса қарийб 15 фоизга юқоридир. Энг қизиғи, ядролар конфигурацияси бир хил бўлишига қарамай, янги чип сезиларли ўсиш кўрсатган.

Иерархиядаги ўзгаришлар ва техник таҳлил

Одатда Intel маҳсулотлари қаторида Core Ultra 9 серияси ҳар доим энг юқори частота ва кўп ядролар сони билан ажралиб туради. Бироқ, Core Ultra 7 270ҲХ Plus модели Core Ultra 9 275ҲХдан ҳам бир ядроли, ҳам кўп ядроли тестларда ўзиб кетгани унинг ички оптимизацияси жуда юқори эканидан далолат беради. Ҳатто ушбу янги чип флагман ҳисобланган Core Ultra 9 285ҲХ кўрсаткичларига жуда яқинлашиб қолган.

Ушбу натижалар ноутбук ишлаб чиқарувчилари ва фойдаланувчилар учун муҳим аҳамиятга эга. Агар Core Ultra 7 сериясидаги чип арзонроқ нархда юқори унумдорликни таъминлай олса, бу Core Ultra 9 асосидаги қимматбаҳо қурилмаларга бўлган талабни камайтириши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам юқори унумдорликка эга ноутбуклар асосан геймерлар ва профессионал дизайнерлар томонидан танланишини ҳисобга олсак, ушбу модел энг мақбул танловга айланиши эҳтимоли юқори.

Шуни таъкидлаш жоизки, ПассМарк натижалари дастлабки кўрсаткичлар ҳисобланади. Core Ultra 200ҲХ Plus сериясидаги процессорлар билан жиҳозланган ноутбуклар эндигина бозорга чиқа бошлади. Реал шароитдаги иш унумдорлиги қурилманинг совутиш тизими ва қувват сарфи (ТДП) созламаларига ҳам боғлиқ бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Intel ўзининг "Plus" серияси орқали мобил процессорлар самарадорлигини янги босқичга олиб чиқмоқда. Мустақил экспертлар томонидан ўтказиладиган якуний тестлар ушбу кутилмаган натижани қанчалик ҳақиқатга яқинлигини ва Core Ultra 7 ҳақиқатда "тахтни эгаллай оладими" деган саволга якуний жавоб беради.

IntelCore UltraПроцессорТехнологияБенчмарк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:598849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиNothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди