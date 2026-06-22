Туркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатлади

·26·Дунё
Туркияда келин тўйида узилган ўқ 11 кишини жароҳатлади

Туркиянинг Денизли вилоятида ўтказилган тўй маросими кўнгилсиз ҳодиса билан якунланди. «Milliyet» нашрининг хабар беришича, байрамона ҳавога ўқ узилиши оқибатида 11 нафар киши жароҳат олган.

Ҳодиса 21 июнь куни Чиврил туманининг Киралан маҳалласида содир бўлган. Маълумотларга кўра, келин уйдан чиқаётган вақтда 15 ёшли ўсмир анъанага кўра милтиқдан ҳавога ўқ узмоқчи бўлган. Бироқ сочма ўқлар ерга тегиб қайтган ва тўй иштирокчиларининг 11 нафарига тан жароҳати етказган.

Жабрланганларнинг барчаси шифохонага етказилган. Улардан икки нафари қўшимча текширув ва даволаниш учун Денизли шаҳридаги тиббиёт муассасаларига юборилган. Шифокорлар уларнинг ҳаётига хавф йўқлигини маълум қилган.

Ҳодисадан сўнг ўсмир полиция бўлимига олиб кетилган ва воқеа юзасидан тергов ҳамда маъмурий текширув ишлари бошланган.

Қайд этилишича, тўйлар, йигитларни армияга кузатиш маросимлари ва бошқа тантаналарда ҳавога ўқ узиш Туркиянинг айрим ҳудудларида ҳанузгача кенг тарқалган анъана бўлиб қолмоқда. Афсуски, бундай ҳолатлар ҳар йили ўнлаб инсонларнинг жароҳатланиши ва ҳатто ҳалок бўлишига сабаб бўлмоқда.

ТуркияДенизлиМиллиетЧиврил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКанададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиБугун, 19:48Украина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиУкраина Воронеждаги ҳарбий заводга зарба берганини тасдиқладиБугун, 17:59816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилди816 миллион долларлик кокаин: Австралияда рекорд мусодара амалга оширилдиБугун, 17:06Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?Бугун, 14:241000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилдиБугун, 13:53Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Бугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди