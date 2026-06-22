Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказилади
Instagram ижтимоий тармоғи ўзининг телевизорлар учун мўлжалланган иловасини тубдан янгилаш ва кенгайтириш устида ишламоқда. Компания эндиликда нафақат қисқа видеолар, балки узоқ давом этадиган контентлар, кўп қисмли сериаллар ва жонли эфирларни ТВ экранларига олиб чиқишни мақсад қилган. Ушбу қадам платформанинг анъанавий ижтимоий тармоқ доирасидан чиқиб, йирик стриминг хизматлари билан рақобатга киришаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Meta корпорацияси Instagram платформасини фойдаланувчиларнинг меҳмонхоналаридаги асосий кўнгилочар манбага айлантирмоқчи. Шу мақсадда ТВ иловасида махсус каналлар тизими жорий этилмоқда. Фойдаланувчилар иловани очганларида ўз қизиқишларига мос келадиган мавзулар — кулги, спорт ёки севимли блогерларининг контентларини алоҳида каналлар кўринишида томоша қилишлари мумкин бўлади.
Стриминг хизматлари билан рақобатInstagram узоқ вақтдан бери TikTok ва YouTube билан рақобатлашиб келаётган эди, бироқ янги стратегия унинг Netflix ва Amazon Prime Видео каби гигантлар майдонига ҳам кириб бораётганини кўрсатмоқда. Сериаллаштирилган контентлар ва узоқ форматдаги видеолар фойдаланувчиларни экранда кўпроқ ушлаб туришга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида реклама берувчилар учун янги ва кенгроқ аудиторияни қамраб олиш имконини беради.
Техник жиҳатдан ҳам бир қатор қулайликлар қўшилмоқда. Эндиликда Instagram ТВ иловаси Samsung смарт-телевизорларида ҳам пайдо бўлади. Аввалроқ ушбу дастур Amazon Фире ва Google TV платформаларида ишга туширилган эди. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз смартфонларидаги Реэлс видеоларини ёки сақланган контентларини тўғридан-тўғри телевизорга трансляция қилиш (каст) имкониятига эга бўлишади.
Платформадаги энг муҳим ўзгаришлардан бири — горизонтал видеоларни қўллаб-қувватлашдир. Instagram узоқ вақт давомида вертикал форматга урғу бериб келган бўлса-да, телевизор экранлари учун ландшафт кўринишидаги видеолар табиийроқ ва қулайроқ ҳисобланади. Шу сабабли, иловада горизонтал видеолар учун махсус бўлим тест қилинмоқда.
Бундан ташқари, ТВ иловаси орқали Сториес (ҳикоялар) бўлимини ҳам кўриш имконияти яратилди. Аввалари ушбу иловада фақат Реэлс видеоларини томоша қилиш мумкин эди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз яқинлари ва дўстларининг кундалик фаолиятини катта экранда кузатиб боришлари мумкин. Бу каби янгиликлар Instagram экотизимини янада яхлит ҳолга келтиришга қаратилган.
- Узоқ давом этувчи ва кўп қисмли эксклюзив лойиҳалар;
- Жонли эфирларни катта экранда юқори сифатда томоша қилиш;
- Горизонтал форматдаги профессионал видеоконтентлар;
- Смартфондаги контентни бир тегиш билан ТВга ўтказиш.
…