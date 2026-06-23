Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учради

·23·Техно
Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учради

Ҳиндистоннинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Тата Electronикс компанияси ўз тизимларида маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ жиддий киберҳодиса юз берганини расман тасдиқлади. Ушбу компания Apple ва Tesla каби дунё миқёсидаги етакчи брендларнинг асосий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Мазкур хавфсизлик муаммоси жаҳон электроника бозорида етказиб бериш занжири барқарорлигига нисбатан хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хакерлик форумларида Тата Electronикс компаниясига тегишли экани айтилаётган 630 GB ҳажмдаги маълумотлар базаси сотувга қўйилганидан сўнг, компания вазиятга ойдинлик киритишга мажбур бўлди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ўғирланган файллар сони 204 мингдан ошади. Дастлабки таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, сизиб чиққан маълумотлар орасида Apple маҳсулотлари учун бутловчи қисмлар спецификациялари ва Tesla ишлаб чиқариш жараёнига оид махфий ҳужжатлар мавжуд бўлиши мумкин.

Хавфсизлик тизимидаги ёриқ ва унинг кўлами

Киберхавфсизлик бўйича эксперт Ражшехар Ражаҳариа маълумотларига кўра, хакерлар қўлига Outlook электрон почта ёзишмалари, SAP тизими маълумотлари ва компаниянинг йирик мижозлари билан боғлиқ ички ҳужжатлар тушиб қолган. Тата Electronикс вакили бир неча ҳафта олдин тизимларда носозлик аниқланганини ва дарҳол жавоб чоралари кўрилганини билдирди. Компания раҳбарияти ушбу ҳодиса ишлаб чиқариш жараёнларига таъсир қилмаганини таъкидламоқда.

Шунга қарамай, компания айнан қандай турдаги маълумотлар ўғирлангани ва неча кишининг шахсий маълумотлари хавф остида қолгани ҳақидаги саволларни очиқлашдан бош тортди. Reuters агентлиги хабар беришича, Тата Electronикс ўзининг iPhone йиғиш заводларидаги ходимларни содир бўлган киберҳужум ҳақида огоҳлантирган. Шунингдек, хакерлар компаниядан катта миқдорда товон пули талаб қилаётгани айтилмоқда.

Ҳиндистоннинг технологик амбицияларига зарба

Тата Electronикс 2020-йилда ташкил этилган бўлиб, Ҳиндистоннинг электроника ва яримўтказгичлар ишлаб чиқариш бўйича глобал марказга айланиш стратегиясида марказий ўрин тутади. Компания Apple, ASML, Intel ва Qualcomm каби гигантлар билан ҳамкорлик қилиб, ишлаб чиқариш қувватларини Хитойдан ташқарига диверсификация қилишда муҳим рол ўйнамоқда. 2023-йилда компания Вистрон ва Пегатрон заводларини сотиб олиш орқали iPhone ишлаб чиқариш бозорига жадал кириб келган эди.

Мазкур киберҳужум нафақат Тата Electronикс, балки унинг глобал ҳамкорлари учун ҳам жиддий огоҳлантиришдир. Ҳозирда Apple ушбу ҳодиса юзасидан ўз текширувини бошлаган. Tesla компанияси эса 2024-йилда Тата билан яримўтказгичлар етказиб бериш бўйича шартнома имзолаган эди. Ҳозирча ҳар икки компания расмий изоҳ беришдан тийилмоқда.

Киберхавфсизлик таҳлилчилари бундай ҳодисалар келажакда юқори технологияли қурилмалар нархига ва етказиб бериш муддатларига таъсир қилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки бозоримиздаги кўплаб смартфон ва техник воситалар айнан Ҳиндистондаги заводларда йиғилмоқда.

AppleTeslaТата ElectronиксКиберхавфсизликХакерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиГроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаApple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остидаБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди