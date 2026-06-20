8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон

·22·Техно
8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон

Ҳимояланган смартфонлар бозорида ўзининг ноодатий қурилмалари билан танилган 8849 бренди янги Tank 5 моделини тақдим этди. Ушбу смартфон нафақат ўта чидамлилиги, балки ўз ичига ўрнатилган профессионал ускуналар тўплами билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Қурилма экстремал шароитларда ишловчилар ва саёҳатчилар учун ҳақиқий универсал воситага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Tank 5 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг ичига ўрнатилган ДЛП-проекторидир. 2048×1080 пикселли аниқликда тасвир узатувчи ушбу проектор автоматик фокуслаш ва трапесиясимон бузилишларни тузатиш функцияларига эга. Максимал ёрқинлиги 220 люменга етадиган мазкур технология ёрдамида смартфонни исталган жойда ихчам кинотеатрга айлантириш мумкин. Бу хусусият ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

Муҳандислар қурилмага яна бир фойдали восита — лазерли масофа ўлчагични (далномер) ҳам қўшишган. У 4 метргача бўлган масофадаги объектларгача бўлган масофани аниқ ўлчаш имконини беради. Шунингдек, тунги вақтда ёки лагер шароитида фойдаланиш учун 1200 люменли кучли фонар ҳам корпусдан жой олган. Бундай функциялар тўплами қурилмани қурилиш ва туризм соҳасида тенгсиз ёрдамчига айлантиради.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 9400е процессорига асосланган бўлиб, у 18 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира билан таъминланган. Экран борасида ҳам муросага борилмаган: 6,73 дюймли AMOLED панели 3200 × 1440 пикселли аниқлик, 120 Гс янгиланиш частотаси ва 3000 нит пик ёрқинликка эга. Энг қизиғи, қурилма энг янги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва ишлаб чиқарувчи беш йиллик хавфсизлик янгиланишларини вада қилмоқда.

Камера тизими ҳам диққатга сазовор бўлиб, асосий блокда учта 50 мегапикселли модул жойлашган. Селфи ишқибозлари учун эса 32 мегапикселли олд камера хизмат қилади. Бундай юқори аниқликдаги камералар ҳимояланган смартфонлар сегментида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.

Tank 5 ўзининг улкан 17 600 мАс сиғимли аккумулятори билан фахрлана олади. У 120 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, смартфон орқали бошқа қурилмаларни 25 ватт қувват билан зарядлаш (реверсив қувватлаш) имконияти мавжуд. Табиийки, бундай энергия манбаи қурилманинг вазни (715 грамм) ва қалинлигига (33,8 мм) таъсир кўрсатган.

Ҳимоя ва қўшимча имкониятлар

Қурилма IP68/IP69К стандартлари бўйича чанг ва сувдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, энг оғир иқлим шароитларида ҳам ишлашга мўлжалланган. Смартфоннинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 замонавий алоқа стандартлари;
  • NFC модули ва эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаш;
  • 3,5 мм аудио коннектор ва ён томондаги бармоқ изи сканери;
  • Фойдаланувчи хоҳишига кўра дастурлаш мумкин бўлган иккита махсус тугма.
Ҳозирда 8849 Tank 5 халқаро бозорларда 900 доллар атрофидаги нархда сотувга чиқди. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу бренднинг аввалги моделлари машҳурлигини ҳисобга олсак, янги флагман тез орада маҳаллий ритейлерлар пештахталарида пайдо бўлишини кутиш мумкин.

8849 Tank 5СмартфонТехнологияAndroid 16MediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56Nothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиNothing компанияси CMF Phone 3 Pro моделидан воз кечди: Сабаб — хотира нархиБугун, 02:50Аура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиАура компанияси э-инк технологиясига асосланган инновацион фото-рамкани тақдим этдиБугун, 02:23Apple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиApple компанияси Беатс Стюдио Будс қулоқчинларидаги хавфли заифликни бартараф этдиБугун, 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди