Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервис

·0·Техно
Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервис

Honor компанияси смартфонлар бозорида ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Янги Honor Х80 Pro Max модели нафақат ўзининг техник хусусиятлари, балки мисли кўрилмаган чидамлилик даражаси ва кафолат шартлари билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Мазкур қурилма фойдаланувчиларга икки йил давомида экранни мутлақо бепул алмаштириб бериш имкониятини тақдим этаётган дунёдаги биринчи смартфонга айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда йирик брендлар ўз флагманлари учун бир йиллик кафолат ёки бир марталик бепул таъмирлаш хизматини таклиф қилишади. Бироқ Honor ўрта ва ҳамёнбоп сегментга мансуб янги моделида бу муддатни икки бараварга узайтирди. Бу қадам компаниянинг ўз маҳсулоти мустаҳкамлигига қанчалик ишонаётганидан далолат беради.

Космик технологиялар ва мислсиз мустаҳкамлик

Honor Х80 Pro Max корпуси ва экрани махсус аэрокосмик даражадаги юқори мустаҳкамликка эга конструкцион елим ёрдамида йиғилган. Бу технология қурилманинг зарбаларга чидамлилигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, смартфонда янги турдаги зарбага қарши тўлиқ ҳимоя тизими қўлланилган бўлиб, у ташқи босим ва зарба юкламасини 82 фоизга камайтиришга қодир.

Компания томонидан ўтказилган синовлар натижаси кишини лол қолдиради. Қурилма 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушганда ҳам шикастланмайди. Реал шароитларда ўтказилган экстремал тестларда эса Honor Х80 Pro Max 20 метр баландликдан ташлаб юборилганда ҳам унинг на олд, на орқа панели зарар кўрмаган.

Дисплей ва техник имкониятлар

ixbt.com маълиумотига кўра, смартфон 6,8 дюймли текис OLED-панел билан жиҳозланган. Экраннинг аниқлик даражаси 2788 х 1280 пикселни, янгиланиш тезлиги эса 120 Hz ни ташкил этади. Кўзни чарчатмаслик учун 3840 Hz частотали юқори частотали ШИМ-бошқаруви жорий этилган. Энг ҳайратланарли жиҳати — экраннинг энг юқори (пик) ёрқинлиги 10 000 нитга етиши мумкин.

Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг аккумуляторидир. Honor Х80 Pro Max 11 000 мА/соат сиғимли улкан батарея билан таъминланган. Бу эса замонавий смартфонлар орасида энг юқори кўрсаткичлардан бири бўлиб, фойдаланувчига бир неча кунлик фаол қувват билан ишлаш имконини беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Honor ўзининг янги модели билан нафақат қувват ва тезлик пойгасида, балки бепул сервис ва жисмоний чидамлилик борасида ҳам янги стандартларни ўрнатмоқда. Агар икки йил ичида дисплей билан боғлиқ муаммо юзага келса, фойдаланувчи ҳеч қандай ортиқча харажатларсиз уни янгисига алмаштириши мумкин бўлади.

HonorСмартфонТехнологияOLEDАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириAMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжириБугун, 18:52Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди