Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқда

·42·Техно
Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқда

АҚШнинг ҳашаматли электромобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компанияси жиддий таркибий ўзгаришларни эълон қилди. Компаниянинг янги бош директори Силвио Наполи бошқарувни соддалаштириш ва харажатларни камайтириш мақсадида ишчи кучининг 18 фоизини ёки тахминан 1500 нафар ходимни қисқартиришга қарор қилди. Бу сўнгги тўрт ой ичида амалга оширилаётган иккинчи йирик қисқартириш бўлиб, феврал ойида ҳам компания ходимларининг 12 фоизи билан хайрлашган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания баёнотига кўра, Аризона штатининг Каса-Гранде шаҳридаги заводда электромобиллар ишлаб чиқаришнинг иккинчи сменаси ҳам бекор қилинган. Ушбу чоралар Lucid Моторс платформасини янада рақобатбардош қилиш ва бозорнинг ўзгарувчан талабларига мослашиш учун зарур деб ҳисобланмоқда. Ҳозирги вақтда АҚШда электромобиллар бозорининг совиши кузатилмоқда, бу эса ҳатто энг йирик автогигантларни ҳам ўз режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва кадрлар қўниmsизлиги

Қисқартиришлар нафақат оддий ишчиларни, балки юқори бўғин раҳбарларини ҳам четлаб ўтмади. Бир йилдан ортиқ вақт давомида вақтинчалик бош директор лавозимида ишлаган Марк Винтерҳофф компанияни бутунлай тарк этди. Аввалроқ у операцион директор (COO) лавозимига ўтиши кутилган эди, бироқ Lucid Моторс ушбу лавозимни бутунлай тугатишга қарор қилди. Бу каби кадрлар алмашинуви компания учун янгилик эмас: сўнгги икки йил ичида ўндан ортиқ топ-менежерлар, жумладан, собиқ CEO Петер Равлинсон ва бош муҳандис Эрик Бач ўз ўрнини бўшатган.

Lucid Моторс ушбу реструктуризация жараёнини жорий йилнинг учинчи чорагига қадар якунлашни режалаштирмоқда. Компания маълумотларига кўра, ходимларни ишдан бўшатиш ва жараёнларни оптималлаштириш натижасида йилига тахминан 158 миллион доллар маблағ тежалади. Шу билан бирга, ишдан бўшатилганларга товон пули тўлаш учун 32 миллион доллар сарфланиши кўзда тутилган.

Келажак режалари: Lucid Cosmos ва роботаксилар

Инқирозли вазиятга қарамай, компания ўзининг илк оммавий бозорга мўлжалланган Lucid Cosmos СУВ моделини чиқариш устида ишламоқда. Нархи 50 000 доллардан паст бўлиши кутилаётган ушбу электромобил Lucid Моторс учун даромад келтирувчи асосий драйверга айланиши керак. Компания ушбу модел орқали кенгроқ аудиторияни қамраб олишни ва Tesla каби рақобатчилар билан жиддий курашишни мақсад қилган.

Бундан ташқари, Lucid автоном бошқарув технологиялари соҳасида ҳам ўз ўрнини топишга уринмоқда. Компания Uber ва Нуро билан ҳамкорликда Сан-Франциско шаҳрида ҳашаматли роботакси хизматини йўлга қўйишни режалаштирган. Саудия Арабистони давлат инвестиция жамғармасига тегишли бўлган ушбу бренд, молиявий қийинчиликларга қарамай, инновацион лойиҳаларни тўхтатмасликка ҳаракат қилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Lucid Моторс учун ҳозирги давр ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ишлаб чиқариш ҳажмини талабга мослаштириш ва харажатларни кескин камайтириш орқали компания узоқ муддатли барқарорликка эришишни кўзламоқда. Бироқ, юқори даражадаги кадрлар қўниmsизлиги ва бозордаги умумий пасайиш бренднинг келажакдаги муваффақиятига нисбатан маълум хавотирларни келтириб чиқармоқда.

Lucid МоторсЭлектромобилИнқирозТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиДДР2 хотира чиплари 20 йилдан сўнг яна қимматлашди: нархлар 60 фоизга сакрадиБугун, 19:51Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди