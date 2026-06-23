Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учради
Ҳиндистоннинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Тата Electronикс компанияси ўз тизимларида маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ жиддий киберҳодиса юз берганини расман тасдиқлади. Ушбу компания Apple ва Tesla каби дунё миқёсидаги етакчи брендларнинг асосий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Мазкур хавфсизлик муаммоси жаҳон электроника бозорида етказиб бериш занжири барқарорлигига нисбатан хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хакерлик форумларида Тата Electronикс компаниясига тегишли экани айтилаётган 630 GB ҳажмдаги маълумотлар базаси сотувга қўйилганидан сўнг, компания вазиятга ойдинлик киритишга мажбур бўлди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ўғирланган файллар сони 204 мингдан ошади. Дастлабки таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, сизиб чиққан маълумотлар орасида Apple маҳсулотлари учун бутловчи қисмлар спецификациялари ва Tesla ишлаб чиқариш жараёнига оид махфий ҳужжатлар мавжуд бўлиши мумкин.
Хавфсизлик тизимидаги ёриқ ва унинг кўламиКиберхавфсизлик бўйича эксперт Ражшехар Ражаҳариа маълумотларига кўра, хакерлар қўлига Outlook электрон почта ёзишмалари, SAP тизими маълумотлари ва компаниянинг йирик мижозлари билан боғлиқ ички ҳужжатлар тушиб қолган. Тата Electronикс вакили бир неча ҳафта олдин тизимларда носозлик аниқланганини ва дарҳол жавоб чоралари кўрилганини билдирди. Компания раҳбарияти ушбу ҳодиса ишлаб чиқариш жараёнларига таъсир қилмаганини таъкидламоқда.
Шунга қарамай, компания айнан қандай турдаги маълумотлар ўғирлангани ва неча кишининг шахсий маълумотлари хавф остида қолгани ҳақидаги саволларни очиқлашдан бош тортди. Reuters агентлиги хабар беришича, Тата Electronикс ўзининг iPhone йиғиш заводларидаги ходимларни содир бўлган киберҳужум ҳақида огоҳлантирган. Шунингдек, хакерлар компаниядан катта миқдорда товон пули талаб қилаётгани айтилмоқда.
Ҳиндистоннинг технологик амбицияларига зарбаТата Electronикс 2020-йилда ташкил этилган бўлиб, Ҳиндистоннинг электроника ва яримўтказгичлар ишлаб чиқариш бўйича глобал марказга айланиш стратегиясида марказий ўрин тутади. Компания Apple, ASML, Intel ва Qualcomm каби гигантлар билан ҳамкорлик қилиб, ишлаб чиқариш қувватларини Хитойдан ташқарига диверсификация қилишда муҳим рол ўйнамоқда. 2023-йилда компания Вистрон ва Пегатрон заводларини сотиб олиш орқали iPhone ишлаб чиқариш бозорига жадал кириб келган эди.
Мазкур киберҳужум нафақат Тата Electronикс, балки унинг глобал ҳамкорлари учун ҳам жиддий огоҳлантиришдир. Ҳозирда Apple ушбу ҳодиса юзасидан ўз текширувини бошлаган. Tesla компанияси эса 2024-йилда Тата билан яримўтказгичлар етказиб бериш бўйича шартнома имзолаган эди. Ҳозирча ҳар икки компания расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.
Киберхавфсизлик таҳлилчилари бундай ҳодисалар келажакда юқори технологияли қурилмалар нархига ва етказиб бериш муддатларига таъсир қилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки бозоримиздаги кўплаб смартфон ва техник воситалар айнан Ҳиндистондаги заводларда йиғилмоқда.
…