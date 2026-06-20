Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархи

·24·Техно
Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархи

Британиянинг Nothing технологик компанияси 2026-йилда ўзининг бюджет сегментидаги янги смартфони — CMF Phone 3 Pro моделини чиқармаслигини расман тасдиқлади. Ушбу қарор арзон нархдаги қурилмалар бозорида кутилмаган янгилик бўлди, чунки бренднинг аввалги моделлари ўзининг ҳамёнбоплиги ва ўзига хос дизайни билан фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ҳаммуассиси Акис Эвангелидис Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, лойиҳанинг тўхтатилишига оператив ва доимий хотира чиплари нархининг кескин кўтарилиб кетгани асосий сабаб бўлган. Унинг таъкидлашича, ҳозирги бозор шароитида аввалги нарх-сифат мутаносиблигини сақлаб қолган ҳолда янги қурилма ишлаб чиқаришнинг имкони йўқ.

Сунъий интеллект ва бутловчи қисмлар танқислиги

ixbt.com маълумотига кўра, хотира нархларининг ошиши бевосита сунъий интеллект (AI) инфратузилмасининг жадал ривожланиши билан боғлиқ. Маълумотлар марказлари ва AI тизимлари улкан ҳажмдаги DRAM ва NAND хотира чипларини талаб қилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш занжирида танқисликни келтириб чиқариб, бутун электроника саноатида бутловчи қисмлар таннархини ошириб юборди.

Натижада, бюджет сегментидаги смартфонлар энг катта зарба остида қолди. Ишлаб чиқарувчилар учун таннархи ошган қурилмаларни паст нархда сотиш иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлиб бормоқда. Таҳлилчиларнинг огоҳлантиришича, яқин келажакда бошқа брендлар ҳам ўзларининг ультра-бюджетли моделларидан воз кечишлари ёки уларнинг нархини сезиларли даражада оширишлари мумкин.

Nothing вакиллари CMF Phone 2 Pro модели бозор ва соҳа мутахассислари томонидан юқори баҳоланганини эслатиб ўтишди. Бироқ, компания шунчаки "номи учун" янги модел чиқаришни истамайди. Акис Эвангелидиснинг сўзларига кўра, компания фойдаланувчиларга сезиларли технологик ўсишни тақдим эта олмаса, маҳсулотни бозорга чиқармасликни афзал кўради.

Келажакдаги режалар ва бозор тенденцияси

Гарчи смартфон йўналиши вақтинча тўхтатилган бўлса-да, CMF бренди бутунлай ёпилаётгани йўқ. Компания ушбу бренд остида бошқа турдаги гаджетлар ва аксессуарлар ишлаб чиқаришни давом эттиришини билдирди. Шу билан бирга, асосий Nothing бренди остидаги қимматроқ ва юқори маржали смартфонлар ишлаб чиқарилиши режа асосида давом этади.

Ушбу вазият глобал электроника бозоридаги жиддий таркибий ўзгаришларни акс эттирмоқда. Чекланган ишлаб чиқариш қувватлари учун курашда маиший электроника эмас, балки кўпроқ даромад келтирувчи сервер ускуналари ва сунъий интеллект лойиҳалари ғолиб чиқмоқда. Бу эса яқин ойларда ўрта ва қуйи нарх сегментидаги мобил қурилмаларнинг камайишига ва умумий ўртача нархнинг кўтарилишига олиб келиши мумкин.

NothingCMF PhoneСмартфонТехнологияСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиАура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиБугун, 02:23Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25Samsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликSamsung Galaxy А27 дизайни ва хусусиятлари маълум бўлди: Galaxy S26 услубидаги янгиликБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди