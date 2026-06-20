8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон
Ҳимояланган смартфонлар бозорида ўзининг ноодатий қурилмалари билан танилган 8849 бренди янги Tank 5 моделини тақдим этди. Ушбу смартфон нафақат ўта чидамлилиги, балки ўз ичига ўрнатилган профессионал ускуналар тўплами билан ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Қурилма экстремал шароитларда ишловчилар ва саёҳатчилар учун ҳақиқий универсал воситага айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Tank 5 моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг ичига ўрнатилган ДЛП-проекторидир. 2048×1080 пикселли аниқликда тасвир узатувчи ушбу проектор автоматик фокуслаш ва трапесиясимон бузилишларни тузатиш функцияларига эга. Максимал ёрқинлиги 220 люменга етадиган мазкур технология ёрдамида смартфонни исталган жойда ихчам кинотеатрга айлантириш мумкин. Бу хусусият ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг мультимедиа имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
Муҳандислар қурилмага яна бир фойдали восита — лазерли масофа ўлчагични (далномер) ҳам қўшишган. У 4 метргача бўлган масофадаги объектларгача бўлган масофани аниқ ўлчаш имконини беради. Шунингдек, тунги вақтда ёки лагер шароитида фойдаланиш учун 1200 люменли кучли фонар ҳам корпусдан жой олган. Бундай функциялар тўплами қурилмани қурилиш ва туризм соҳасида тенгсиз ёрдамчига айлантиради.
Техник хусусиятлар ва унумдорликСмартфоннинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 9400е процессорига асосланган бўлиб, у 18 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира билан таъминланган. Экран борасида ҳам муросага борилмаган: 6,73 дюймли AMOLED панели 3200 × 1440 пикселли аниқлик, 120 Гс янгиланиш частотаси ва 3000 нит пик ёрқинликка эга. Энг қизиғи, қурилма энг янги Android 16 операцион тизимида ишлайди ва ишлаб чиқарувчи беш йиллик хавфсизлик янгиланишларини вада қилмоқда.
Камера тизими ҳам диққатга сазовор бўлиб, асосий блокда учта 50 мегапикселли модул жойлашган. Селфи ишқибозлари учун эса 32 мегапикселли олд камера хизмат қилади. Бундай юқори аниқликдаги камералар ҳимояланган смартфонлар сегментида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.
Tank 5 ўзининг улкан 17 600 мАс сиғимли аккумулятори билан фахрлана олади. У 120 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, смартфон орқали бошқа қурилмаларни 25 ватт қувват билан зарядлаш (реверсив қувватлаш) имконияти мавжуд. Табиийки, бундай энергия манбаи қурилманинг вазни (715 грамм) ва қалинлигига (33,8 мм) таъсир кўрсатган.
Ҳимоя ва қўшимча имкониятларҚурилма IP68/IP69К стандартлари бўйича чанг ва сувдан тўлиқ ҳимояланган бўлиб, энг оғир иқлим шароитларида ҳам ишлашга мўлжалланган. Смартфоннинг бошқа муҳим жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 замонавий алоқа стандартлари;
- NFC модули ва эСИМ технологиясини қўллаб-қувватлаш;
- 3,5 мм аудио коннектор ва ён томондаги бармоқ изи сканери;
- Фойдаланувчи хоҳишига кўра дастурлаш мумкин бўлган иккита махсус тугма.
…