Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказилади

·0·Техно
Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказилади

Instagram ижтимоий тармоғи ўзининг телевизорлар учун мўлжалланган иловасини тубдан янгилаш ва кенгайтириш устида ишламоқда. Компания эндиликда нафақат қисқа видеолар, балки узоқ давом этадиган контентлар, кўп қисмли сериаллар ва жонли эфирларни ТВ экранларига олиб чиқишни мақсад қилган. Ушбу қадам платформанинг анъанавий ижтимоий тармоқ доирасидан чиқиб, йирик стриминг хизматлари билан рақобатга киришаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Meta корпорацияси Instagram платформасини фойдаланувчиларнинг меҳмонхоналаридаги асосий кўнгилочар манбага айлантирмоқчи. Шу мақсадда ТВ иловасида махсус каналлар тизими жорий этилмоқда. Фойдаланувчилар иловани очганларида ўз қизиқишларига мос келадиган мавзулар — кулги, спорт ёки севимли блогерларининг контентларини алоҳида каналлар кўринишида томоша қилишлари мумкин бўлади.

Стриминг хизматлари билан рақобат

Instagram узоқ вақтдан бери TikTok ва YouTube билан рақобатлашиб келаётган эди, бироқ янги стратегия унинг Netflix ва Amazon Prime Видео каби гигантлар майдонига ҳам кириб бораётганини кўрсатмоқда. Сериаллаштирилган контентлар ва узоқ форматдаги видеолар фойдаланувчиларни экранда кўпроқ ушлаб туришга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида реклама берувчилар учун янги ва кенгроқ аудиторияни қамраб олиш имконини беради.

Техник жиҳатдан ҳам бир қатор қулайликлар қўшилмоқда. Эндиликда Instagram ТВ иловаси Samsung смарт-телевизорларида ҳам пайдо бўлади. Аввалроқ ушбу дастур Amazon Фире ва Google TV платформаларида ишга туширилган эди. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз смартфонларидаги Реэлс видеоларини ёки сақланган контентларини тўғридан-тўғри телевизорга трансляция қилиш (каст) имкониятига эга бўлишади.

Платформадаги энг муҳим ўзгаришлардан бири — горизонтал видеоларни қўллаб-қувватлашдир. Instagram узоқ вақт давомида вертикал форматга урғу бериб келган бўлса-да, телевизор экранлари учун ландшафт кўринишидаги видеолар табиийроқ ва қулайроқ ҳисобланади. Шу сабабли, иловада горизонтал видеолар учун махсус бўлим тест қилинмоқда.

Бундан ташқари, ТВ иловаси орқали Сториес (ҳикоялар) бўлимини ҳам кўриш имконияти яратилди. Аввалари ушбу иловада фақат Реэлс видеоларини томоша қилиш мумкин эди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз яқинлари ва дўстларининг кундалик фаолиятини катта экранда кузатиб боришлари мумкин. Бу каби янгиликлар Instagram экотизимини янада яхлит ҳолга келтиришга қаратилган.

  • Узоқ давом этувчи ва кўп қисмли эксклюзив лойиҳалар;
  • Жонли эфирларни катта экранда юқори сифатда томоша қилиш;
  • Горизонтал форматдаги профессионал видеоконтентлар;
  • Смартфондаги контентни бир тегиш билан ТВга ўтказиш.
Ўзбекистондаги фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиликлар долзарб аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Смарт ТВ фойдаланувчилари сони ортиб бораётган бир пайтда, Instagram иловасининг кенгайиши маҳаллий контент яратувчилари (винерлар ва блогерлар) учун ҳам янги форматларни ўзлаштиришга туртки бериши мумкин. Эндиликда ўзбекистонлик ижодкорлар нафақат 15 сониялик видеолар, балки тўлақонли кўрсатув ва сериалларини ҳам ушбу платформага жойлашлари кутилмоқда.

InstagramMetaСмарт ТВСтримингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди