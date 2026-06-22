Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервис
Honor компанияси смартфонлар бозорида ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Янги Honor Х80 Pro Max модели нафақат ўзининг техник хусусиятлари, балки мисли кўрилмаган чидамлилик даражаси ва кафолат шартлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Мазкур қурилма фойдаланувчиларга икки йил давомида экранни мутлақо бепул алмаштириб бериш имкониятини тақдим этаётган дунёдаги биринчи смартфонга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Одатда йирик брендлар ўз флагманлари учун бир йиллик кафолат ёки бир марталик бепул таъмирлаш хизматини таклиф қилишади. Бироқ Honor ўрта ва ҳамёнбоп сегментга мансуб янги моделида бу муддатни икки бараварга узайтирди. Бу қадам компаниянинг ўз маҳсулоти мустаҳкамлигига қанчалик ишонаётганидан далолат беради.
Космик технологиялар ва мислсиз мустаҳкамликHonor Х80 Pro Max корпуси ва экрани махсус аэрокосмик даражадаги юқори мустаҳкамликка эга конструкцион елим ёрдамида йиғилган. Бу технология қурилманинг зарбаларга чидамлилигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, смартфонда янги турдаги зарбага қарши тўлиқ ҳимоя тизими қўлланилган бўлиб, у ташқи босим ва зарба юкламасини 82 фоизга камайтиришга қодир.
Компания томонидан ўтказилган синовлар натижаси кишини лол қолдиради. Қурилма 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушганда ҳам шикастланмайди. Реал шароитларда ўтказилган экстремал тестларда эса Honor Х80 Pro Max 20 метр баландликдан ташлаб юборилганда ҳам унинг на олд, на орқа панели зарар кўрмаган.
Дисплей ва техник имкониятларixbt.com маълиумотига кўра, смартфон 6,8 дюймли текис OLED-панел билан жиҳозланган. Экраннинг аниқлик даражаси 2788 х 1280 пикселни, янгиланиш тезлиги эса 120 Hz ни ташкил этади. Кўзни чарчатмаслик учун 3840 Hz частотали юқори частотали ШИМ-бошқаруви жорий этилган. Энг ҳайратланарли жиҳати — экраннинг энг юқори (пик) ёрқинлиги 10 000 нитга етиши мумкин.
Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг аккумуляторидир. Honor Х80 Pro Max 11 000 мА/соат сиғимли улкан батарея билан таъминланган. Бу эса замонавий смартфонлар орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, фойдаланувчига бир неча кунлик фаол қувват билан ишлаш имконини беради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Honor ўзининг янги модели билан нафақат қувват ва тезлик пойгасида, балки бепул сервис ва жисмоний чидамлилик борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Агар икки йил ичида дисплей билан боғлиқ муаммо юзага келса, фойдаланувчи ҳеч қандай ортиқча харажатларсиз уни янгисига алмаштириши мумкин бўлади.
…