Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишонда

·24·Техно
Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишонда

Европанинг энг нуфузли венчур инвесторларидан бири бўлган Сеедкамп ўзининг навбатдаги, эттинчи фонди учун 320 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу компания тарихидаги энг йирик молиявий кўрсаткич бўлиб, ўтган йили жалб қилинган 180 миллион долларлик маблағдан деярли икки баравар кўпдир. Мазкур янгилик Сеедкамп стратегиясида муҳим бурилиш ясайди: эндиликда компания нафақат Европа, балки АҚШ бозорида ҳам ўз мавқеини сезиларли даражада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, жалб қилинган умумий маблағ икки қисмга бўлинади. Асосий 220 миллион доллар Сеедкамп ВИИ фонди доирасида стартапларнинг илк босқичлари (эарлй-стаге) учун йўналтирилса, қолган 100 миллион доллар Селект деб номланган янги фонд орқали ўсиш босқичидаги лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга сарфланади. Бу қадам компанияга ўзи сармоя киритган истиқболли лойиҳаларни кейинги босқичларда ҳам молиялаштириш имконини беради.

АҚШ бозорига кенгайиш стратегияси

Сеедкамп аллақачон Нью-Йорк ва Маями шаҳарларида ўз офисларига эга бўлса-да, эндиликда штатлардаги жамоасини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Компания асосчиси Решма Соҳони сўзларига кўра, Сан-Франциско ва Силикон водийси яна глобал технологик марказ сифатида ўз нуфузини тикламоқда. Шу сабабли, Европа стартапларини Америка бозори, мижозлари ва йирик инвесторлари билан боғлаш Сеедкамп учун устувор вазифага айланган.

Компания ўзининг анъанавий тамойилларига содиқ қолган ҳолда, маҳсулоти ҳали тайёр бўлмаган ёки даромад кўришни бошламаган энг эрта босқичдаги лойиҳаларга ҳам сармоя киритишда давом этади. Сеедкамп ВИИ доирасида 100 тадан 120 тагача стартапнинг ҳар бирига ўртача 1 миллион доллардан илк чек ёзиб берилиши кутилмоқда. Селект фонди эса Сериес Б ва ундан кейинги босқичларда 3 миллиондан 5 миллион долларгача инвестиция киритади.

Муваффақиятли лойиҳалар ва чекловлар

Сеедкамп ўз фаолияти давомида 550 дан ортиқ компанияларга сармоя киритган ва уларнинг 12 таси аллақачон "униккорн" (қиймати 1 миллиард доллардан ошган компания) мақомига эришган. Компания портфелидаги энг машҳур брендлар қаторида қуйидагиларни келтириш мумкин:

  • Revolut — финтех гиганти;
  • Wise — халқаро пул ўтказмалари сервиси;
  • УиПат — роботлаштирилган жараёнлар автоматизацияси;
  • Сйнтесиа — сунъий интеллектга асосланган видео яратиш платформаси;
  • Плео ва Ҳопин каби муваффақиятли лойиҳалар.
Шунга қарамай, инвестор барча соҳаларга ҳам пул тикавермайди. Решма Соҳони компания логистика, транспорт (мобилитй) ёки катта айланма маблағ талаб қиладиган савдо майдончалари (маркетпласес) каби капитал талабчан бизнеслардан қочишини таъкидлади. Сеедкамп кўпроқ тижорий жиҳатдан тез ўсувчи ва технологик ечимларга асосланган лойиҳаларга эътибор қаратади.

Янги фонднинг инвесторлари (ЛП) орасида Бритиш Бусинесс Банк, ҲарборВест, Счродерс ва Софина каби йирик молия институтлари бор. Шуниси эътиборлики, Сеедкамп портфелидаги 80 дан ортиқ муваффақиятли стартап асосчилари ҳам ушбу фондга ўз маблағларини тикиб, янги авлод тадбиркорларини қўллаб-қувватлашда иштирок этмоқда. Бу эса стартап экотизимида ўзаро ёрдам ва тажриба алмашишнинг юқори даражада эканлигидан далолат беради.

СеедкампСтартапИнвестицияВенчурАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди