Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқлади

·34·Техно
Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқлади

АҚШ ҳукумати миллий хавфсизликка доир хавотирлар сабабли Anthropic компаниясига ўзининг энг кучли сунъий интеллект моделлари — Fable ва Mythos экспортини чеклашни буюрди. Мазкур тақиқ нафақат хорижий давлатларга, балки АҚШ ҳудудидаги чет эл фуқароларига ҳам тегишли. Ушбу кутилмаган қарордан сўнг, сунъий интеллект гиганти ҳар икки моделни фойдаланишдан бутунлай олиб ташлади ва улар бир ҳафтадан буён ҳеч ким учун очиқ эмас. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу воқеа АҚШ ҳукумати учун ўзига хос синов ҳисобланади. Вашингтон маъмурияти экспорт назорати механизмлари орқали илғор сунъий интеллект технологияларини жиловлай оладими ёки йўқ — буни вақт кўрсатади. Аввалроқ шифрлаш технологиялари ва жосуслик дастурлари билан боғлиқ шунга ўхшаш уринишлар кутилган натижани бермаган эди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қарама-қаршилик нафақат Anthropic, балки бошқа барча сунъий интеллект лабораториялари риоя қилиши керак бўлган янги қоидаларни белгилаб бериши мумкин.

Mythos ва Fable нима учун хавфли деб топилди?

Anthropic компанияси апрель ойида Mythos моделини тақдим этганида, уни кибероламда катта вайронагарчиликлар келтириб чиқариши мумкин бўлган кучли восита сифатида тавсифлаган эди. Шу сабабли, тақиқ қўйилишидан олдин ҳам ушбу моделдан фойдаланиш ҳуқуқи фақат 150 та синовдан ўтган компания ва ҳукумат ташкилотларига берилган эди. Мақсад — ёвуз ниятли киmsалар бундай имкониятга эга бўлишидан олдин, ҳимоячиларга ўз дастурий таъминотларини мустаҳкамлашга ёрдам бериш бўлган.

Тақиқнинг фаоллашишига иккита асосий воқеа сабаб бўлгани айтилмоқда. Биринчидан, Anthropic Жанубий Кореянинг СК Телеком алоқа операторига Mythos моделидан фойдаланишга рухсат берган. АҚШ расмийлари эса ушбу компаниянинг Хитой билан алоқалари борлигидан шубҳаланмоқда, гарчи СК Телеком бу даъволарни рад этган бўлса-да. Иккинчидан, Amazon раҳбари Энди Жассй ҳукуматни Fable 5 моделидаги ҳимоя тизимларини четлаб ўтиш йўли топилганидан огоҳлантирган. Anthropic бу хатони кичик деб атаса-да, АҚШ Савдо вазирлиги дарҳол экспорт назорати директивасини эълон қилди.

Тарихий тажриба: Экспорт назорати иш берадими?

Ҳукуматларнинг кибертехнологиялар тарқалишини чеклашга уриниши янгилик эмас, бироқ тарих бу борада муваффақиятлар камлигини кўрсатади. 1990-йилларда АҚШ ҳукумати маълумотларни шифрлаш имконини берувчи ПГП (Преттй Гоод Привакй) дастурини қурол сифатида кўриб, унинг яратувчиси Пҳил Зиммерманнга нисбатан жиноий иш очган эди. Бироқ Зиммерманн дастур кодини китоб шаклида чоп этиб, уни сўз эркинлиги ҳимоясига ўтказди ва натижада бугунги кунда Signal ва WhatsApp каби мессенжерларда қўлланиладиган шифрлаш технологияларига йўл очилди.

Шунингдек, 2010-йилларнинг бошида Ғарбда ишлаб чиқарилган жосуслик дастурлари Яқин Шарқдаги мухолифатчиларга қарши қўлланилгани маълум бўлгач, халқаро миқёсда Вассенар келишуви кенгайтирилган эди. Бу келишув ҳам фуқаролик, ҳам ҳарбий мақсадларда ишлатилиши мумкин бўлган технологиялар экспортини чеклашни назарда тутади. Anthropic билан боғлиқ вазият эса сунъий интеллект асрида ушбу усулларнинг қай даражада самарали эканини кўрсатувчи навбатдаги муҳим босқичдир.

AnthropicСунъий IntelлектАҚШКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиNothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиАура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиБугун, 02:23Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди